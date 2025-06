Das war der Handelstag, 03.06.2025: Indizes legen zu, während die Märkte auf die morgigen Handelsangebote der US-Partner warten

Die US-Indizes beenden den Tag trotz eines unsicheren Handelsstarts im Plus. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verzeichnet der Small-Cap-Index Russell 2000 mit +1,62 % die größten Gewinne. Der S&P 500 steigt um 0,65 % und der Nasdaq 100 um 0,90 %.

Die Haupttreiber der heutigen Gewinne sind Technologieunternehmen, insbesondere die Aktien von Nvidia und Broadcom .

Neben dem Aktienmarkt legt auch der US-Dollar zu und ist derzeit die stärkste Währung unter den G10-Währungen. Der USDIDX -Index steigt heute um 0,55 %. Das Währungspaar EURUSD fällt um 0,55 % auf 1,1377.

Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Leavitt, bestätigte morgen als endgültige Frist für die Einreichung von Handelsangeboten durch die US-Partner. Leavitt bleibt optimistisch hinsichtlich möglicher Handelsabkommen.

Hims & Hers steigt heute nach der Nachricht von einer geplanten Übernahme der europäischen Plattform ZAVA. Die Übernahme ist Teil der Strategie des Unternehmens, seine globalen Aktivitäten auszuweiten.

Die von dem britischen Premierminister Stramer vorgeschlagenen Investitionspläne für den Verteidigungssektor haben die Aktien von BAE Systems heute auf neue Allzeithochs getrieben und den stetigen Aufwärtstrend des Unternehmens fortgesetzt.

Die US-Fabrikaufträge überraschten heute mit einem Rückgang, der jedoch durch stärkere JOLTS-Arbeitsmarktdaten ausgeglichen wurde. Es sei auch daran erinnert, dass die Auftragsdaten sehr volatil sind, sodass ihre Auswirkungen auf die Vermögensbewertungen in der Regel relativ begrenzt sind.

Der Caixin-PMI-Index für Chinas Fertigungssektor fiel unerwartet auf 48,3 Punkte, obwohl ein Anstieg auf 50,7 Punkte erwartet worden war und der vorherige Wert bei 50,4 Punkten gelegen hatte.

Die Aufwertung des Dollars gegenüber dem AUD wurde durch die Veröffentlichung des RBA-Protokolls ausgelöst. Die RBA ist bereit, die Zinsen um 50 Basispunkte zu senken, falls es aufgrund des Handelskriegs und der globalen Rezession zu wirtschaftlichen Turbulenzen kommt.

Edelmetalle geben inmitten der Euphorie an der Wall Street nach. Gold ist heute rückläufig.

Bitcoin versucht, seine Verluste wieder auszugleichen und die jüngste Korrektur zu beenden. Der Kurs der größten Kryptowährung ist heute um 0,06 % auf 106.000 USD gestiegen.

Die Aufmerksamkeit institutioneller Anleger richtet sich angesichts der möglichen Genehmigung von ETF-Instrumenten, die Staking beinhalten, durch die SEC zunehmend auf Ethereum. Ethereum ist heute um 0,40 % auf 2.620 USD gestiegen. Der Kurs liegt jedoch weiterhin rund 45 % unter seinem Allzeithoch. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.