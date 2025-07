Das war der Handelstag, 03.07.2025: Aktien setzen Rallye nach überraschend guten NFP-Zahlen fort | Dollar erholt sich

Die Wall Street schloss aufgrund der morgigen Feierlichkeiten zum 4. Juli früher (morgen findet kein Handel statt).

Die US-Indizes erreichten heute neue Höchststände, angetrieben von einem besser als erwarteten US-Arbeitsmarktbericht (NFP). Der Nasdaq 100 führt die Gewinne an (+1 %), der S&P 500 durchbricht die 6250-Punkte-Marke (+0,9 %) und der Dow Jones legt um mehr als 0,8 % zu.

Die endgültige Abstimmung über Trumps „Big Beautiful Bill” verzögert sich weiterhin aufgrund einer noch immer andauernden Rede – mittlerweile über 8 Stunden lang – des Kongressabgeordneten Hakeem Jeffries, dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei, der sich der üblichen „Magic Minute”-Regel bedient. Diese ermöglicht es Parteivorsitzenden, nach Abschluss der Debatte über einen Gesetzentwurf ohne zeitliche Begrenzung zu sprechen.

Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg um 147.000 (Erwartung: 110.000), wobei der vorherige Wert von 139.000 auf 144.000 nach oben korrigiert wurde. Die Arbeitslosenquote sank unerwartet auf 4,1 % (Prognose: 4,3 %, zuvor: 4,2 %).

Der US-ISM-Dienstleistungsindex stieg auf 50,8 und übertraf damit die Erwartungen (50,5) und den vorherigen Wert von 49,9.

Aufgrund der starken Arbeitsmarktdaten sind die Erwartungen für eine Zinssenkung durch die Fed zurückgegangen. Infolgedessen stiegen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen heute um 6 Basispunkte und kletterten wieder über 4,34 %. Dieser Schritt machte die Kursgewinne der letzten zwei Wochen zunichte.

Lucid Group stieg um fast 6 %, nachdem das Unternehmen einen Rekordabsatz von Elektrofahrzeugen im zweiten Quartal 2025 gemeldet hatte. Das Unternehmen lieferte im zweiten Quartal 3.309 Fahrzeuge aus, verglichen mit 2.394 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Tesla blieb trotz anhaltend schwacher Verkäufe auf dem gestrigen Schlusskurs stabil. Im zweiten Quartal 2025 sank die Zahl der ausgelieferten Autos auf 384.000 – ein Rückgang von mehr als 13 % gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt der Fahrzeugabsatz das zweite Quartal in Folge unter 400.000.

Die europäischen Märkte bauen ihre Gewinne vom Vortag weiter aus. Unter den wichtigsten Indizes schneiden der deutsche DAX und der britische FTSE 100 mit einem Plus von jeweils rund 0,6 % am besten ab. Der italienische IT40 legt um 0,4 % zu, der französische CAC 40 gewinnt 0,2 %. Einziger Rückgang ist beim Schweizer SMI zu verzeichnen, der um etwas mehr als 0,1 % nachgibt.

Die europäischen Dienstleistungs-PMI-Daten fielen etwas besser als erwartet aus, obwohl die Überraschung nicht groß war. Unter den wichtigsten Volkswirtschaften der Eurozone meldeten nur Italien und Spanien Dienstleistungs-PMIs über 50 Punkten.

Die Schweizer CPI-Inflation erholte sich leicht und widersprach damit den Erwartungen eines anhaltenden Deflationsdrucks. Der Index stieg um 0,1 % im Jahresvergleich (Prognose: -0,1 % im Jahresvergleich; zuvor: -0,1 % im Jahresvergleich).

Am Devisenmarkt erholt sich der US-Dollar gegenüber den meisten G10-Währungen nach dem besser als erwarteten NFP-Bericht ( USD-Index : +0,35 %) deutlich. Die größten Korrekturen verzeichnen traditionelle Safe-Haven-Währungen: der Schweizer Franken ( USDCHF : +0,4 %), der Yen ( USDJPY : +1 %) und der Euro ( EURUSD : -0,35 % auf 1,1756). Der kanadische Dollar ( USDCAD : -0,25 %) und das britische Pfund ( GBPUSD : +0,1 %) zeigen sich widerstandsfähiger.

Brent - und WTI-Rohöl sind um 0,4 % bzw. 0,6 % gefallen, nachdem Berichte bekannt wurden, dass die OPEC eine Erhöhung der Produktion im August auf 411.000 Barrel pro Tag diskutiert. Auch die Erdgas-Futures sind um 1,1 % gefallen, nachdem Daten einen höher als erwarteten Lagerbestand in den USA zeigten.

Edelmetalle sind überwiegend schwächer: Platin -Futures haben einen Teil ihrer gestrigen Gewinne wieder abgegeben und sind um 2,9 % nahe die Obergrenze der Konsolidierungsspanne dieser Woche gefallen. Gold ist um etwa 0,7 % gefallen, Palladium um 0,9 %. Nur Silber setzt seine Rally fort und legt um 0,8 % zu.

Auf dem Kryptowährungsmarkt setzen sich die Rückgänge fort. Während Bitcoin um 0,25 % auf 109.480 USD zulegt, liegen andere wichtige Token im Minus: Ethereum (-0,7 % auf 2.574 USD), Solana (-1,75 %), Graph (-1,3 %), Sushi (-0,8 %) und Trump (-0,7 %). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.