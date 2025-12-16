Das Wichtigste in Kürze Chewy übertrifft Erwartungen deutlich – Aktie steigt vorbörslich

Marktanteile steigen – Chewy wächst schneller als der Haustiermarkt

Profitabilität steigt deutlich – starke Margenentwicklung

Chewy Aktie mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum: Starkes Quartal & Gewinnsprung! Die Chewy Aktie legt nach starken Quartalszahlen deutlich zu. Der US-Onlinehändler für Haustierbedarf übertraf die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn – und das teils sehr deutlich. Die Profitabilität steigt weiter, während Chewy seinen Marktanteil im boomenden Haustiersegment ausbaut.

Doch lohnt es sich jetzt, Chewy Aktien zu kaufen? Die wichtigsten Insights im Überblick. ► Chewy WKN: A2PL6S | ISIN: US16679L1098 | Ticker: CHWY.US geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways 📈 1. Chewy übertrifft Erwartungen deutlich – Aktie steigt vorbörslich Chewy lieferte ein starkes Q3 ab und übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Schätzungen klar: Gewinn pro Aktie: 0,32 USD

→ Erwartet: 0,13 USD

Umsatz: 3,12 Mrd. USD

→ Erwartet: 3,10 Mrd. USD

Umsatzwachstum: +8,3 % YoY 🛒 2. Marktanteile steigen – Chewy wächst schneller als der Haustiermarkt CEO Sumit Singh betont, dass Chewy weiterhin über dem Branchendurchschnitt wächst und Marktanteile hinzugewinnt.

Wesentliche Treiber: Starke Kundenbindung

Erweiterung des Produktangebots

Ausbau von Abomodellen & Tierarztservices Chewy profitiert von einem strukturellen Trend:

📌 Die Haustierbranche wächst auch in wirtschaftlich schwächeren Phasen, da Ausgaben für Haustiere als „nicht verhandelbar“ gelten. 💰 3. Profitabilität steigt deutlich – starke Margenentwicklung Chewy liefert nicht nur Umsatzwachstum, sondern steigende Gewinnmargen: Bruttomarge: 29,8 %

→ +50 Basispunkte

Adjusted EBITDA: 180,9 Mio. USD

→ Anstieg von 138,2 Mio. USD

EBITDA-Marge: +100 Basispunkte auf 5,8 %

Nettogewinn: 59,2 Mio. USD (1,9 % Marge)

Bereinigter Nettogewinn: 135,7 Mio. USD

→ +50,7 Mio. USD YoY Diese Zahlen zeigen:

Diese Zahlen zeigen:

📌 Chewy wird effizienter, profitabler und finanziell stabiler.

Hohe Kundenbindung & stetig steigende Marktanteile

Margen verbessern sich deutlich

Haustiermarkt langfristig stabil & nicht konjunkturabhängig

Profitables, skalierbares E-Commerce-Modell 🔴 Risiken Starker Wettbewerb im Onlinehandel

Margendruck durch Logistikkosten

Abhängigkeit von Konsumtrends & Kundenwachstum Fazit:

Für Anleger, die ein wachsendes, widerstandsfähiges E-Commerce-Unternehmen suchen, kann die Chewy Aktie eine attraktive Möglichkeit sein.

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ zur Chewy Aktie FAQ 1: Warum steigt die Chewy Aktie aktuell? Die Chewy Aktie steigt, weil Gewinn (0,32 USD vs. 0,13 USD erwartet) und Umsatz (3,12 Mrd. USD) die Analystenerwartungen deutlich übertroffen haben. FAQ 2: Sollte man jetzt Chewy Aktien kaufen? Chewy wächst schneller als der Haustiermarkt, steigert Margen und gewinnt Marktanteile. Für langfristige Onlinehandels- und PetCare-Investoren ist die Aktie attraktiv – trotz Wettbewerbsdruck. FAQ 3: Wie profitabel ist Chewy? Chewy steigert seine Profitabilität deutlich:

• Bruttomarge 29,8 %

• EBITDA 180,9 Mio. USD

• Nettogewinn +50,7 Mio. USD YoY FAQ 4: Was sind die größten Wachstumstreiber bei Chewy? • Hohe Kundenbindung

• Marktanteilsgewinne

• E-Commerce-Boom im Pet-Segment

• Abomodelle & Tierarztservices FAQ 5: Welche Risiken gibt es bei der Chewy Aktie? • Starker Wettbewerb im E-Commerce

• Operative Kosten & Logistikdruck

• Abhängigkeit vom Kundenwachstum

