- Freundlicher Jahresstart mit rund 0,8% plus für den DAX
- Charttechnischer Ausblick weiter bullisch
- DAX Wochenausblick: Prognose, Setups, Daytrading
DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 02 / 2026) - DAX Aktuell
Die wichtigsten Punkte
Der DAX hat sich über die SMA50 (aktuell bei 24.000 Punkten) schieben können, aber eine ganze Zeit lang gebraucht, sich auch von dieser Durchschnittslinie zu lösen. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese Linie eine gute Unterstützung gewesen ist, an der sich der Index mehrmals abstützen und schließlich auch erholen konnte. In den letzten Handelstagen hat sich der Index weiter von der SMA20 (aktuell bei 24.155 Punkten), die inzwischen die SMA50 von unten durchquert hat, entfernen können.
Das Tageschart kann aktuell als bullisch interpretiert werden. Solange der DAX per Tagesschluss über SMA20 notiert, solange könnte sich die Erholung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnte zunächst das Allzeithoch sein. Über dieser Marke könnte der DAX die 24.850/65 Punkte, bzw. den Bereich der 24.985/25.010 Punkte anlaufen.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
-
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 04.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
📰🌍DAX Aktuell – Rahmenbedingungen & Marktumfeld
Die Konjunkturprognosen für 2026 wurden zuletzt leicht nach oben angepasst. Für das laufende Jahr erwarten Ökonomen ein Wirtschaftswachstum zwischen 0,5 und 1,0 Prozent. Auch wenn dies kein starkes Wachstum darstellt, ist es im Vergleich zu den Vorjahren ein moderater Fortschritt.
Positive Impulse kommen zudem von:
-
vorsichtigen Entspannungssignalen bei Direktinvestitionen
-
einer weiterhin expansiven Geldpolitik der EZB, die die Leitzinsen voraussichtlich niedrig hält
-
umfangreichen staatlichen Investitionen in Verteidigung, Infrastruktur, Energie und Digitalisierung
Bund, Länder und Kommunen planen jährliche Investitionen von über 100 Milliarden Euro. Gleichzeitig verfügen deutsche Unternehmen weiterhin über eine stabile Eigenkapitalbasis, was Investitionen und Restrukturierungen begünstigt.
Auch die US-Wirtschaftspolitik könnte unterstützend wirken. Bereits nach der Finanzkrise 2008 nutzten viele deutsche Unternehmen globale Chancen – ein Szenario, das sich erneut abzeichnen könnte.
🔙 DAX Rückblick – Handelswoche vom 29.12.2025 bis 02.01.2026
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX Aktuell startete am Montagmorgen im vorbörslichen Handel bei 24.436 Punkten. Damit notierte der Index:
-
121 Punkte über der ersten Vorwochen-Notierung
-
83 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche
Zu Wochenbeginn setzte der DAX zunächst zurück und markierte das Wochentief knapp unter 24.300 Punkten. Der Rücksetzer wurde jedoch rasch gekauft. Ab Dienstag setzte eine spürbare Erholung ein, die den Index bis über 24.650 Punkte führte.
Zum Wochenschluss gelang der Ausbruch über die 24.700-Punkte-Marke, allerdings ohne nachhaltige Etablierung. Gewinnmitnahmen drückten den Index erneut in den Bereich von 24.500 Punkten. Der DAX beendete die Woche schließlich bei 24.583 Punkten - prozentual auf Wochensicht ein Plus von rund 0,8%.
DAX Wochenfazit:
-
Wochenhoch: über 24.700 Punkte
-
Wochentief: knapp unter 24.300 Punkte
-
rund 0,8% Wochengewinn zum Jahresstart
-
Volatilität unter dem Jahresdurchschnitt 2025
🔮 DAX Analyse – Wie könnte es weitergehen?
Wichtige DAX Widerstände
-
24.615
-
24.711
-
24.835 / 24.884
-
24.914
-
25.015 / 25.036
Wichtige DAX Unterstützungen
-
24.571 / 24.516
-
24.482
-
24.395 / 24.308
-
24.289
-
24.155
-
24.049 / 24.000
-
23.940
-
23.886 / 23.814
-
23.657
🧭 Zentrale Kursmarken aus unserem DAX-Setup
-
Intraday-Marken: 24.895 | 24.447
-
Tagesschlussmarken: 25.146 | 23.864
-
Boxbereich: 25.639 – 15.055
-
Langfristige Range (2020–2033): 26.505 – 7.976
📉 DAX Chartanalyse – Daily- & 4h-Chart
DAX Analyse im Tageschart (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich nachhaltig über die SMA50 (aktuell ~24.000 Punkte) schieben. Diese Durchschnittslinie fungierte mehrfach als stabile Unterstützung. Zusätzlich hat die SMA20 (aktuell ~24.155 Punkte) die SMA50 von unten gekreuzt – ein klassisches bullisches Signal.
