TRADINGIDEE des Tages 🔴S&P 500 (23.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze MACD Divergenz schwächt Momentum

Rebound bleibt unter Hoch

86 % schlagen Erwartungen

📉 Trading Idee: S&P 500 zeigt Schwächesignale – Short Chance im Index Trading! ⚡ Die aktuelle Marktlage im Index Trading bietet neue Chancen für aktive Trader.

Nach einer beeindruckenden Rally beim S&P 500 (US500) zeigt sich nun eine spürbare Abschwächung der Aufwärtsdynamik.

Trotz einer starken US-Berichtssaison mehren sich die technischen Signale für eine mögliche Korrektur. 💹 S&P 500 Analyse – Schwäche trotz starker Earnings Die aktuelle Berichtssaison in den USA war solide: 86 % der Unternehmen aus dem S&P 500 übertrafen die Analystenschätzungen.

Allerdings sind die positiven Überraschungen kleiner als in den Vorquartalen – ein Hinweis darauf, dass viel Optimismus bereits eingepreist ist. Obwohl dies das neunte Quartal in Folge mit Gewinnwachstum ist, bleibt die Marktreaktion verhalten. Anleger scheinen zunehmend vorsichtiger, was auf ein Ende der Rally-Phase hindeuten könnte. 📊 Technische Analyse – Divergenz als Warnsignal Der S&P 500 Index stieß an die obere Begrenzung seines Aufwärtstrendkanals bei 6750–6770 Punkten und wurde dort klar abgewiesen.

Zudem endete der jüngste Rebound unter dem vorherigen Hoch, was auf nachlassendes Kaufinteresse hinweist. Besonders wichtig:

Eine bärische Divergenz auf dem MACD-Indikator signalisiert eine abnehmende Aufwärtsdynamik.

Sollte der Kurs unter 6640 Punkte fallen, wäre dies ein Verkaufssignal mit möglichem Zielbereich bei 6550–6500 Punkten. 🎯 Trading Idee – Short Position im S&P 500 Parameter Empfehlung Position Short (Verkaufen) Möglicher Einstieg Aktueller Marktpreis Möglicher Stop-Loss (SL) 6800 Möglicher Take-Profit 1 (TP1) 6550 🧭 Fazit: Trading Idee S&P 500 – Rally erschöpft, Korrektur möglich 📉 Die jüngsten Signale deuten auf eine Abkühlung des Aufwärtstrends im S&P 500 hin.

Während fundamentale Daten solide bleiben, sprechen die technischen Indikatoren klar für eine Short-orientierte Trading Idee.

Eine Bewegung in Richtung 6550 wäre aus charttechnischer Sicht plausibel – aktives Index Trading könnte jetzt besonders lohnend sein. S&P 500 Index Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.