Das war der Handelstag, 04.04.2025: Aktien und Rohstoffe schreiben rote Zahlen, während USD und Kryptowährungen sich erholen

Der durch die Vergeltungszölle ausgelöste Ausverkauf scheint sich nicht zu verlangsamen, und die US-Indizes sind auf ein Niveau gefallen, das seit dem Mini-Crash im August 2024 nicht mehr erreicht wurde. Der S&P 500 hat mit -5,4 % den schlechtesten Zwei-Tage-Lauf seit März 2020 erlebt, während der Nasdaq (-5 %), der DJIA (-4,3 %) und der Russell 2000 (-5,7 %) ebenfalls an Boden verloren haben.

Auch die europäischen Märkte beenden die Woche tief im Minus. Der deutsche DAX ist um -4,95 %, der französische CAC40 um -4,25 % und der britische FTSE 100 um -4,95 % gefallen.

China kündigte, ohne Verhandlungen zu versuchen, mit Wirkung zum 10. April Vergeltungszölle in Höhe von 34 % auf alle US-Produkte an. Laut Trump „haben die Chinesen es falsch gemacht, sie sind in Panik geraten“.

Die Eskalation des Handelskrieges zwischen China und den USA hat den Rückgang der Technologieaktien (NVDA.US: -7 %, TSLA.US: -9 %, AAPL.US: -5,6 %) und der großen Finanzinstitute (JPM.US: -6,9 %, GS.US: -6,7 %, BAC.US: -7,5 %) verschärft.

Die Folgen der Zölle werden größer sein als bisher erwartet, was das Risiko einer höheren Inflation und eines schwächeren Wirtschaftswachstums erhöht, wie Jerome Powell während einer Pressekonferenz in Virginia ankündigte. Powell betonte jedoch, dass Änderungen in der Geldpolitik mehr Klarheit von den Wirtschaftsdaten erfordern und die Fed weiterhin eine abwartende Haltung einnehmen wird.

Donald Trump verlängerte die Frist für die Verhandlungen über den möglichen Verkauf von TikTok an US-Unternehmen um 75 Tage. Der US-Präsident hatte zuvor angedeutet, dass der Verkauf als Verhandlungsgrundlage für Zollsenkungen mit China genutzt werden könnte.

Die Veränderung der Beschäftigtenzahl (NFP) außerhalb der Landwirtschaft im März übertraf die Erwartungen (228.000, Prognose: 140.000). Die Daten sind jedoch aufgrund einer starken Abwärtskorrektur des vorherigen Wertes (von 151.000 auf 117.000) mit gemischten Auswirkungen behaftet. Die Arbeitslosigkeit stieg wie erwartet von 6,6 % auf 6,7 %.

Auf dem Devisenmarkt erholt sich der Dollar (USDIDX) von seinem jüngsten Ausverkauf und legt gegenüber dem G10-Währungskorb um 1 % zu. Die am stärksten abgewerteten Währungen sind die der Antipoden (AUDUSD: -4,7 %, NZDUSD: -3,64 %) und der norwegischen Krone (USDNOK: +4,11 %). Der Schweizer Franken (USDCHF: +0,05 %) hält den Rückgängen am besten stand, während USDJPY und USDCAD etwa 0,8 % verlieren. Der Euro hat gegenüber dem Dollar 0,9 % an Wert verloren (EURUSD: 1,095).

Auch der breite Rohstoffmarkt ist rückläufig. Gold hat 2,9 % auf 3.023 $ pro Unze verloren, Silber ist um 7,2 % auf 29,60 $ pro Unze gefallen. Rohöl der Sorten Brent und WTI sind um weitere 6,4 % bzw. 7,3 % gefallen, und NATGAS-Kontrakte werden mit einem Minus von 7 % gehandelt.

Wichtige Kryptowährungen verzeichnen leichte Aufschwünge. Bitcoin hat 2,65 % auf 84.500 US-Dollar zugelegt und Ethereum ist um 1,3 % auf 1.822 US-Dollar gestiegen.