DAX Prognose Daily:
-
Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bullisch
-
Mögliche Anlaufziele:
-
Allzeithoch
-
24.850 / 24.865 Punkte
-
24.985 – 25.010 Punkte
-
Rücksetzer bis zur SMA20 sind technisch unkritisch, solange dort eine Stabilisierung erfolgt.
Einordnung übergeordnetes Chartbild:
➡️ Bullisch
DAX Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart setzte der DAX seine Erholung von den Dezember-Tiefs fort. Die SMA20 (aktuell ~24.482 Punkte) fungierte zuletzt erfolgreich als Unterstützung.
DAX Prognose 4h:
-
Oberhalb der SMA20 bleibt die Perspektive aufwärtsgerichtet
-
Ein Bruch der SMA20 würde das Chartbild eintrüben und Rücksetzer bis zur SMA50 ermöglichen
Einordnung kurzfristiges Chartbild:
➡️ Bullisch
🧾 DAX Prognose – Fazit & Short Cut
Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, besteht eine realistische Chance auf einen Anlauf:
-
des Allzeithochs
-
der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke
Rücksetzer sollten spätestens im Bereich der SMA20 aufgefangen werden, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.
DAX Aktuell – Trading-Einschätzung für KW 02 / 2026
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Hält sich der DAX über 24.583 Punkten, sind sukzessive Anstiege in Richtung 25.000 Punkte möglich.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Ein nachhaltiger Bruch unter 24.583 Punkte eröffnet Abwärtspotenzial in Richtung 24.300 Punkte und tiefer.
📅 Übergeordnete DAX Prognose KW 02 / 2026
Erwartete DAX-Tendenz:
➡️ Seitwärts / aufwärts
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
FAQ – Häufige Fragen zur DAX Analyse, DAX Prognose & Marktentwicklung
Was ist der DAX und warum ist er aktuell wichtig?
Der DAX (Deutscher Aktienindex) bildet die 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands ab. DAX Aktuell ist der Index besonders relevant, da er als Frühindikator für die deutsche und europäische Wirtschaft dient und stark auf Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen reagiert. Der DAX-Index ist eine Rechneeinheit, um ihn handelbar zu machen, benötigt der Trader ein Instrument, welches auf dem DAX basiert, zum Beispiel den DE40 CFD. Darüber kann auf steigende und fallende Kurse gesetzt werden.
Wie ist die aktuelle DAX Analyse einzuschätzen?
Die DAX Analyse zeigt aktuell ein bullisches Chartbild. Der Index notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50), was auf eine stabile Marktstruktur hinweist. Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die technische Ausgangslage positiv.
Wie lautet die DAX Prognose für die kommende Handelswoche?
Die DAX Prognose für KW 02 / 2026 ist seitwärts bis leicht aufwärts. Oberhalb der Marke von 24.583 Punkten besteht die Chance auf einen Anlauf des Allzeithochs und der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke.
Welche Widerstände sind im DAX aktuell entscheidend?
Die wichtigsten DAX Widerstände aktuell liegen bei:
-
24.615 Punkten
-
24.711 Punkten
-
24.835 – 24.884 Punkten
-
24.914 Punkten
-
25.015 – 25.036 Punkten
Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde die bullische DAX Prognose bestätigen.
Wo liegen die wichtigsten DAX Unterstützungen?
Zentrale DAX Unterstützungen befinden sich aktuell bei:
-
24.571 – 24.516 Punkten
-
24.482 Punkten
-
24.395 – 24.308 Punkten
-
24.155 Punkten (SMA20 Daily)
-
24.000 Punkten (SMA50 Daily)
Ein Bruch dieser Zonen würde das Chartbild eintrüben.
Ist der DAX aktuell eher bullish oder bearish?
Der DAX ist aktuell eher bullish. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart überwiegen die positiven Signale. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt laut Analyse bei 55 %, während das bearishe Szenario mit 45 % bewertet wird.
Welche Rolle spielen Zinsen und EZB für den DAX?
Die Geldpolitik der EZB ist ein zentraler Treiber für den DAX. Niedrige Leitzinsen begünstigen Investitionen, Unternehmensbewertungen und Aktienmärkte insgesamt. Eine weiterhin lockere EZB-Politik stützt daher die DAX Prognose.
Wie wirken staatliche Investitionen auf den DAX?
Hohe staatliche Investitionen in Infrastruktur, Verteidigung, Energie und Digitalisierung stärken langfristig das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft. Davon profitieren insbesondere zyklische und industrielle DAX-Unternehmen.
Ist die 25.000-Punkte-Marke im DAX realistisch?
Ja, die 25.000-Punkte-Marke ist aus technischer Sicht erreichbar. Voraussetzung ist, dass der DAX sich per Tagesschluss über der SMA20 stabilisiert und Rücksetzer konstruktiv gekauft werden. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Allzeithoch wäre ein starkes Bestätigungssignal.
Für welche Anleger ist diese DAX Analyse geeignet?
Diese DAX Analyse und DAX Prognose richtet sich an:
-
aktive Trader (Intraday & Swing)
-
mittelfristige Anleger
-
technisch orientierte Investoren
Sie dient als Marktorientierung, nicht als Anlageberatung.
