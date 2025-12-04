Aktie im Fokus: Daimler Truck Holding Prognose & Chartanalyse

- Schwache US-Nachfrage belastet Prognose
Daimler Truck Holding hat im 3. Quartal 2025 die anhaltende Branchenschwäche in Nordamerika deutlich zu spüren bekommen. Der Umsatz als auch der Gewinn gingen deutlich zurück, nachdem sich die Nachfrage im größten Einzelmarkt der Stuttgarter weiter abgeschwächt hat. Die Zahl der Bestellungen (26.168 Fahrzeuge) hat zwar im 3. Quartal gegenüber dem sehr schwachen Vorquartal zugenommen, liegt aber immer noch rund 30 Prozent unter dem Vorjahresquartal.
✅ Drei Key Takeaways
🔑 Schwache US-Nachfrage belastet Prognose
Der nordamerikanische Markt bleibt das größte Risiko für Daimler Truck. Umsatz, Gewinn und Bestellungen liegen deutlich unter Vorjahr – die Gesamtprognose bleibt daher gedämpft.
🔑 Chart technisch angeschlagen
Die Aktie notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA50/SMA200). Erst ein nachhaltiger Anstieg über 37,50 EUR würde das Chartbild aufhellen. Kurz- wie mittelfristig dominieren die Bären.
🔑 Wahrscheinlichkeit für Abwärtsszenario höher
Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart liegt die Bear-Wahrscheinlichkeit (55–60 %) über der Bull-Wahrscheinlichkeit. Die Erwartung bleibt: seitwärts bis abwärts – mit Risiken Richtung Jahrestief.
Die Rahmenbedingungen für Daimler Truck bleiben herausfordernd. Besonders der nordamerikanische Markt zeigt Schwäche und belastet sowohl Umsatz als auch Gewinn des Konzerns. Die Daimler Truck Holding Prognose bleibt daher vorsichtig, vor allem wegen sinkender Nachfrage und hoher Unsicherheiten im Transportsektor.
Fundamentaldaten Daimler Truck
|Kennzahl
|Wert
|aktueller Preis
|35,33 EUR
|Marktkapitalisierung
|26,07 Mrd. EUR
|Umsatz 2024
|54,08 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote 2024
|31,81 %
|KGV 2025*
|13,60
|4-Wochen-Performance
|+4,47 %
|Bewertung
|leicht unterbewertet
|Dividendenrendite 2025*
|4,51 %
|Branche
|Lastwagenproduktion
*Prognose
Marktumfeld & Fundamentale Einschätzung
Daimler Truck hat im 3. Quartal 2025 die andauernde Schwäche im nordamerikanischen Markt deutlich zu spüren bekommen. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn gingen zurück, da die Nachfrage im wichtigsten Einzelmarkt der Stuttgarter weiter nachließ.
Die Bestellung von 26.168 Fahrzeugen liegt zwar über dem schwachen Vorquartal, aber weiterhin 30 % unter dem Vorjahreswert. Gründe:
-
US-Zölle auf Stahl und Aluminium
-
Unsicherheit im Transportsektor
-
zurückhaltende Investitionsbereitschaft der Spediteure
Das Management erwartet, im Jahr 2025 nur das untere Ende der Prognosespanne für Absatz und operative Marge zu erreichen. Zwar wirken Sparprogramme in Europa stabilisierend, jedoch bleibt der US-Markt der entscheidende Belastungsfaktor für die Daimler Truck Holding Prognose.
📉 Chartanalyse Daimler Truck (Tageschart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nachdem im Juli das Jahreshoch bei 45,14 EUR markiert wurde, setzte eine deutliche Korrektur ein. Die Aktie fiel:
-
zunächst an SMA20 (35,72 EUR) und SMA50 (35,27 EUR)
-
anschließend sogar unter die SMA200 (38,01 EUR)
→ ohne dass die Linie nennenswerten Support bot
Zwar zeigte die Aktie zuletzt eine kleine Erholungsbewegung, jedoch fehlte es dieser an Substanz. Vier der letzten fünf Tageskerzen sind rot – ein Zeichen anhaltender Schwäche.
