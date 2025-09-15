Nvidia Aktie unter Druck – China intensiviert Untersuchung Berichte aus China zeigen, dass die Behörden ihre Antitrust-Untersuchung gegen Nvidia fortsetzen. Der US-Chiphersteller wird beschuldigt, den Markt zu monopolisieren. Die State Administration for Market Regulation (SAMR) leitete die Untersuchung aufgrund von Verdachtsmomenten ein, wonach Nvidia chinesische Unternehmen diskriminiert haben soll – insbesondere im Zusammenhang mit der Übernahme von Mellanox Technologies im Jahr 2020. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Auswirkungen auf die Börse aktuell Die laufenden Ermittlungen verstärken die Unsicherheit rund um die Nvidia Aktie und deren Umsätze in China. Nvidia kündigte kürzlich an, keine detaillierten Verkaufszahlen aus China mehr zu veröffentlichen. Hintergrund sind erhebliche Risiken und unklare Marktentwicklungen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Noch zu Jahresbeginn hatte die Börse euphorisch auf Meldungen reagiert, wonach US-Techfirmen wie Nvidia wieder High-Tech-Produkte nach China exportieren dürften – allerdings gegen eine 15-prozentige Abgabe an den chinesischen Staatshaushalt. Umsatzrückgänge und wachsende Konkurrenz Bereits jetzt sind die China-Umsätze der Nvidia Aktie deutlich gefallen: von rund 26 Prozent auf etwa 17 Prozent des Gesamtumsatzes. Neben den US-Exportbeschränkungen belasten nun vor allem die chinesischen Gegenmaßnahmen. Dazu zählen die laufende Antitrust-Untersuchung und die Förderung heimischer Chip-Hersteller wie Alibaba. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

