Das war der Handelstag, 04.03.25: EURUSD steigt um 0,8 % 💡 Nasdaq 100 handelt erneut über der 200-Tagelinie

Das Währungspaar EUR/USD gewinnt 0,8 %, während der US-Dollar über 0,5 % verliert. Die Märkte setzen verstärkt auf eine Lockerung der Fed-Politik und preisen eine über 50-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai ein. Gold steigt um fast 0,6 % und klettert wieder über 2.900 $ pro Unze.

Der Technologiesektor verzeichnet heute überwiegend Rückgänge. Tesla fiel um fast 5 %, nachdem das Unternehmen einen Rückgang der Fahrzeugverkäufe in China um mehr als 49 % im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hatte. Bei Halbleitern ist jedoch eine Erholung zu verzeichnen. Nvidia erholte sich von einem Rückgang um fast 3,5 % und notierte fast 1,5 % höher. Die meisten Halbleiteraktien steigen, was die nach wie vor schwache Stimmung an der Nasdaq leicht verbessert.

Auch der Finanzsektor steht unter Druck: Die Aktien von Goldman Sachs und Morgan Stanley verloren rund 5 %, während die Kurse von Bank of America und Citigroup um fast 6 % fielen.

Donald Trump hat für 21 Uhr deutscher Zeit eine bedeutende Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses angekündigt. Es wird erwartet, dass er sich zur Wirtschaftspolitik der USA, einschließlich Deregulierung und Steuersenkungen, sowie zu Fragen der globalen Stabilität äußern wird.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat seine Bereitschaft erklärt, zu Verhandlungen mit den USA zurückzukehren, und seine Bereitschaft bekundet, eine friedliche Lösung des Krieges mit Russland anzustreben und ein Abkommen über die Förderung ukrainischer Bodenschätze zu unterzeichnen. Er erklärte, er bedauere, was im Oval Office geschehen sei, und betonte, dass eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten – insbesondere der russischen Luftwaffenoperationen – und die Freilassung von Gefangenen notwendige Schritte auf dem Weg zum Frieden seien.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau kündigte Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA an, aber Donald Trump warnte, dass solche Maßnahmen mit einer noch härteren Reaktion der USA beantwortet würden. USD/CAD gewinnt fast 0,3 % und erholt sich nach einem anfänglichen Verlust von 0,4 %. Kanada wird sofort 25 % Zölle auf US-Waren im Wert von 30 Milliarden CAD einführen, wobei zusätzliche Zölle auf Waren im Wert von 125 Milliarden CAD innerhalb von 21 Tagen in Kraft treten werden.

Die Erdgas-Futures ( NATGAS ) sind heute um fast 6,5 % gestiegen, da die Unsicherheit auf dem Energiemarkt aufgrund der Vergeltungszölle Kanadas gegen die USA zunimmt. Öl fällt um fast 1 % auf 71 $ pro Barrel

Die kanadische Provinz Ontario wird als Vergeltung für Trumps Zölle eine Exportsteuer von 25 % auf Strom erheben, der an 1,5 Millionen Haushalte in Minnesota, Michigan und New York geliefert wird. Unterdessen wird Quebec eine Strafe von 25 % auf US-Firmen erheben, die sich um Regierungsaufträge bewerben.

Der Kryptomarkt wird von Rückgängen dominiert. Der Bitcoin -Kurs ist im Tagesverlauf um fast 1,5 % gesunken und liegt bei etwa 85.000 US-Dollar. Zuvor hatten die Verluste jedoch bis zu 5,8 % erreicht. Auch andere Kryptowährungen verlieren an Boden.

Die Baumwoll-Futures fielen auf den niedrigsten Stand seit August 2020, nachdem China – der weltweit größte Abnehmer der Faser – einen neuen Vergeltungszoll von 15 % auf US-Baumwolle und andere Agrarprodukte verhängt hatte. Auch andere Agrarrohstoffe verzeichneten an der Chicago Board of Trade einen Rückgang: Mais fiel um 1,3 % und Weizen um 2 %.

Die Aktien des US-Einzelhändlers Target sind um 3 % gefallen, nachdem sie zuvor aufgrund unerwartet schwacher Umsatzaussichten für das laufende Jahr Verluste verzeichnet hatten. Das Unternehmen erwartet einen stagnierenden Umsatz im Vergleich zum Vorjahr und bleibt damit hinter den bescheidenen Erwartungen des Marktes von rund 2 % Wachstum zurück.

Larry Fink, CEO von BlackRock, hat erklärt, dass die Volatilität an den Aktienmärkten wahrscheinlich mindestens in den nächsten sechs Monaten hoch bleiben wird und 2025 ein herausforderndes Jahr für Investoren werden könnte. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.