Curvedao fällt 📉 20% auf Egorovs Margin Call Level?

Die CurveDao-Kryptow√§hrung ist eine der systemrelevantesten f√ľr dezentralisierte Finanzen (De-Fi). Der Gr√ľnder des gesamten Curve-√Ėkosystems, Michael Egorov, hielt laut einem Bericht von Anfang August 100 Millionen Dollar in Kryptow√§hrungs-Kreditprotokollen. Vor ein paar Wochen unterst√ľtzten der Krypto-Million√§r Justin Sun, der Erfinder der Tron-Blockchain, und die Curve-Community Egorov, indem sie ihn vor einem Margin-Call sch√ľtzten, der auf eine ganze Reihe von Kryptow√§hrungen und Kreditprotokollen √ľbergreifen und ein Umfeld schaffen k√∂nnte, das zu Abschl√§gen bei wahrscheinlich allen Kryptow√§hrungen f√ľhren w√ľrde. Seitdem ist der Preis von CURVEDAO jedoch weiter gefallen und ist jetzt nur noch 20% von 0,37 $ entfernt, wo Egorovs Position durch einen Margin Call geschlossen werden k√∂nnte.

Die Analyseplattform Delphi Digital berichtete Anfang August, dass der Gr√ľnder von Curve Finance, Michael Egorov, 100 Millionen US-Dollar in verschiedenen Kryptow√§hrungs-Kreditprotokollen eingesperrt hat, deren Sicherheit 427,5 Millionen CRV-Token (47% des Gesamtangebots von Curvedao) sind.

Im Rahmen von Avalanche soll Egorov ein Darlehen in Höhe von 63,2 Mio. $ erhalten haben, das er mit 305 Mio. CRV besicherte. Delphi Digital gab an, dass der Schwellenwert (55 %), bei dem Egorovs Margin Call-Positionen aufgelöst werden, derzeit bei etwa 0,37 $ liegt. Egorov soll außerdem 15,8 Mio. USD im Rahmen des Fraxlend-Kreditprotokolls aufgenommen haben, das auf einem variablen Zinssatz basiert, der dem Delphi Digital-Bericht zufolge ein größeres systemisches Risiko darstellt.

