Das war der Handelstag, 02.04.2025: Wall Street erholt sich vor Trumps Zollkommentaren

Die Märkte warten gespannt auf Trumps Kommentare zu den geplanten Zolländerungen , die für 22 Uhr deutsche Zeit angesetzt sind. Gerade die Reaktion auf dieses Ereignis könnte die Marktvolatilität erheblich erhöhen und sich auf die Stimmung für die morgige Sitzung auswirken.

Die Stimmung an den Aktienmärkten verbesserte sich in der zweiten Tageshälfte, aber die Kassageschäfte in Europa führten dennoch zu Rückgängen bei den meisten Aktienindizes. Auf dem alten Kontinent verzeichneten der Schweizer SMI (mit einem Verlust von fast 0,8 %) und der deutsche DAX (mit einem Rückgang von 0,73 %) die größten Verluste.

Die amerikanischen Indizes verzeichnen seit Beginn der Sitzung eine kontinuierliche Kursverbesserung. Der S&P 500 und der Dow Jones legen um 0,8 % zu, und der Nasdaq 100 und der Russell 2000 steigen um über 1,4 %. Die Stimmung der Anleger deutet später in der Sitzung auf zunehmende Hoffnungen auf Trumps Konferenz über Zolländerungen hin.

Bei den Kursen von Tesla sind heute große Schwankungen zu beobachten. Die Neuwagenauslieferungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf 336.618 (deutlich unter den Markterwartungen von rund 397.000). Trotz eines starken Kursrückgangs zu Beginn der Sitzung wurde die Aktie des Unternehmens durch Gerüchte über Musks Ausscheiden aus DOGE gestützt. Tesla notiert derzeit über 5 % über dem gestrigen Schlusskurs.

Presseberichten zufolge hat Amazon ein Übernahmeangebot für TikTok abgegeben. ByteDance hat bis zum 5. April Zeit, den Teil der Plattform zu verkaufen, der in den USA betrieben wird. Obwohl das Angebot des amerikanischen Riesen laut Berichten von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, nicht allzu ernst genommen wird, setzt die Amazon-Aktie ihr gestriges Wachstum fort und legt bereits um fast 3 % zu.

Nintendo bestätigte heute die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2-Konsole der nächsten Generation für den 5. Juni 2025. Der Preis in den Vereinigten Staaten soll 449,99 $ betragen, und zu den angekündigten Spielen, die für die Premiere verfügbar sind, gehört auch die Cyberpunk 2077 Ultimate Edition von CD Projekt Studio. Die Kurse des polnischen Unternehmens stiegen kurz vor Ende der Sitzung um über 4 %.

Die Renditen von US-Anleihen steigen während der heutigen Sitzung. Die Renditen von 10-jährigen Anleihen durchbrechen erneut die Marke von 4,21 %, und die Renditen von 2-jährigen Anleihen steigen wieder über 3,92 %.

Auch auf dem Devisenmarkt ist heute Marktoptimismus zu beobachten, wo das Wachstum des Neuseeland-Dollars und des Euros dominiert. Auf der anderen Seite verlieren die sogenannten sicheren Währungen wie der Yen und der Franken deutlich an Wert. Das Währungspaar EUR/USD kehrt über 1,0850 zurück und legt im Tagesverlauf um 0,57 % zu.

Der Markt interpretierte die stärkeren ADP-Daten als noch schwieriger zu interpretierende Daten für die Fed, die angesichts der nach wie vor recht soliden Beschäftigungsveränderung in privaten Unternehmen und der steigenden Inflationserwartungen Vorbehalte gegen eine Lockerung ihrer Politik haben könnte. ADP-Bericht aus den USA: 155 Tausend. (Prognose 120 Tausend, vorher 77 Tausend. Revision auf 84 Tausend)

Der unerwartete Anstieg der US-Ölvorräte, die laut dem wöchentlichen EIA-Bericht um 6,16 Millionen Barrel gestiegen sind (gegenüber dem erwarteten Rückgang um 2 Millionen Barrel), hält den Anstieg der Preise für Warentermingeschäfte nicht auf. WTI-Rohöl legt heute um 0,9 % zu, und OIL wächst um 0,8 % und kehrt in den Bereich von 75 $ zurück.

Die endgültigen Daten zu den Industrieaufträgen im Februar in den USA deuteten auf einen stärkeren Anstieg der Aufträge als erwartet hin. Im Monatsvergleich stiegen die Aufträge um 0,6 % (gegenüber der Prognose von 0,5 %) und die Aufträge für Sachanlagen um 1 % (gegenüber der Prognose von 0,9 %).

Auf dem Edelmetallmarkt verzeichnen Gold und Silber weiterhin moderate Zuwächse von etwa 0,2 %.

Die Stimmung auf dem Kryptomarkt ist gemischt. Einerseits gewinnt Bitcoin fast 1,9 % und unterstützt die Kurse von Layer1-Projekten, die sich relativ gut entwickeln. Bei Projekten mit geringer Marktkapitalisierung, d. h. spekulativer, sind starke Rückgänge zu verzeichnen.