Wichtige Chartmarken
-
Rückfall an die SMA50 deutet anhaltenden Verkaufsdruck an
-
Unterhalb der SMA50 könnte die Abwärtsbewegung beschleunigen
Mögliche Kursziele auf der Unterseite:
-
31,68 EUR (Jahrestief)
-
29,61 EUR
-
28,00 EUR
Bullisches Szenario:
Erst ein Anstieg über 37,50 EUR würde das Chartbild aufhellen. Ein nachhaltiger Move über die SMA200 wäre notwendig, um den Trend wieder bullisch zu interpretieren.
Einschätzung Tageschart – Prognose:
neutral / bärisch
Wahrscheinlichkeiten (nächste 12–18 Monate):
-
Bull-Szenario: 45 %
-
Bear-Szenario: 55 %
Die langfristige Daimler Truck Holding Prognose bleibt seitwärts bis leicht abwärts gerichtet.
⏱️ Chartanalyse Daimler Truck (4-Stunden-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der 4h-Chart zeigt, dass sich die Aktie im Oktober zunächst im Bereich der SMA20 (36,35 EUR) und SMA50 (35,84 EUR) stabilisierte. Ein kurzer Ausbruch über die SMA200 (35,88 EUR) erwies sich als nicht nachhaltig.
Aktuell notiert die Aktie unter allen gleitenden Durchschnitten, was das bärische Bild bestätigt.
Erholungsziele:
-
SMA200 / SMA50 im Bereich 35,80–35,90 EUR
-
zusätzlicher Widerstand: SMA20
Ein Rücklauf über diese Marken erfordert Momentum oder ein GAP-up.
Einschätzung 4h-Chart – Prognose:
bärisch
Wahrscheinlichkeiten (nächste 3 Monate):
-
Bull-Szenario: 40 %
-
Bear-Szenario: 60 %
🔧 Widerstände & Unterstützungen
Widerstände:
35,47 – 35,59 – 35,72 – 35,84 – 36,23 – 38,01 – 42,21
Unterstützungen:
35,27 – 34,62 – 33,48 – 32,79 – 30,50 – 29,61
Quelle: Daten/Charts aus xStation5
📌 Fazit: Daimler Truck Holding Prognose & Aktie im Fokus
Die Daimler Truck Aktie bleibt sowohl fundamental als auch charttechnisch herausgefordert. Nordamerika drückt weiterhin auf die Ergebnisse, während die Kursstruktur klar schwach bleibt.
Kernergebnis:
👉 Die Daimler Truck Holding Prognose bleibt auf Sicht der nächsten Monate seitwärts bis bärisch.
👉 Erst eine Rückeroberung der SMA200 würde das Chartbild nachhaltig verbessern.
❓ FAQ – Daimler Truck Holding Prognose & Aktie im Fokus
1. Wie lautet die aktuelle Daimler Truck Holding Prognose?
Die Prognose bleibt verhalten. Schwache Nachfrage in Nordamerika belastet Umsatz und Gewinn, sodass Daimler Truck voraussichtlich nur das untere Ende der Jahresziele erreicht. Die erwartete Entwicklung ist seitwärts bis leicht abwärts.
2. Warum steht die Daimler Truck Aktie unter Druck?
Hauptgrund ist die Marktschwäche in den USA: höhere Zölle, Unsicherheit im Transportsektor und ein deutlicher Rückgang der Bestellungen. Dadurch verfehlt das Unternehmen wichtige Wachstumsimpulse.
3. Wie ist das charttechnische Bild der Daimler Truck Aktie?
Die Aktie notiert unter SMA50 und SMA200 und befindet sich in einem bärischen Trend. Erst ein Anstieg über 37,50 EUR und die Rückeroberung der SMA200 würden das Chartbild nachhaltig verbessern.
4. Welche Kursziele ergeben sich aus der Analyse?
Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 35,27 EUR und 34,62 EUR. Unterhalb davon sind 31,68 EUR (Jahrestief) sowie 29,61 EUR mögliche Anlaufmarken. Aufwärtsziele liegen bei 35,84 EUR und 38,01 EUR.
5. Ist die Daimler Truck Aktie aktuell unter- oder überbewertet?
Laut Fundamentaldaten wirkt die Aktie leicht unterbewertet, weist jedoch aufgrund der Marktschwäche und charttechnischen Risiken ein erhöhtes Abwärtspotenzial auf.
6. Welche Faktoren könnten die Prognose verbessern?
Eine Erholung der US-Nachfrage, sinkende Zölle und mehr Planungssicherheit im Transportsektor könnten die Absatz- und Margenentwicklung wieder stärken.
