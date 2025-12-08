WTI Prognose: Chart des Tages und aktuelle Ölpreis-Entwicklung

Das Wichtigste in Kürze WTI bleibt stabil bei 60–61 USD

Indien kauft erneut russisches Öl mit hohen Rabatten

Ukrainische Angriffe auf russische Energieinfrastruktur erhöhen regionale Risiken

Die WTI Prognose bleibt vorerst stabil, da sich die Rohölpreise im Bereich von 60–61 USD pro Barrel eingependelt haben. Der Markt versucht, mehrere gegenläufige Einflüsse einzuordnen – von der wiederauflebenden Nachfrage Indiens nach günstigem russischem Öl bis hin zu geopolitischen Risiken, die das Angebot betreffen. ► WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Indien–Russland-Handel stützt die WTI Prognose Indien hat seine Käufe von stark rabattiertem russischem Rohöl wieder aufgenommen, teilweise mit Preisabschlägen von rund 5 USD pro Barrel. Präsident Putin sichert im Rahmen einer erweiterten wirtschaftlichen Kooperation eine „ununterbrochene Kraftstoffversorgung“ zu. Dieser Handelsfluss sorgt für eine stabile Abnahme russischer Barrel in einer Phase, in der sowohl OPEC+ als auch Nicht-Mitglieder wie die USA, Brasilien und Guyana ihre Produktion ausweiten. Für die WTI Prognose bedeutet dies ein gedämpftes Aufwärtspotenzial, da zusätzliches Angebot auf den Markt drückt. Geopolitische Risiken im Fokus des Chart des Tages Der Chart des Tages zeigt jedoch auch klar die Risiken auf der Angebotsseite. Ukrainische Angriffe auf russische Energieinfrastruktur – darunter Raffinerien, Häfen und das CPC-Terminal am Schwarzen Meer – setzen die physischen Märkte unter Druck. Die Folge: Transport- und Versicherungsraten im Schwarzen Meer steigen teils um 200–250% .

Handels- und Lieferketten werden komplexer und riskanter.

Trotz geopolitischer Störungen und wachsender Produktion anderer Länder bewegen sich die WTI-Preise weiterhin stabil leicht über 60 USD pro Barrel. Das Gleichgewicht zwischen zusätzlichem Angebot und regionalen Risiken hält die Spanne eng und spricht kurzfristig für eine seitwärts gerichtete Preisentwicklung.

