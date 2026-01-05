Chart des Tages: WTI Prognose nach Venezuela-Ereignissen | Ölmarkt im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Chart des Tages: WTI

Trotz zwischenzeitlicher Kursverluste bleibt der Ölpreis stabil

Die Entscheidung von OPEC+ stabilisiert den kurzfristigen Ausblick

Die Ereignisse vom Wochenende in Venezuela haben die globale Nachrichtenlage dominiert, doch die unmittelbaren Auswirkungen auf die Finanzmärkte bleiben bislang begrenzt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Chart des Tages verzeichnen Ölpreise, Edelmetalle und der US-Dollar lediglich moderate Gewinne. ► WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Im Fokus der Marktteilnehmer steht vor allem die WTI Prognose, nachdem die politische Lage in Venezuela eine neue Eskalationsstufe erreicht hat. Venezuela: Politische Entwicklung trifft auf Ölmarkt Nach Berichten über eine US-geführte Militäroperation wurde Präsident Nicolás Maduro festgenommen. US-Präsident Trump erklärte anschließend, die Vereinigten Staaten hätten nun „vollen Zugang“ zu Venezuelas Ressourcen und strebten eine Rückkehr US-amerikanischer Ölkonzerne in das Land an. Trotz der politischen Brisanz blieben die physischen Schäden begrenzt: Am Hafen von La Guaira wurden lediglich kleinere Infrastrukturschäden gemeldet

Die Ölproduktion des staatlichen Konzerns PDVSA blieb intakt WTI Prognose: Kurzfristige Volatilität, begrenzter Angebotsimpuls WTI-Rohöl reagierte zunächst mit einem Rückgang von rund 0,73 % auf etwa 56,30 US-Dollar je Barrel, konnte sich jedoch rasch erholen und notiert aktuell nahe 57,45 US-Dollar. Der Markt versucht derzeit einzupreisen, ob und in welchem Umfang ausländisches Kapital nach Venezuela zurückkehren könnte. Obwohl Venezuela nur noch rund 1 % zur globalen Ölproduktion beiträgt, verfügt das Land über etwa 17 % der weltweiten Ölreserven. Berichte über Investitionsinitiativen – darunter ein rund 2 Mrd. US-Dollar schwerer Fonds unter Führung des ehemaligen Chevron-Managers Ali Moshiri – haben die Erwartungen an einen langfristigen Produktionsanstieg gestützt. Auch US-Ölkonzerne reagierten deutlich positiv: Chevron: +7,70 %

Exxon Mobil: +4,45 % Diese Kursgewinne basieren auf Spekulationen über eine mögliche Beteiligung am Wiederaufbau der venezolanischen Öl-Infrastruktur. Langfristige Perspektive dominiert die WTI Prognose Aus realistischer Sicht bleibt ein schneller Angebotsanstieg jedoch unwahrscheinlich. Der Wiederaufbau von Förderanlagen, Raffinerien und Transportwegen würde Jahre erheblicher Investitionen erfordern. Mehrere Schätzungen gehen davon aus, dass ein relevanter Produktionsanstieg frühestens ab 2030 zu erwarten ist. Vor diesem Hintergrund bewerten die Märkte den kurzfristigen Einfluss auf das globale Ölangebot als gering. Diese Einschätzung wurde zusätzlich dadurch gestützt, dass OPEC+ am Wochenende beschlossen hat, die Fördermengen unverändert zu lassen, was den Angebotsausblick für das erste Quartal 2026 stabilisiert. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – Chart des Tages und WTI Prognose Zusammenfassend zeigen die jüngsten Entwicklungen bislang vor allem politische, nicht jedoch fundamentale Auswirkungen auf die Märkte. Der Chart des Tages unterstreicht: erhöhte Volatilität im Ölmarkt

eine moderate Aufwertung des US-Dollars

steigende Edelmetallpreise als Reaktion auf geopolitische Unsicherheit Die WTI Prognose bleibt damit kurzfristig stabil, während strukturelle Angebotsveränderungen klar im langfristigen Horizont verankert sind. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.