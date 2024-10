COTTON verliert 1,5 %, Hurrikane Milton und Kirk treffen den Südosten der USA

Die Baumwoll-Futures (COTTON) an der ICE verlieren heute mehr als 1,5 %, was wir mit einem immer noch sehr starken Dollar und einem starken Rückgang der Öl- und chinesischen Indizes rechtfertigen können. Es scheint, als würde der Baumwollmarkt die endgültige Entwicklung der Baumwollpreise erst nach dem WASDE-Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums vom 11. Oktober abwarten, in dem die Angebots- und Nachfragebilanz geschätzt wird. Der Rahmen, in dem wir den Trend vorläufig definieren können, liegt bei einem Rückgang unter 70 US-Dollar (wenn die Produktionsprognosen niedrig ausfallen oder sogar höher als im September sind) oder einem Anstieg über 75 US-Dollar pro Ballen (wenn der Bericht große Abwärtskorrekturen bei der Produktion bringt).

Die Ernteverluste bei Baumwolle durch den Hurrikan Helene sind immer noch schwer einzuschätzen, wobei die Prognosen von enormen Verlusten bis hin zu relativ ausgeglichenen Bilanzen reichen. Zwei weitere Hurrikane, Milton und Kirk, wüten derzeit im Südosten der USA, aber auch ihre Auswirkungen auf die Baumwolle scheinen unvorhersehbar zu sein, da die Baumwollerntezeit endet.

Der neueste CoT-Bericht vom Freitag fiel für Baumwolle einigermaßen positiv aus (ein leichter Netto-Rückgang der Short-Positionen bei den großen Fonds und der Gruppe der Managed Money-Spekulanten, mit Unentschlossenheit in der Gruppe der „Commercials"-Hedging-Institutionen). Trotzdem sahen wir gestern einen weiteren Abwärtsimpuls, nachdem der Widerstand von 74 $ erreicht wurde. COTTON im 15 Minuten Chart Bei Baumwolle sehen wir, dass der Preis heute die vertragliche Trendlinie testet. Wenn es zu einer Erholung von diesem Niveau kommt, die gleichzeitig durch eine potenzielle 1:1-Korrektur (rote Rechtecke) unterstützt wird, können wir eine Erholung auf den Bereich von 74 $ pro Ballen erwarten. Ein weiterer Abwärtsimpuls könnte die Preise hingegen auf 71,80 $ drücken, wo wir den 38,2-Fibo-Wert sehen, und dieses Szenario scheint nun ebenso wahrscheinlich.

