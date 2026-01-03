Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 02/2026 zum Goldpreis

Gold hat in der letzten Handelswoche 2025 noch ein neues Allzeithoch formatiert, das in der ersten Handelswoche des neuen Jahres 2026 direkt abverkauft worden ist. Im Tageschart ist gut herauszulesen, dass der Goldpreis im Rahmen des Rücksetzers auf die SMA20 (aktuell bei 4.324,0 US-Dollar) aufgesetzt hat. Diese Durchschnittslinie hat dem Edelmetall in den letzten Handelstagen Support gegeben, der Wochenschluss konnte knapp über dieser Durchschnittslinie formatiert werden.

Damit ist die Ausgangslage für die kommende Handelswoche klar definiert. Gold muss sich per Tagesschluss unbedingt über der SMA20 halten und versuchen möglichst rasch wieder nach Norden zu laufen. Kann sich das Edelmetall überzeugend von dieser Durchschnittslinie lösen und einen Tagesschluss über der 4.390 US-Dollar-Marke formatieren, der am Folgetag bestätigt wird, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich weitere Erholungen in Richtung des Allzeithochs einstellen könnten. Über dem Allzeithoch könnte Gold übergeordnet die Marken bei 4.578/81 US-Dollar, bzw. bei 4.595/602 US-Dollar anlaufen.

Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 03.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

📈 Goldpreis Rückblick (29.12.2025 – 02.01.2026)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.474,9 US-Dollar und lag damit 55,80 US-Dollar über dem Niveau der Vorwoche, jedoch 55,70 US-Dollar unter dem Wochenschluss vom vorherigen Freitag. Zu Wochenbeginn konnte sich Gold noch im Bereich von 4.480 bis 4.460 US-Dollar stabil halten, geriet jedoch im weiteren Handelsverlauf deutlich unter Verkaufsdruck.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Erst am späten Montagnachmittag stellte sich eine Stabilisierung ein, eine echte Erholung folgte jedoch erst am Dienstag. Diese verlief moderat und führte den Goldpreis bis in den Bereich von 4.400 US-Dollar, wo erneut Verkaufsinteresse aufkam. In der Folge rutschte Gold zur Wochenmitte wieder unter die Marke von 4.300 US-Dollar.

Nach einer kurzen Konsolidierung setzte zum Wochenschluss eine leichte Erholung ein. Der Goldpreis konnte erneut bis an 4.400 US-Dollar laufen, scheiterte dort jedoch abermals. Am Freitagnachmittag kam es erneut zu Abgaben, sodass Gold den Handel bei 4.331,4 US-Dollar beendete.

👉 Insgesamt verzeichnete Gold in der ersten Handelswoche des Jahres einen deutlichen Wochenverlust von rund 4,3%. Die 4.300-US-Dollar-Marke fungierte mehrfach als stabilisierender Bereich. Mit einer Wochenrange von 185 US-Dollar lag die Volatilität klar über dem Jahresdurchschnitt 2025.

🔍 Goldpreis – Wichtige Widerstände und Unterstützungen

🔼 Gold Widerstände

4.345,2

4.346,9

4.361,0

4.404,2

4.411,3

4.413,5

4.467,2

4.519,2

🔽 Gold Unterstützungen

4.324,0

4.302,1

4.274,1

4.246,3

4.223,0

4.178,8

4.169,7

📊 Zentrale Kursmarken aus unserer Gold Analyse

Intraday-Marken: 4.391 | 4.281

Tagesschlussmarken: 4.473 | 4.222

Boxbereich: 4.617 – 2.941

Übergeordnete Range: 4.895 – 2.491

Zyklische Bewegung (2020–2033): 11.222 – 1.045

📈 Gold Analyse – Chartcheck im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart konnte Gold in der letzten Handelswoche 2025 noch ein neues Allzeithoch markieren. Dieses Hoch wurde jedoch in der ersten Handelswoche 2026 direkt wieder abverkauft. Der Rücksetzer führte den Goldpreis exakt an die SMA20 (aktuell 4.324,0 US-Dollar), die zuletzt als tragfähige Unterstützung fungierte.

Der Wochenschluss knapp oberhalb der SMA20 ist charttechnisch positiv zu werten. Für die kommende Woche ist entscheidend, dass sich Gold per Tagesschluss über dieser Durchschnittslinie halten kann.

Bullisches Szenario:

Stabilisierung über SMA20

Tagesschluss über 4.390 US-Dollar mit Bestätigung

Mögliche Anläufe: Allzeithoch, anschließend 4.578/4.581 und 4.595/4.602 US-Dollar

Bärisches Szenario:

Bruch der SMA20 per Tagesschluss

Ausdehnung der Schwäche zur SMA50 (4.178,8 US-Dollar)

Im Extremfall Anlauf des 23,6 %-Retracements

🔍 Gold Prognose (Daily): bullisch

📈 Gold Analyse – Chartcheck im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich ein deutlich eingetrübtes Bild. Nach dem Allzeithoch wurden sowohl SMA20 (4.346,9 US-Dollar) als auch SMA50 (4.413,5 US-Dollar) dynamisch unterschritten. Der Wochenschluss erfolgte unterhalb der SMA20, was kurzfristig negativ zu werten ist.

