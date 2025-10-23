Das Wichtigste in Kürze Ölpreis: Geopolitischer Angebotsdruck steigt

Nachfrage­risiken bleiben präsent

WTI & Brent Öl: Aktuelle Analyse

⛽ Öl Brent & Öl WTI Analyse 🧭 Einleitung Die Rohölpreise verzeichnen heute deutliche Zugewinne: Der Referenzwert Brent Crude Oil steigt auf etwa 65,65 USD (+3,39 %), der US-Benchmark West Texas Intermediate (WTI) erreicht rund 61,55 USD (+3,65 %).

Diese Bewegung signalisiert eine Erholung nach Nachfrage- und Angebotsbedenken — wir analysieren die Treiber und Ausblicke für Öl Brent und Öl WTI im Folgenden. ► WTI. ÖL WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL 🔑 Key Takeaways Geopolitischer Angebotsdruck steigt

Die USA verhängten Sanktionen gegen große russische Ölförderer, was die globale Angebotslage kurzfristig anspannt und die Preise beflügelt. Nachfrage­risiken bleiben präsent

Trotz Anstieg bleibt die langfristige Nachfrage unsicher: Die International Energy Agency rechnet weiterhin mit einem Angebots­überschuss im Jahr 2026, was die Preise mittelfristig belasten könnte. Technische Signale weisen auf Fortsetzung hin

Beim WTI-Preis wurden wichtige gleitende Durchschnitte (z. B. 50-Tage) überschritten — ein Hinweis auf stabilere Trendlage. 📊 Analyse Öl Brent & Öl WTI heute Öl Brent: Der Preis klettert heute um circa 3,4 %. Wesentlicher Auslöser sind geopolitische Spannungen sowie Sanktionen gegen russische Exporte, die ein verringertes Angebot antizipieren lassen.

Die mittelfristige Perspektive bleibt jedoch gedämpft: Ein stagnierender Nachfrageausblick trübt die Stimmung. Öl WTI: Mit rund +3,6 % zeigt WTI heute die stärkere Bewegung. Der sprunghafte Anstieg verdeutlicht, wie sensibel der US-Referenzpreis auf Angebotskürzungen reagiert.

Aus technischer Sicht gilt es, die Unterstützung bei ca. 60 USD zu verteidigen – unterhalb könnte der Kurs erneut in Richtung der 55-60 USD-Zone fallen. Fazit: Kurzfristig steigen beide Öl-Benchmarks – getrieben von Angebotsrisiken. Mittelfristig bleiben jedoch Nachfrage­unsicherheit und globale Reserven wichtige Hemmnisse. 🧠 Fazit Heute zeigt sich ein optimistischer Impuls im Rohölmarkt für Öl Brent und Öl WTI. Allerdings geht der Rückenwind weniger auf eine starke Nachfrage zurück als auf Angebotsängste.

Wer auf Öl als Anlage setzt, sollte im Blick behalten: Ob die Angebotsknappheit anhält,

wie stark die Nachfrage in Asien reanimiert wird,

und ob technische Unterstützungsniveaus halten. WTI.Öl Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. XTB: SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.