GBPUSD Prognose – Pfund unter Druck Das britische Pfund verzeichnet seine dritte Verlustsitzung in Folge gegenüber dem US-Dollar. Der Abverkauf britischer Staatsanleihen belastet die Währung erheblich. Aktuell notiert das Währungspaar GBP/USD 0,5 % im Minus und gehört damit zu den schwächsten G10-Währungen – nur die schwedische Krone (SEK) entwickelt sich noch schlechter.

Trotz der Stärke des Dollars stößt die Aufwärtsbewegung am 50 % Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle an ihre Grenzen. ►GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD Forex Aktuell: Belastung durch Staatsfinanzen Neue Daten zu den britischen Staatsfinanzen haben die Nervosität am Anleihemarkt verstärkt. Das Haushaltsdefizit stieg im August auf 18 Milliarden Pfund – der höchste Stand seit fünf Jahren und um 4 Milliarden über den pessimistischsten Prognosen.

Die Konsequenz: Die Renditen von 10-jährigen Gilts zogen um 3 Basispunkte auf 4,71 % an. Bei den 30-jährigen Anleihen liegen die Renditen mit 5,55 % nur knapp unter dem Rekordwert von 5,69 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen GBPUSD Prognose im Kontext der Fiskalpolitik Die Daten erhöhen den Druck auf die britische Regierung im Vorfeld des Budgets im November 2026. Finanzministerin Reeves betont immer wieder, dass die Defizitreduzierung nicht verhandelbar sei.

Der Markt erwartet deshalb Milliarden an neuen Steuern, was die Attraktivität britischer Aktien belasten könnte. Für das Währungspaar GBP/USD bedeutet dies anhaltende Unsicherheit, da sowohl fiskalpolitische Risiken als auch die Zinserwartungen eine entscheidende Rolle spielen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

