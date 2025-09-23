WTI Kurs unter Druck nach Pipeline-Deal Der WTI Kurs steht heute im Fokus unseres Chart des Tages, nachdem die irakische Zentralregierung und die kurdische Regionalregierung einen Durchbruch erzielt haben: Der Neustart der Rohölexporte durch die wichtige Pipeline in die Türkei wurde vereinbart. Diese Leitung war seit März 2023 aufgrund von Streitigkeiten über Exporterlöse und Rechtsfragen stillgelegt. ►WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Die Einigung ermöglicht es zunächst, rund 230.000 Barrel pro Tag zu exportieren – vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung durch das irakische Kabinett und einer Einigung mit den beteiligten internationalen Ölunternehmen (darunter DNO und Genel Energy) über ausstehende Zahlungen. Technische Vorbereitungen laufen bereits, und die Wiederaufnahme der Exporte wird innerhalb von 48 Stunden erwartet, falls keine weiteren Verzögerungen auftreten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentale Hintergründe Die Wiederöffnung der Pipeline kommt zu einem Zeitpunkt, an dem OPEC-Staaten versuchen, Marktanteile zurückzugewinnen. Die zusätzliche Angebotsmenge verstärkt die Erwartungen an ein globales Überangebot. Hintergrund der früheren Schließung waren internationale Schiedsverfahren – unter anderem wurde die Türkei verpflichtet, 1,5 Milliarden US-Dollar für unautorisierte kurdische Exporte an Irak zu zahlen. Weitere Kompensationsverhandlungen stehen noch aus. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Analyse des WTI Kurses Nach einer Phase schwankender Preisbewegungen setzt der WTI Kurs seinen Abwärtstrend fort. Aktuell notiert der Preis bei 61,89 US-Dollar pro Barrel – deutlich unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten (EMA 50, 100 und 200). Der RSI liegt bei 42 und signalisiert moderaten Verkaufsdruck. Zudem bewegt sich der WTI Kurs im unteren Bereich der 14-Tage-Bollinger-Bänder, was verstärkten Abwärtsdruck signalisiert und die Rückkehr in den übergeordneten Abwärtstrend bestätigt. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

