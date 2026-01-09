DAX Prognose & DAX aktuell: Ausblick für Freitag, 09.01.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.979 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert der DAX bereits das Tagestief. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Es haben sich im Handelsverlauf zwar Rücksetzer eingestellt, dies hatten zum einen einen überschaubaren Charakter, zum anderen kam immer sofort wieder Käufer in den Markt. Es konnte ein erneuter Xetra Schluss ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es zunächst in einer Box seitwärts weiter, kurz vor Handelsschluss gab der Index etwas nach. Der DAX ging bei 25.128 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX bleibt technisch bullisch

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX über den relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20). Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die DAX Prognose kurzfristig positiv mit weiterem Aufwärtspotenzial. 25.194 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke

Die Zone um 25.194 Punkte ist heute zentral für den weiteren Verlauf. Oberhalb davon überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, unterhalb steigt das Risiko für Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungen. Marktstimmung neutral, Chancen überwiegen leicht

Der Fear-and-Greed-Index signalisiert eine neutrale Anlegerstimmung, während das Setup eine 60 % Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liefert. Erwartet wird ein seitwärts bis leicht aufwärtsgerichteter Handel innerhalb der definierten Tagesrange.

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.069 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels konnte sich der Index dynamisch aufwärtsschieben und am Vormittag ein neues Allzeithoch markieren. Dieses Hoch wurde zunächst abverkauft, sodass der DAX bis zum Nachmittag unter Druck stand.

Im Bereich knapp unterhalb der 25.050 Punkte stabilisierten die Bullen den Markt und schoben den Index erneut aufwärts. Damit konnte ein weiterer Xetra-Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, der DAX schloss den Handelstag bei 25.202 Punkten.

Per Xetra-Schluss am 08.01.2026 notierten 27 Aktien im Plus, 13 Aktien im Minus.

Top-Gewinner:

Deutsche Telekom +3,44 %

adidas +2,98 %

Bayer +2,93 %

Schlusslichter:

Siemens Energy −4,10 %

Infineon −3,89 %

Zalando −3,31 %

DAX aktuell: Marktdaten im Überblick

Kennzahl 08.01. 07.01. Tageshoch 25.243 25.177 Tagestief 25.043 24.979 Xetra-Schluss 25.126 25.099 Tagesschluss 25.202 25.128 Tagesrange 200 Punkte 198 Punkte

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

DAX Prognose: Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart – kurzfristige DAX Prognose

Der DAX notierte gestern Morgen zunächst unter der SMA20 (25.169 Punkte). Mit Xetra-Eröffnung konnte diese Durchschnittslinie überwunden werden, jedoch gelang keine nachhaltige Etablierung. Der Index fiel im weiteren Verlauf zurück unter die SMA20, stabilisierte sich jedoch im Bereich der SMA50 (25.128 Punkte) und erholte sich anschließend.

Im weiteren Handelsverlauf schob sich der DAX erneut über die SMA20 und konnte sich darüber etablieren. Das Stundenchart hat sich damit bullisch aufgehellt.

DAX Prognose 1h:

Oberseite: 25.290/205 → 25.425/440 Punkte

Unterseite: SMA20, darunter SMA50 als zentrale Unterstützung

Einschätzung: bullisch

4h-Chart – mittelfristige DAX Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit Ende Dezember notiert der DAX stabil über der SMA20 (25.080 Punkte) und markiert sukzessive neue Hochs. Rücksetzer wurden zuverlässig an dieser Durchschnittslinie aufgefangen. Aktuell bestätigt sich weiterhin ein bullisches 4h-Chartbild.

Solange der DAX oberhalb der SMA20 bleibt, besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie würde das Chartbild eintrüben und Rücksetzer bis zur SMA50 (24.756 Punkte) ermöglichen.

Einschätzung: bullisch

DAX Prognose für heute – Handelsausblick

Der DAX startete heute Morgen bei 25.194 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index deutlich über dem Vortagesstart, jedoch leicht unter dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 25.194 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Anlaufziele:

25.205/07 → 25.222/24 → 25.239/41 → 25.260/62 → 25.275/77 →

25.292/94 → 25.310/12 → 25.326/28 → 25.345/47 Punkte

Oberhalb davon:

25.360/62 → 25.377/79 → 25.391/93 → 25.404/06 →

25.423/25 → 25.442/44 → 25.459/61 → 25.477/79 → 25.495/97 Punkte

Short-Szenario

Kann sich der DAX nicht über 25.194 Punkten halten, sind folgende Unterstützungen relevant:

25.169/67 → 25.148/46 → 25.130/28 → 25.108/06 → 25.090/88 →

25.075/73 → 25.058/56 → 25.041/39 → 25.020/18 →

24.997/95 → 24.978/76 → 24.964/62 Punkte

Darunter:

24.945/43 → 24.932/30 → 24.915/13 → 24.897/95 →

24.877/75 → 24.861/59 → 24.844/42 → 24.827/25 →

24.810/08 → 24.790/88 → 24.775/73 Punkte

DAX aktuell: Unterstützungen & Widerstände

Widerstände:

25.197

25.228 / 25.249 / 25.295

25.361

25.412

25.588

Unterstützungen:

25.169

25.080 / 25.026

24.960 / 24.918

24.881 / 24.867 / 24.801

24.756 / 24.732 / 24.716

24.653

24.577

24.485

Markteinschätzung & Tagesrange

Auf Basis unseres Setups erwarten wir einen seitwärts bis aufwärtsgerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

25.262 / 25.347 bis 25.088 / 25.020 Punkte

DAX aktuell: Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 46 und signalisiert eine neutrale Marktstimmung.

Vor einer Woche: 44 (Fear)

Vor einem Monat: 31 (Fear)

Vor einem Jahr: 31 (Fear)

Werte unter 30 oder über 70 deuten auf extreme Marktphasen hin und können mögliche Wendepunkte signalisieren.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren