DAX Prognose & DAX aktuell: Ausblick für Freitag, 09.01.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.979 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert der DAX bereits das Tagestief. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Es haben sich im Handelsverlauf zwar Rücksetzer eingestellt, dies hatten zum einen einen überschaubaren Charakter, zum anderen kam immer sofort wieder Käufer in den Markt. Es konnte ein erneuter Xetra Schluss ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es zunächst in einer Box seitwärts weiter, kurz vor Handelsschluss gab der Index etwas nach. Der DAX ging bei 25.128 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX bleibt technisch bullisch
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX über den relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20). Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die DAX Prognose kurzfristig positiv mit weiterem Aufwärtspotenzial.
-
25.194 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke
Die Zone um 25.194 Punkte ist heute zentral für den weiteren Verlauf. Oberhalb davon überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, unterhalb steigt das Risiko für Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungen.
-
Marktstimmung neutral, Chancen überwiegen leicht
Der Fear-and-Greed-Index signalisiert eine neutrale Anlegerstimmung, während das Setup eine 60 % Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liefert. Erwartet wird ein seitwärts bis leicht aufwärtsgerichteter Handel innerhalb der definierten Tagesrange.
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.069 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels konnte sich der Index dynamisch aufwärtsschieben und am Vormittag ein neues Allzeithoch markieren. Dieses Hoch wurde zunächst abverkauft, sodass der DAX bis zum Nachmittag unter Druck stand.
Im Bereich knapp unterhalb der 25.050 Punkte stabilisierten die Bullen den Markt und schoben den Index erneut aufwärts. Damit konnte ein weiterer Xetra-Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, der DAX schloss den Handelstag bei 25.202 Punkten.
Per Xetra-Schluss am 08.01.2026 notierten 27 Aktien im Plus, 13 Aktien im Minus.
Top-Gewinner:
-
Deutsche Telekom +3,44 %
-
adidas +2,98 %
-
Bayer +2,93 %
Schlusslichter:
-
Siemens Energy −4,10 %
-
Infineon −3,89 %
-
Zalando −3,31 %
DAX aktuell: Marktdaten im Überblick
|Kennzahl
|08.01.
|07.01.
|Tageshoch
|25.243
|25.177
|Tagestief
|25.043
|24.979
|Xetra-Schluss
|25.126
|25.099
|Tagesschluss
|25.202
|25.128
|Tagesrange
|200 Punkte
|198 Punkte
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
DAX Prognose: Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1h-Chart – kurzfristige DAX Prognose
Der DAX notierte gestern Morgen zunächst unter der SMA20 (25.169 Punkte). Mit Xetra-Eröffnung konnte diese Durchschnittslinie überwunden werden, jedoch gelang keine nachhaltige Etablierung. Der Index fiel im weiteren Verlauf zurück unter die SMA20, stabilisierte sich jedoch im Bereich der SMA50 (25.128 Punkte) und erholte sich anschließend.
Im weiteren Handelsverlauf schob sich der DAX erneut über die SMA20 und konnte sich darüber etablieren. Das Stundenchart hat sich damit bullisch aufgehellt.
DAX Prognose 1h:
-
Oberseite: 25.290/205 → 25.425/440 Punkte
-
Unterseite: SMA20, darunter SMA50 als zentrale Unterstützung
Einschätzung: bullisch
4h-Chart – mittelfristige DAX Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Seit Ende Dezember notiert der DAX stabil über der SMA20 (25.080 Punkte) und markiert sukzessive neue Hochs. Rücksetzer wurden zuverlässig an dieser Durchschnittslinie aufgefangen. Aktuell bestätigt sich weiterhin ein bullisches 4h-Chartbild.
Solange der DAX oberhalb der SMA20 bleibt, besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie würde das Chartbild eintrüben und Rücksetzer bis zur SMA50 (24.756 Punkte) ermöglichen.
Einschätzung: bullisch
DAX Prognose für heute – Handelsausblick
Der DAX startete heute Morgen bei 25.194 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index deutlich über dem Vortagesstart, jedoch leicht unter dem gestrigen Tagesschluss.
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 25.194 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Anlaufziele:
25.205/07 → 25.222/24 → 25.239/41 → 25.260/62 → 25.275/77 →
25.292/94 → 25.310/12 → 25.326/28 → 25.345/47 Punkte
Oberhalb davon:
25.360/62 → 25.377/79 → 25.391/93 → 25.404/06 →
25.423/25 → 25.442/44 → 25.459/61 → 25.477/79 → 25.495/97 Punkte
Short-Szenario
Kann sich der DAX nicht über 25.194 Punkten halten, sind folgende Unterstützungen relevant:
25.169/67 → 25.148/46 → 25.130/28 → 25.108/06 → 25.090/88 →
25.075/73 → 25.058/56 → 25.041/39 → 25.020/18 →
24.997/95 → 24.978/76 → 24.964/62 Punkte
Darunter:
24.945/43 → 24.932/30 → 24.915/13 → 24.897/95 →
24.877/75 → 24.861/59 → 24.844/42 → 24.827/25 →
24.810/08 → 24.790/88 → 24.775/73 Punkte
DAX aktuell: Unterstützungen & Widerstände
Widerstände:
25.197
25.228 / 25.249 / 25.295
25.361
25.412
25.588
Unterstützungen:
25.169
25.080 / 25.026
24.960 / 24.918
24.881 / 24.867 / 24.801
24.756 / 24.732 / 24.716
24.653
24.577
24.485
Markteinschätzung & Tagesrange
Auf Basis unseres Setups erwarten wir einen seitwärts bis aufwärtsgerichteten Markt.
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange:
25.262 / 25.347 bis 25.088 / 25.020 Punkte
DAX aktuell: Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 46 und signalisiert eine neutrale Marktstimmung.
-
Vor einer Woche: 44 (Fear)
-
Vor einem Monat: 31 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 31 (Fear)
Werte unter 30 oder über 70 deuten auf extreme Marktphasen hin und können mögliche Wendepunkte signalisieren.
