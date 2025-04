Daimler Truck Holding: Konzernumsatz 2024 um 3% gesunken 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 01.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck Holding

WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Transportbranche befindet sich inmitten einer grundlegenden Transformation. Daimler Truck legt den Fokus auf emissionsfreie Fahrzeuge, wobei die Kombination aus batterieelektrischen und wasserstoffbasierten Antriebstechnologien erforderlich sein wird. Um dieses Ziel zu erreichen wird der Konzern auch zuk√ľnftig auf Kooperationen setzen, um bez√ľglich der notwendigen Investitionen effizient aufgestellt zu sein.¬†

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 37,00 EUR Marktkapitalisierung 28,52 Mrd. EUR Umsatz 2023 54,08 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023) ¬†31,81 % KGV 2025* 8,24¬† 4 Wochen Performance - 2,10 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025* ¬†5,34 % Branche G√ľtertransport

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzernumsatz ist 2024 gegen√ľber 2023 um 3 Prozent auf 54.077 Mio. EUR gesunken. Abgesetzt wurden im letzten Jahr insgesamt 460.409 Einheiten, was ein Minus von 12 Prozent darstellt. Der Anteil der emissionsfreien Fahrzeuge lag unter einem Prozent. Das bereinigte EBIT belief sich auf 4.667 Mio. EUR und lag damit 15 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Das Konzernergebnis hat um 23 Prozent von 3.971 Mio. EUR 2023 auf 3.066 Mio. EUR nachgegeben.¬†

Gleichzeitig hat Daimler Truck die Sachinvestitionen 2024 um 38 Prozent auf 1.417 Mio. EUR gesteigert und die Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf 2.070 Mio. EUR erh√∂ht, was einer Steigerung gegen√ľber dem Vorjahr um 5 Prozent entspricht. Die Belegschaft ist 2023 um 1 Prozent auf 102.895 Mitarbeitende gesunken.¬†

Ein Schwerpunkt zuk√ľnftiger Forschung und Entwicklung wird nicht nur die Dekarbonisierung sein, sondern auch die Digitalisierung. Zu letzterem ist der Konzern ein Joint Venture mit der Volvo Group eingegangen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine softwaredefinierte Fahrzeugplattform und ein spezialisiertes LKW-Betriebssystem zu entwickeln, das die Fahrzeuge intelligenter und vernetzter macht.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier konnte sich bis Mitte / Ende M√§rz 2024 deutlich und dynamisch erholen. Es ging im Jahreshoch an die 47,63 EUR. Trotz einiger Versuche an den Folgetagen ist die Aktie nicht weitergekommen. Die Konsequenz war, dass sich R√ľcksetzer eingestellt haben, die kontinuierlich und langanhaltend waren. Es haben sich bis Mitte September zwar Erholungen eingestellt, diese wurden nachfolgend aber gleich wieder abverkauft. Erst Mitte September konnte sich die Aktie etwas √ľberzeugender erholen. Es ging vom Jahrestief bei 29,61 EUR aufw√§rts an und √ľber die 33 EUR-Marke, √ľber der sich das Wertpapier festsetzen konnte. Im weiteren Handelsverlauf ging es mit einer dynamischen Bewegung √ľber die 39 EUR-Marke, √ľber die sich die Aktie Anfang Januar etablieren konnte. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Papier in den letzten Handelstagen moderat erholen konnte. Es erfolgte der dynamische Ausbruch an und √ľber die 40 EUR-Marke. Die Bewegung ging bis an die 43 EUR - ein Teil der Gewinne wurden nachfolgend abgegeben, die Aktie hat es aber geschafft, sich Anfang M√§rz an ein neues Jahreshoch (45,07 EUR) zu schieben. Die gesamte Bewegung wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Es ging sehr dynamisch abw√§rts. Das Papier konnte sich erst im Bereich der 35 EUR stabilisieren und wieder bis √ľber die 40 EUR-Marke erholen. Diese Bewegung hatte aber keine Substanz. Im Chart ist erkennbar, dass die Gewinne, der Entlastungsbewegung praktisch komplett wieder abgegeben wurden.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie beim R√ľcksetzer Mitte M√§rz mit dem Kerzenk√∂rper der Tageskerze auf die 200-Tage-Linie (aktuell bei 37,04 EUR) aufgesetzt hat. Von hier auf ging im es Zuge der Erholung wieder an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 40,94 EUR). Das Papier hat es aber nicht geschafft, sich √ľber dieser Linie festzusetzen, zumal sicherlich auch die 20-Tage-Linie (aktuell bei 42,13 EUR) dabei eine Rolle gespielt hat, dass diese Kursmuster nicht abgebildet werden konnte. Es ging in den letzten Handelstagen wieder abw√§rts an die 200-Tage-Linie. Im Dunstkreis dieser Linie konnte sich die Aktie wieder stabilisieren, bisher aber nicht erholen.

