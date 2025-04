Das war der Handelstag, 01.04.2025: Gemischte Gefühle an der Wall Street

Die europäische Trading-Session verlief heute in positiver Stimmung. Der DAX-Index stieg um fast 1,7 %, angeführt von Gewinnen bei Adidas, TUI und SAP, das kürzlich zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas wurde. Die Wall Street ist angesichts der erhöhten Unsicherheit im Zusammenhang mit den für morgen geplanten Vergeltungszöllen weiterhin auf der Suche nach einer Richtung. Sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 befinden sich im positiven Bereich (plus 0,1 % bzw. minus 0,1 %), während der DJIA um 0,2 % und der Russell 2000 um 0,05 % nachgeben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der VIX-Volatilitätsindex fällt nach einer Reihe heftiger Schwankungen nun unter die 21-Punkte-Marke. Nach der Veröffentlichung besorgniserregender ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe stieg er jedoch kurzzeitig auf fast 22 an. Tesla-Aktien verzeichnen eine starke Performance und legten um fast 6 % zu, während Johnson & Johnson nach größeren Verlusten unter Druck steht und andere Gesundheitsunternehmen wie Merck und Eli Lilly mit nach unten zieht. Donald Trump hat dem vorgeschlagenen Zollplan zugestimmt, der laut einer Sprecherin des Weißen Hauses mit der offiziellen Bekanntgabe in Kraft treten wird. Gleichzeitig merkte sie an, dass Trump „die jüngsten Marktbewegungen ernst nimmt“, eine Aussage, die von den Investoren als mögliches Zeichen dafür interpretiert wurde, dass die morgige Botschaft milder ausfallen könnte, sollte sich der Marktstress verschärfen. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im März fiel stärker als erwartet und signalisierte einen Rückgang in diesem Sektor nach zwei Monaten dynamischer Expansion. Der Index lag bei 49,0 (Prognose: 49,5; zuvor: 50,3). Der Teilindex für die gezahlten Preise stieg auf über 69 Punkte, den höchsten Stand seit August 2022 (gegenüber der Prognose: 64, zuvor: 62), was auf einen starken Anstieg des Kostendrucks hindeutet. Auch die Komponenten für Auftragseingänge und Beschäftigung gingen merklich zurück. Gleichzeitig treten Störungen in der Lieferkette im Zusammenhang mit dem chinesischen Zollrisiko zutage. Positiv zu vermerken ist, dass der endgültige S&P Global Manufacturing PMI für März mit 50,2 etwas besser ausfiel als erwartet, verglichen mit den erwarteten 49,9 und einem vorläufigen Wert von 49,8. Der JOLTS-Bericht über offene Stellen zeigte 7,57 Millionen offene Stellen im Februar, was leicht unter den Erwartungen lag (Prognose: 7,66 Mio.; zuvor: 7,74 Mio.). Die 10-jährigen US-Treasury-Renditen fielen um weitere 1,14 %, da sich die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im Juni nach den schwachen ISM-Daten verstärkten. Die Geldmärkte preisen nun eine 86-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni ein. Die meisten G10-Währungen gewinnen gegenüber dem US-Dollar an Wert. Der australische Dollar legt zu, nachdem die RBA die Zinsen bei 4,1 % stabil gehalten hat (AUDUSD: +0,4 %), während der kanadische Dollar durch die harsche Rhetorik des kanadischen Premierministers, der Vergeltungsmaßnahmen ankündigte, und durch die allgemeine Einschätzung, dass Handelskriegsrisiken bereits eingepreist sind, gestützt wird (USDCAD: -0,4 %). Unterdessen fällt wieder unter 1,08 und sinkt um 0,2 % auf 1,0793. Gold gibt um 0,3 % auf 3.114 $/oz nach, nachdem das Weiße Haus erklärt hat, dass „Trump Marktschwankungen ernst nimmt“, was dazu beigetragen hat, die Risikobereitschaft wiederherzustellen. Silber fällt um 1,3 % auf 33,64 $/oz. Energierohstoffe stehen heute größtenteils unter Druck. Brent- und WTI-Rohöl sind beide um etwa 0,3 % gesunken, während Erdgas-Futures 3,5 % niedriger gehandelt werden. Im Gegensatz dazu erholt sich Bitcoin stark, gewinnt über 3 % und klettert wieder über 85.000 US-Dollar, wobei es sich langsam von der jüngsten Schwäche erholt. Auch der breitere Kryptomarkt zeigt leichte Anzeichen einer Belebung. Interessanterweise geht dies mit einem Rückgang von 0,5 % bei Gold einher, das auf das Niveau von 3.100 US-Dollar zurückfällt – was möglicherweise darauf hindeutet, dass die Märkte zunehmend auf eine mildernde Tonart von Trump hoffen, ein Schritt, der den Dollar, Aktien und Krypto-Vermögenswerte stützen könnte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab an, dass Russland mehrfach gegen die Waffenstillstandsbedingungen verstoßen und die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen habe. Laut Selenskyj sind der US-Regierung diese Vorfälle bereits bekannt, was verdeutlicht, wie weit die Region noch von einem nachhaltigen Friedensabkommen entfernt ist. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.