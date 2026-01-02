Das Wichtigste in Kürze Kryptomärkte heute stärker! Bitocin 1,7% plus und Ethereum 3,7%

Börse heute: US-Indizes verlieren Gewinne – Europa startet stark ins Jahr Die Börsen heute zeigen sich uneinheitlich. Nach einem starken Auftakt in die US-Handelssitzung wurden die anfänglichen Gewinne der wichtigsten US-Indizes vollständig wieder abgegeben. Der S&P 500 rutschte um 0,1 % ins Minus, der Nasdaq 100 verlor 0,3 %, während der Dow Jones lediglich einen leichten Anstieg von 0,2 % verbuchte. Damit bleibt die Stimmung an der Wall Street zum Jahresbeginn vorsichtig. Deutlich freundlicher präsentierte sich dagegen die Börse aktuell in Europa. Die wichtigsten europäischen Leitindizes starteten positiv ins neue Jahr 2026. Der deutsche DAX legte um 0,14 % zu, der französische CAC 40 gewann über 0,5 %, der britische FTSE 100 stieg um 0,2 % und der spanische IBEX 35 überzeugte mit einem Plus von mehr als 1 %. Konjunkturseitig lieferte der US-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe gemischte Signale. Der Index entsprach den Markterwartungen und blieb über der wichtigen 50-Punkte-Marke, was weiterhin auf moderates Wachstum hindeutet. Gleichzeitig zeigt sich jedoch eine leichte Abschwächung der Dynamik im Vergleich zum Vormonat. In der Eurozone fiel der Einkaufsmanagerindex hingegen schwächer aus als erwartet. Die Daten bestätigen die anhaltende Schwäche des Industriesektors und einen erneuten Rückgang unter die 50-Punkte-Marke. Besonders Deutschland schnitt enttäuschend ab, während positive Überraschungen einzelner Länder nicht ausreichten, um das Gesamtbild zu stabilisieren. Diese Entwicklung belastet die Aussichten für die wirtschaftliche Erholung in der Region. Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro schwach. Gegenüber den wichtigsten Währungen verlor die Gemeinschaftswährung an Wert, wobei das Währungspaar EUR/USD um 0,3 % nachgab. Positive Impulse kamen vom Edelmetallmarkt. Börse heute verzeichnete hier deutliche Gewinne: Gold stieg um 0,1 % auf 4.310 USD, Silber legte um 1 % auf 71,8 USD zu. Palladium gewann 2,4 % auf 1.615 USD, während Platin mit einem Plus von 3,85 % auf 2.120 USD besonders stark performte. Die Entwicklung spiegelt die optimistische Anlegerstimmung zu Beginn des neuen Jahres wider. Auch der Kryptomarkt startete kräftig. Bitcoin kletterte um 1,7 % auf rund 89.980 USD, während Ethereum mit einem Anstieg von 3,7 % auf etwa 3.110 USD überzeugte. Damit zeigt sich die Börse aktuell auch im digitalen Asset-Segment von ihrer starken Seite. Unternehmensseitig stand Tesla im Fokus - dazu auch heute eine ausführliche Aktienanalyse von uns. Der US-Elektroautohersteller meldete für das vierte Quartal 2025 Auslieferungen von 418.227 Fahrzeugen. Dies entspricht einem Rückgang von rund 15–16 % im Jahresvergleich und blieb unter den Markterwartungen. Trotz hoher globaler Produktionskapazitäten und Wachstum im Energiespeichersegment setzt sich damit der Trend schwächerer Fahrzeugverkäufe fort. . SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