Wesentlich und wichtig ist, dass sich die Aktie im Dunstkreis der 200-Tage-Linie halten kann. Die Relevanz dieser Linie kann sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden. Sollte sich das Papier erholen k√∂nnen, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts an die 20-Tage-Linie gehen. Die 20-Tage-Linie ist vor kurzem von oben durch die 50-Tage-Linie gelaufen, was als b√§risches Momentum interpretiert werden kann. Sollte es das Papier schaffen bis an die 20-Tage-Linie zu laufen, so w√§re es ideal, wenn diese Linie mit Dynamik oder mit einem GAP up √ľberwunden werden k√∂nnte. Gelingt dies, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die 50-Tage-Linie gehen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst dann, wenn es dem Wertpapier gelingt, sich verbindlich √ľber dieser Linie zu etablieren. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an das Jahreshoch und dar√ľber an die 50 / 52 EUR-Marke gehen.

Kann sich die Aktie aber per Tagesschluss nicht im Dunstkreis der¬†200-Tage-Linie festsetzen und wird diese Linie nachfolgend wieder aufgegeben, so k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben zun√§chst die 33,91 EUR und √ľbergeordnet die 29,61 EUR zu erreichen.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  neutral / bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich im Dunstkreis der¬†200-Tage-Linie halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es im Zuge von Aufw√§rtsimpulsen wieder in den Bereich der 20-Tage-Linie bzw. der 50-Tage-Linie gehen. Perspektiven auf die 50 / 52 EUR hat die Aktie dann, wenn sie sich verbindlich √ľber der 50-Tage-Linie festgesetzt hat. B√§risch w√§re das Chart zu interpretieren, wenn die Aktie sich unter der 200-Tage-Linie etabliert hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier konnte sich ab Ende November zun√§chst sukzessive weiter aufw√§rtslaufen. Es ging im Nachgang dessen allerdings zun√§chst seitw√§rts weiter. Die Aktie hatte offensichtliche Probleme sich √ľber die SMA20 (aktuell bei 38,02 EUR) /¬†SMA50 (aktuell bei 39,63 EUR) zu schieben. Diese beiden Durchschnittslinien hatten bei Erholungen immer ihre Anziehungskraft. Anfang Januar gelang es dem Papier sich von der SMA50 zu l√∂sen und aufw√§rtszulaufen. Im Chart ist erkennbar, dass sich die R√ľcksetzer im Januar zun√§chst an der SMA20 und dann an der SMA50 stabilisieren konnten. Nach einem R√ľcksetzer, der bis fast an die SMA200 (aktuell bei 40,18 EUR) Anfang M√§rz ging konnte das Jahreshoch (45,07 EUR) in einer dynamischen Aufw√§rtsbewegung formatiert werden. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft. Es ging im Rahmen der Schw√§che unter die SMA20 /¬†SMA50 und mit einem GAP down unter die SMA200. Zwar konnte eine Entlastungsbewegung abgebildet werden, die √ľber die SMA200 / SMA20 ging, aber keine Substanz hatte. In den letzten Handelstagen machte sich wieder Schw√§che breit, die die Aktie wieder unter alle drei Durchschnittslinien gef√ľhrt hat.¬†

Das 4h Chart ist damit b√§risch zu interpretieren. Solange das Wertpapier unter der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich weitere Schw√§che einstellen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis in den Bereich der¬†SMA20 laufen. An dieser Durchschnittslinie, bzw. im Dunstkreis dieser sind die Erholungsbewegungen zuletzt immer wieder ausgelaufen. Somit w√§re es in unseren Augen zwingend, dass sich die Aktie bei einem √úberwinden dieser Linie direkt weiter aufw√§rts in Richtung der SMA50 schieben kann. Sollte sich die Erholung √ľber der¬†SMA50 dann weiter fortsetzen, so k√∂nnte die SMA200 angelaufen werden. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelsmonaten eine gute Unterst√ľtzung gewesen ist; denkbar, dass sie jetzt eine harte Barriere sein k√∂nnte.¬†

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Um wieder Perspektive auf das Jahreshoch zu haben, muss sich die Aktie erneut verbindlich √ľber der SMA200 etablieren.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

37,04

37,37

37,88

38,02

39,63

40,13

40,18

40,94

45,07

47,52

50,00

55,00

Unterst√ľtzungen

35,00

33,91

29,61

28,85

25,59

22,48

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!