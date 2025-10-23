Börse Aktuell: Marktbericht Wall Street & US-Unternehmenszahlen vom 17. Oktober

🚀 Key Takeaways

Starke Quartalssaison treibt Börsenstimmung – aber mit Dämpfer

Rund 86 % der S&P 500-Unternehmen übertrafen bislang die Gewinnerwartungen, doch die durchschnittliche Gewinnüberraschung blieb mit 5,9 % unter dem historischen Schnitt. Anleger reagieren entsprechend verhalten.

Technologiewerte im Fokus – Tesla und Nvidia unter Druck

Trotz Rekordabsatz verlor Tesla über 3 %, während Nvidia und der US100-Index eine Konsolidierungsphase durchlaufen. Die 50-Tage-EMA bleibt dabei eine zentrale technische Marke.

Positive Impulse durch starke Unternehmenszahlen

Dow Inc., Honeywell und Las Vegas Sands überzeugten mit soliden Quartalsergebnissen, was vereinzelt Kursanstiege von bis zu 6 % brachte. Dennoch bleibt die Marktbreite an der Wall Street gemischt.

Die Wall Street zeigte sich zum Auftakt der US-Handelssitzung uneinheitlich. Rund 12 % der S&P 500-Unternehmen hatten bis zum 17. Oktober ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht. Beeindruckende 86 % davon übertrafen die Erwartungen der Analysten – deutlich mehr als der Fünfjahresdurchschnitt (78 %) und der Zehnjahresdurchschnitt (75 %).

Allerdings lag die durchschnittliche Gewinnüberraschung mit 5,9 % unter dem Fünfjahreswert von 8,4 %. Laut Daten von FactSet Research Systems beträgt die gesamte Gewinnwachstumsrate aktuell 8,5 %, nach 7,7 % in der Vorwoche und 7,9 % Ende September.

Der Nasdaq (US100) kämpft derzeit darum, die 25.000-Punkte-Marke zu verteidigen. Mittelfristig könnte der Index die 50-Tage-Exponentielle Gleitende Durchschnittslinie (EMA50) erneut testen – vor allem dann, wenn es den Bullen nicht gelingt, den Widerstand nachhaltig zu durchbrechen. Nach Börsenschluss wird Intel (INTC.US) seine Ergebnisse veröffentlichen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025.

Tesla mit Gewinnrückgang trotz Rekordabsatz

Tesla (TSLA.US) eröffnete den Handel mit einem Minus von rund 3 %. Der Konzern meldete einen deutlichen Gewinnrückgang, obwohl die Verkaufszahlen auf Rekordniveau lagen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Inc. überrascht positiv

Dow Inc. (DOW.US) stieg um 6 %, nachdem das US-Chemieunternehmen die Erwartungen beim operativen EBITDA übertraf.

Honeywell mit Trendwendeversuch

Honeywell (HON.US) profitierte von einem starken Quartal und stieg um 4 %. Die Aktie kletterte über die 200-Tage-EMA und signalisiert damit eine mögliche Trendwende im mittelfristigen Zeitfenster.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

IBM enttäuscht mit Software-Umsätzen

IBM (IBM.US) verlor 7 %, da die Erlöse in den Schlüsselbereichen – insbesondere bei Red Hat – unter den Prognosen blieben.

Weitere Kursbewegungen im Überblick

Las Vegas Sands (LVS.US) : +5 % nach übertroffenen EPS-Erwartungen

LendingClub (LC.US) : +11 %, angehoben auf Overweight durch JPMorgan

Moderna (MRNA.US) : −4 %, Impfstoffstudie ohne Erfolg

Molina Healthcare (MOH.US) : −18 %, gesenkte Jahresprognose

T-Mobile US (TMUS.US) : −1 %, nach Quartalsergebnissen

Tractor Supply (TSCO.US) : −3 %, engere Umsatzprognose

Ribbon Communications (RBBN.US) : −14 %, enttäuschendes Ergebnis

Ventyx Biosciences (VTYX.US): +105 %, überzeugende Studiendaten

Nvidia und der Gesamtmarkt in Konsolidierung

Die US-Aktienindizes befinden sich derzeit in einer Konsolidierungsphase – ein Muster, das sich auch bei Nvidia (NVDA.US) widerspiegelt. Die Aktie pendelt um die 50-Tage-EMA, was auf kurzfristige Unsicherheit, aber auch auf mögliche neue Einstiegschancen für Anleger hindeutet.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 Fazit: Börse Aktuell – Fokus auf Quartalszahlen und technische Marken

Der heutige Marktbericht Börse zeigt: Anleger blicken gespannt auf die laufende Berichtssaison und technische Schlüsselmarken an der Wall Street. Während die Gewinne vieler Unternehmen positiv überraschen, bleibt der übergeordnete Trend volatil – insbesondere bei Techwerten wie Tesla und Nvidia.