Solange Gold unter der SMA20 notiert:

Fortsetzung der Schwäche möglich

Nächstes Ziel: SMA200 bei 4.246,3 US-Dollar

Ein nachhaltiger Bruch der SMA200 würde das Chartbild klar eintrüben und eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung bis zum 23,6 %-Retracement ermöglichen.

Entspannung des Chartbildes:

Rücklauf über die SMA20 → neutral

Bullische Aufhellung erst über der SMA50 mit bestätigtem Tagesschluss

🔍 Gold Prognose (4h): neutral

📝 Fazit zur Goldpreis Entwicklung

Der Goldpreis muss sich zwingend über der SMA20 behaupten, um die Perspektive auf das Allzeithoch und neue Hochs zu wahren. Gelingt dies nicht, droht eine weitere Ausdehnung der Schwäche in Richtung der SMA50.

Übergeordnete Gold Prognose KW 02/2026:

Seitwärts / Abwärts

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Gold Prognose: Trading Setups für aktive Trader

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Oberhalb von 4.331,4 US-Dollar bestehen Chancen auf sukzessive Erholungen mit zahlreichen Zwischenzielen bis in den Bereich von 4.423,4 US-Dollar.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Unterhalb von 4.331,4 US-Dollar eröffnet sich weiteres Abwärtspotenzial mit gestaffelten Zielen bis in den Bereich von 4.217,9 US-Dollar.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

❓ FAQ – Goldpreis, Gold Analyse & Gold Prognose

❓ Wie hoch ist der aktuelle Goldpreis?

Der Goldpreis lag zum Wochenschluss der KW 01/2026 bei 4.331,4 US-Dollar. Damit verzeichnete Gold einen deutlichen Wochenverlust, stabilisierte sich jedoch mehrfach im Bereich der 4.300-US-Dollar-Marke.

❓ Warum ist der Goldpreis zuletzt gefallen?

Der Goldpreis ist gefallen, weil nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs Gewinnmitnahmen einsetzten. Zusätzlich wirkte der Bruch kurzfristiger gleitender Durchschnitte (SMA20 und SMA50 im 4h-Chart) technisch belastend.

❓ Ist die aktuelle Gold Analyse eher bullisch oder bärisch?

Die kurzfristige Gold Analyse ist neutral bis leicht bärisch, während das übergeordnete Tageschart weiterhin bullisch bleibt. Entscheidend ist, ob sich Gold per Tagesschluss über der SMA20 halten kann.

❓ Welche Unterstützungen sind für den Goldpreis jetzt wichtig?

Wichtige Unterstützungen für den Goldpreis liegen bei:

4.324 US-Dollar (SMA20 Daily)

4.302 US-Dollar

4.246 US-Dollar (SMA200 im 4h-Chart)

Ein Bruch dieser Marken könnte die Abwärtsbewegung ausweiten.

❓ Wo liegen die wichtigsten Widerstände im Goldpreis?

Zentrale Widerstände befinden sich bei:

4.390 US-Dollar

4.404 US-Dollar

4.413 US-Dollar

Allzeithoch oberhalb von 4.470 US-Dollar

Erst oberhalb dieser Zonen hellt sich das Chartbild deutlich auf.

❓ Wie lautet die Gold Prognose für KW 02/2026?

Die Gold Prognose für KW 02/2026 lautet seitwärts bis abwärts. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 40 %, für ein bärisches Szenario bei 60 %.

❓ Was muss passieren, damit der Goldpreis wieder steigt?

Der Goldpreis muss sich per Tagesschluss über der SMA20 etablieren und anschließend die Marke von 4.390 US-Dollar nachhaltig überwinden. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Anlauf des Allzeithochs.

❓ Was spricht kurzfristig für fallende Goldpreise?

Kurzfristig sprechen folgende Faktoren für fallende Goldpreise:

Bruch der gleitenden Durchschnitte im 4h-Chart

Wochenschluss unterhalb der SMA20

Übergeordnete Seitwärts-/Abwärtstendenz laut Gold Analyse

❓ Ist Gold aktuell ein Kauf oder Verkauf?

Laut aktueller Gold Analyse ist Gold kein klarer Kauf. Long-Positionen sind erst bei stabilen Kursen oberhalb der 4.331 US-Dollar sinnvoll, während unterhalb dieses Niveaus eher Short-Szenarien überwiegen.

❓ Welche Rolle spielt die SMA20 in der Gold Analyse?

Die SMA20 ist aktuell die zentrale Entscheidungsmarke. Sie fungiert im Tageschart als Unterstützung. Ein Bruch per Tagesschluss würde das Chartbild deutlich eintrüben.

❓ Wie volatil ist der Goldpreis aktuell?

Die Wochenrange betrug zuletzt 185 US-Dollar und lag damit klar über dem Jahresdurchschnitt 2025. Dies signalisiert eine erhöhte Volatilität im Goldpreis.

❓ Ist die langfristige Gold Prognose weiterhin positiv?

Ja, die langfristige Gold Prognose bleibt positiv. Solange sich Gold oberhalb wichtiger Retracements und langfristiger Durchschnittslinien hält, bleibt das übergeordnete bullische Szenario intakt.