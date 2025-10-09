Continental AKTIE 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Das Wichtigste in Kürze Strategische Neuausrichtung auf das Reifengeschäft

Einleitung Die Continental Aktie steht derzeit stark im Fokus der Anleger. Nach der Abspaltung der Automobilsparte Aumovio und den Plänen, ContiTech im kommenden Jahr zu veräußern, wandelt sich der DAX-Konzern grundlegend. Künftig soll Continental als reiner Reifenhersteller agieren – doch wie wirkt sich dieser Umbau auf die Aktie aus? In dieser Analyse erfährst du, ob sich ein Einstieg jetzt lohnen könnte und welche Risiken bestehen. ► Continental ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON.DE ✅ Drei Key Takeaways 🏭 Strategische Neuausrichtung auf das Reifengeschäft Nach der Abspaltung von Aumovio und dem geplanten Verkauf von ContiTech wird Continental künftig den Fokus auf Reifen legen.

Damit gibt der Konzern rund zwei Drittel seines bisherigen Umsatzes auf, konzentriert sich aber auf ein margenstärkeres Kerngeschäft.

Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität langfristig zu stärken. 📉 Belastungen durch Entkonsolidierung & schwache Nachfrage Die Entkonsolidierung führt zu einer nicht zahlungswirksamen Belastung im mittleren dreistelligen Millionenbereich .

Die Nachfrage im Erstausrüstungs- und Ersatzgeschäft bleibt schwach – insbesondere in Nordamerika .

Das dritte Quartal dürfte laut Prognose schwächer als erwartet ausfallen, ehe zum Jahresende eine Erholung einsetzen könnte. 📊 Technisch angeschlagenes Chartbild Nach dem Rücksetzer unter 60 EUR befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase.

Solange der Kurs unter der SMA20 (60,87 EUR) bleibt, dominiert die Abwärtstendenz.

Erste Unterstützungen liegen bei 54,90 EUR und 51,02 EUR, während Erholungsziele bei 62,22 EUR und 69,00 EUR liegen. 📊 Fundamentaldaten zur Continental Aktie (Stand: Oktober 2025) Kennzahl Wert / Prognose Kurs 57,00 EUR Marktkapitalisierung 11,4 Mrd. EUR Umsatz 2024 39,72 Mrd. EUR KGV 2025 (Prognose) 13,77 Dividendenrendite 2025* 3,76 % Bewertung leicht unterbewertet Branche Automobilzulieferer Continental Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Continental Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Continental Aktie steht mitten in einer strategischen Transformation. Der Fokus auf das Reifengeschäft bietet langfristig Chancen, kurzfristig belasten jedoch Nachfrageschwächen und Restrukturierungskosten. Charttechnisch ist die Aktie weiterhin angeschlagen, was kurzfristige Risiken birgt.

Langfristig orientierte Anleger könnten die Aktie beobachten und bei einer Stabilisierung über SMA20/SMA50 eine Einstiegsgelegenheit sehen – wer Aktien kaufen möchte, sollte also Geduld mitbringen. Continental Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

