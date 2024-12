Das war der Handelstag, 03.12.24: Nasdaq und DAX erreichen neue Allzeithochs ⚡

Die Sitzung am Mittwoch an den internationalen Aktienmärkten brachte eine Fortsetzung der beträchtlichen Zuwächse, die wir seit mehreren Tagen bei vielen Indizes kontinuierlich beobachten.

Der deutsche DAX verzeichnete heute seinen fünften Aufwärtstrend in Folge, was zumindest im Moment den allgemeinen Aufwärtstrend des Index zu bestätigen scheint, da er über der wichtigen 20.000-Punkte-Marke bleibt. Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall stiegen um fast 2,5 %, Hugo Boss legte um fast 7 % zu, was auf eine Welle von Kommentaren von UBS zurückzuführen ist.

Eli Lilly & Co. berichtete, dass sein Medikament zur Gewichtsreduktion namens Zepbound in der ersten direkten Studie der beiden Medikamente das Konkurrenzprodukt Wegovy von Novo Nordisk A/S übertroffen hat. Die Aktien von Eli Lilly legten heute um fast 3 % zu, während die von Novo leicht um 0,3 % fielen.

Die Wall Street eröffnete die Sitzung höher, wobei die US-Indizes zum Zeitpunkt dieses Blogeintrags ihre Gewinne ausbauten. Der Technologie- Nasdaq legt um mehr als 0,9 % zu und wird weitgehend von einem 3-prozentigen Anstieg der Nvidia -Aktien angetrieben, die seit dem 27. November bereits um 8 % gestiegen sind. Amazon legt ebenfalls um fast 2,5 % zu, da die Anleger nach Möglichkeiten suchen, dass das Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz aktiver wird.

Der Schwerpunkt des Aktienmarktes lag heute auf dem Softwaresektor, mit beträchtlichen Gewinnen bei einer Reihe von Aktien von Unternehmen wie Fortinet , Adobe , ServiceNow und Salesforce , die heute von der Anhebung der Gesamtjahresprognosen und optimistischen Kommentaren zu Agentforce AI profitierten; die Aktien des Unternehmens sind um 8 % gestiegen. Rückgänge waren im Finanz- und Energiesektor zu verzeichnen.

Das Hauptthema des heutigen Tages waren die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor aus den USA. US ISM Services (für November) lag bei 52,1 gegenüber 55,7 exp. und 56 zuvor

ISM-Preise: 58,2 (Prognose 57, zuvor 58,1)

ISM-Beschäftigung: 51,5 (Prognose 53, zuvor 53,0)

ISM-Auftragseingang: 53,7 (Prognose 56,6, zuvor 57,4)

Die US-Fabrikbestellungen stiegen um 0,2 % gegenüber dem Vormonat gegenüber 0,2 % erwartet und 0,5 % zuvor Die US-Langlebigkeitsgüter wurden auf 0,3 % MoM gegenüber 0,2 % zuvor revidiert; die Kern-Langlebigkeitsgüter wurden auf 0,2 % MoM gegenüber 0,1 % zuvor revidiert. Die Zahlen aus den USA deuteten auf eine schwächer als erwartete Stimmung in diesem Schlüsselbereich der Wirtschaft hin. Der Preis-Subindex (d. h. ein Bericht, der in gewisser Weise mit den VPI-Daten korreliert) deutete jedoch darauf hin, dass der Preisdruck in der US-Wirtschaft weiterhin auf einem relativ hohen Niveau liegt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Wir beobachten auch eine erhebliche Volatilität auf dem Rohstoffmarkt. Edelmetalle gewinnen heute wieder an Boden, wobei Gold um 0,4 % und der Silberpreis um 1 % gestiegen sind. Gleichzeitig verzeichnen wir beträchtliche Rückgänge bei WTI -Rohöl, das im Vergleich zur gestrigen Sitzung fast 2 % verliert.

Das WSJ berichtete, dass Quellen zufolge Saudi-Arabien morgen im Rahmen der OPEC+ voraussichtlich beschließen wird, die Produktionskürzungen zu verlängern, was zunächst den Ölpreis stützte, der über 74 $ pro Barrel stieg; dieser löschte jedoch die Gewinne aus und verliert fast 2 %.

EIA-Rohöl-Lagerbestandsveränderung in den USA: -5,07 Mio. (Prognose: -1,41 Mio., zuvor: -1,844 Mio.)

EIA-Benzinvorräte: 2,36 Mio. (Prognose: -1,03 Mio., zuvor: 3,31 Mio.)

EIA-Destillatvorräte: 3,383 Mio. (Prognose: -0,424 Mio., zuvor: 0,416 Mio.)

NATGAS verliert 0,5 %. Kakao- und Kaffeepreise steigen heute; Zucker- und Sojabohnen-Futures gaben nur leicht nach

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist sehr optimistisch, obwohl Bitcoin allein bei etwa 96.000 US-Dollar konsolidiert. Ethereum legt dank steigender Zuflüsse in ETFs um mehr als 5 % zu; ein Teil der Altcoins verzeichnet zweistellige Zuwächse, während Algorand und Ripple fast 10 % verlieren und einen kleinen Teil der jüngsten Gewinne wieder abgeben. 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.