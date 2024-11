China Fund Aktie gewinnt 1,4 % 📈

ūüŹõÔłŹChina erw√§gt gro√ües Konjunkturpaket angesichts von Wachstumssorgen

CHN.cash hat seine Verluste wieder aufgeholt und ist um √ľber 2 % gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass Peking m√∂glicherweise ein umfangreiches Konjunkturpaket in H√∂he von 1,4 Billionen US-Dollar (10 Billionen Yuan) in Betracht zieht. Eine weitere Expansion w√§re m√∂glich, wenn Trump die US-Pr√§sidentschaftswahl gewinnt.



Kernpunkte:

Peking erwägt einen massiven Konjunkturplan in Höhe von 1,4 Billionen US-Dollar (10 Billionen Yuan), um die wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen

Das Paket umfasst 6 Billionen Yuan f√ľr die L√∂sung lokaler Schulden und 4 Billionen Yuan f√ľr den Kauf von Grundst√ľcken/Immobilien

Mögliche Ausweitung der Konjunkturmaßnahmen, falls Trump die US-Präsidentschaftswahl gewinnt, wobei die Genehmigung auf der Legislativtagung im November erwartet wird

China bereitet seine bedeutendste wirtschaftliche Intervention seit der Pandemie vor und signalisiert damit eine √Ąnderung in Pekings Herangehensweise an die Bew√§ltigung seiner wirtschaftlichen Abschw√§chung. Das umfassende Paket, √ľber das Reuters berichtet, macht mehr als 8 % des chinesischen BIP aus und zielt darauf ab, mehrere Herausforderungen zu bew√§ltigen, mit denen die zweitgr√∂√üte Volkswirtschaft der Welt konfrontiert ist. Der geplante Anreiz w√ľrde √ľber mehrere Jahre hinweg umgesetzt werden, wobei besonderes Augenmerk auf die L√∂sung von Schuldenproblemen der lokalen Regierungen und die Stabilisierung des angeschlagenen Immobiliensektors gelegt wird.

The timing and scale of this initiative reflect growing concern among Chinese policymakers about the economy's trajectory. Vice-Minister of Finance Liao Min has emphasized the government's commitment to strengthening countercyclical adjustments, while economists anticipate the measures will help achieve China's annual growth target of around 5%. Recent data showing a 3.5% decline in industrial profits during the first three quarters of 2023 underscores the urgency of these interventions.

This strategic move comes amid broader international economic tensions, particularly with the United States, and demonstrates China's determination to maintain economic stability through significant fiscal intervention. The package's final approval is expected at the upcoming National People's Congress Standing Committee meeting in early November.

For CHN.cash, resistance is at 7677, while support holds near the recent lows at 7097. RSI is edging toward the oversold zone, showing bullish divergence, while MACD is tightening, signaling a potential bullish crossover ahead. Source: xStation

Quelle: xStation5 von XTB

 

 

 

