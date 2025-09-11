Covestro Aktie im Übernahmefokus – Aktien kaufen oder abwarten? 🏭

Einleitung Die Covestro Aktie legte jüngst um rund 6 % zu, nachdem neue Entwicklungen in den Übernahmegesprächen mit dem staatlichen Ölkonzern Adnoc bekannt wurden. Dieser zeigt sich nun bereit, Zugeständnisse an die EU-Wettbewerbshüter zu machen, um die milliardenschwere Transaktion doch noch abzuschließen. Anleger fragen sich: Sollte man Covestro Aktien kaufen oder lieber abwarten? ► Covestro | WKN: 606214 | ISIN: DE0006062144 | Ticker: 1COV.DE ✅ Drei Key Takeaways 💶 Adnoc zeigt Kompromissbereitschaft Umwandlung der geplanten 1,2 Mrd. € Kapitalerhöhung in ein marktübliches Aktionärsdarlehen

Ziel: Bedenken der EU bezüglich möglicher Subventionen ausräumen

Damit steigt die Chance auf eine erfolgreiche Genehmigung der Übernahme 📈 Milliarden-Deal in der Schwebe Gesamtvolumen der Übernahme: 14,7 Mrd. €

Für Adnoc der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte

Eine der größten Übernahmen eines EU-Unternehmens durch einen Golfstaat 🛡️ Anlegervertrauen kehrt zurück Privatanleger nutzen die Kursschwäche und greifen zu

Kursanstieg auf über 63 € würde ein Kaufsignal liefern

Mittelfristiges Ziel: Rückeroberung der 70-€-Marke 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 📊 Fundamentaldaten zur Covestro Aktie (Übernahme) Kennzahl Wert / Info Übernahmeangebot 14,7 Mrd. € durch Adnoc Kapitalerhöhung 1,2 Mrd. € → Darlehen Reaktion Aktie +6 % auf die News Kursziel bei Erfolg 70 € mittelfristig möglich Wichtigster Widerstand 63 € 🧠 Fazit: Covestro Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Covestro Aktie profitiert von der Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss der Übernahme durch Adnoc. Mit den jüngsten Zugeständnissen an die EU steigen die Chancen, dass der milliardenschwere Deal zustande kommt. Für Anleger mit langfristigem Horizont bietet sich die Möglichkeit, die Aktie in Rücksetzern gezielt ins Depot aufzunehmen. Wer Aktien kaufen möchte, sollte jedoch die Marke von 63 € im Auge behalten – ein Bruch darüber wäre ein starkes technisches Signal. Covestro Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Covestro Aktie 1. Warum ist die Covestro Aktie zuletzt gestiegen?

Die Covestro Aktie legte um rund 6 % zu, nachdem Adnoc Zugeständnisse an die EU-Wettbewerbshüter signalisiert hat, um die geplante Übernahme voranzubringen. 2. Sollte man jetzt Covestro Aktien kaufen?

Langfristig orientierte Anleger können Rücksetzer als Chance nutzen. Ein Bruch über die Marke von 63 € gilt als technisches Kaufsignal. 3. Was plant Adnoc im Rahmen der Covestro-Übernahme?

Adnoc möchte Covestro für 14,7 Mrd. € übernehmen. Dafür soll eine ursprünglich geplante Kapitalerhöhung in ein marktübliches Aktionärsdarlehen umgewandelt werden. 4. Welche Chancen bietet die Covestro Aktie?

Ein erfolgreicher Abschluss der Übernahme könnte den Kurs mittelfristig zurück über die 70-€-Marke treiben. Zudem stärkt Covestro seine Marktstellung im Bereich Chemie & Materialien. 5. Welche Risiken gibt es für Anleger?

Die Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter ist noch nicht gesichert. Scheitert der Deal, könnte die Covestro Aktie deutlich an Wert verlieren.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.