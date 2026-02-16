Coinbase Aktie im Fokus: 1,78 Mrd. USD Umsatz, Gewinn über Erwartungen & 7,2 Mrd. USD Jahresumsatz - jetzt Aktien kaufen trotz Umsatzrückgang?

Die Coinbase Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut im Mittelpunkt der Anleger. Zwar verfehlte die Kryptobörse beim Umsatz die Erwartungen der Wall Street, beim Gewinn je Aktie konnte Coinbase jedoch positiv überraschen.

Angesichts eines schwächeren Kryptomarktes im vierten Quartal stellt sich nun die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Coinbase Aktien zu kaufen – oder droht weiterer Gegenwind?

► Coinbase WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN.US

🔑 Drei Key Takeaways zur Coinbase Aktie

📉 Umsatz unter Erwartungen: Q4-Umsatz bei 1,78 Mrd. USD – unter Konsens.

📈 Gewinn über Prognose: Bereinigtes EPS von 0,66 USD schlägt Erwartungen.

🔄 Diversifizierung schreitet voran: 12 Produkte mit >100 Mio. USD annualisiertem Umsatz.

📊 Quartalszahlen: Umsatz schwächer, Gewinn solide

Coinbase meldete für das vierte Quartal:

💰 Gesamtumsatz: 1,78 Mrd. USD (–5 % gegenüber Q3)

📉 Erwartet wurden 1,85 Mrd. USD

📈 Bereinigter Gewinn je Aktie: 0,66 USD (Konsens: 0,64 USD)

Der Transaktionsumsatz belief sich auf 982,7 Mio. USD – deutlich unter dem Vorjahresquartal, als noch 1,56 Mrd. USD erzielt wurden.

Die schwächeren Umsätze sind vor allem auf niedrigere Kurse bei Bitcoin und Ethereum im vierten Quartal zurückzuführen.

📅 Gesamtjahr 2025: Wachstum trotz schwachem Schlussquartal

Für das Gesamtjahr erzielte Coinbase:

📊 Gesamtumsatz: 7,2 Mrd. USD (+9 % YoY)

💹 Transaktionserlöse: 4,1 Mrd. USD (+2 % YoY)

🔄 Handelsvolumen: 5,2 Billionen USD (+156 % YoY)

Bemerkenswert: Coinbase konnte seinen Marktanteil im Kryptohandel im Jahresverlauf verdoppeln.

Das Management bezeichnete 2025 sowohl operativ als auch finanziell als „starkes Jahr“.

🔄 Diversifizierung: Weniger Abhängigkeit vom Kryptohandel

Ein entscheidender Faktor für die Coinbase Aktie ist die zunehmende Diversifizierung:

12 Produkte mit über 100 Mio. USD annualisiertem Umsatz

6 Produkte mit über 250 Mio. USD

2 Produkte mit über 1 Mrd. USD

Der Umsatz aus Abonnements und Dienstleistungen lag im Q4 bei 727,4 Mio. USD – ein stabilisierender Faktor neben dem zyklischen Handelsgeschäft.

Zudem kaufte Coinbase seit November 2025 insgesamt 8,2 Mio. Aktien zurück und erweiterte sein Rückkaufprogramm um weitere 2 Mrd. USD.

🔮 Ausblick 2026: Kurzfristig schwächer, langfristig optimistisch

Für das erste Quartal erwartet Coinbase Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen zwischen 550 und 630 Mio. USD – unter den letzten Quartalswerten.

Bis zum 10. Februar beliefen sich die Transaktionserlöse im laufenden Quartal auf 420 Mio. USD.

Langfristig bleibt das Management jedoch optimistisch für die Entwicklung der Kryptoindustrie. Strategische Schwerpunkte sind:

Ausbau der „Everything Exchange“

Skalierung von Stablecoins

DeFi-Integrationen

Ausbau der Base App

⚖️ Bewertung: Lohnt es sich, Coinbase Aktien zu kaufen?

Die Coinbase Aktie bleibt stark abhängig vom Kryptomarkt. Steigende Bitcoin-Preise und hohe Volatilität treiben das Handelsvolumen – ruhige Marktphasen belasten hingegen die Umsätze.

Positiv zu bewerten sind:

Diversifizierte Produktstruktur

Aktienrückkäufe

wachsender Marktanteil

stabile Abo-Einnahmen

👉 Für Anleger, die wachstumsstarke Tech-Werte suchen und gezielt Aktien kaufen, bietet Coinbase hohe Dynamik – jedoch auch erhöhte Volatilität.

🧠 Fazit: Coinbase Aktie – Zyklischer Wert mit strategischem Ausbau

Die Coinbase Aktie zeigt ein gemischtes Bild: Schwächerer Quartalsumsatz, aber solide Gewinne, wachsender Marktanteil und strategische Diversifizierung.

Kurzfristig bleibt die Aktie stark vom Kryptomarkt abhängig. Langfristig könnte die zunehmende Produktbreite und Blockchain-Integration neue Wachstumspotenziale eröffnen.

👉 Wer an die langfristige Entwicklung von Kryptowährungen glaubt und bereit ist, Schwankungen auszuhalten, könnte überlegen, Coinbase Aktien zu kaufen.

Coinbase Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Coinbase Aktie

❓ Ist die Coinbase Aktie aktuell kaufenswert?

Die Coinbase Aktie kann für risikobereite Anleger attraktiv sein, da das Unternehmen stark vom Kryptomarkt profitiert. Wer Coinbase Aktien kaufen möchte, sollte jedoch berücksichtigen, dass die Geschäftsentwicklung stark von Bitcoin-Preisen und Handelsvolumen abhängt.

❓ Warum schwankt die Coinbase Aktie so stark?

Die Coinbase Aktie reagiert empfindlich auf Bewegungen bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Steigende Kurse und hohe Volatilität führen zu mehr Handelsaktivität – sinkende Kurse belasten hingegen die Umsätze.

❓ Wie verdient Coinbase Geld?

Coinbase erzielt Einnahmen vor allem durch Transaktionsgebühren im Kryptohandel. Zusätzlich gewinnt der Bereich Abonnements und Dienstleistungen zunehmend an Bedeutung.

❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der Coinbase Aktie?

Zu den größten Risiken zählen regulatorische Unsicherheiten, starke Abhängigkeit vom Kryptomarkt, hohe Volatilität sowie zunehmender Wettbewerb durch andere Handelsplattformen.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Coinbase Aktie?

Die Coinbase Aktie eignet sich vor allem für Anleger, die gezielt Aktien kaufen und an das langfristige Wachstum von Kryptowährungen glauben. Ein langfristiger Anlagehorizont und hohe Risikobereitschaft sind empfehlenswert.