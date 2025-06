Das war der Handelstag, 06.06.2025 : Der starke Arbeitsmarkt beflügelt die Risikobereitschaft der Anleger

Die US-Indizes beenden die Woche nach besser als erwarteten Daten vom US-Arbeitsmarkt mit Gewinnen. Die größten Zuwächse verzeichnet der Small-Cap-Index Russell 2000 (+1,3 %), gefolgt vom Nasdaq (+1,1 %), dem S&P 500 (+0,8 %) und dem DJIA (+0,75 %).

Im Mai wurden in den USA laut dem NFP-Bericht 139.000 neue Arbeitsplätze geschaffen (Prognose: 125.000; zuvor: 147.000). Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,2 % und die Löhne stiegen überraschend gegenüber Mai 2024 (+3,9 % im Jahresvergleich; Prognose: 3,7 %, zuvor: 3,8 %).

Die Tesla -Aktie erholt sich um rund 5,3 %, nachdem sich die Spannungen zwischen Elon Musk und Donald Trump abgekühlt haben. Die Aktie war bis zum Ende des gestrigen Handelstages um fast 19 % eingebrochen.

Die europäischen Märkte verzeichneten überwiegend Gewinne. Der französische CAC40 stieg (+0,19 %), ebenso wie der britische FTSE 100 (+0,31 %), der italienische FTSE MIB (+0,55 %), der spanische IBX35 (+0,31 %) und der Schweizer SMI (+0,39 %). Der deutsche DAX verzeichnete einen leichten Rückgang (-0,08 %).

Die Warschauer Börse (GPW) ist heute der schwächste Markt in Europa, was hauptsächlich auf einen Ausverkauf im Finanzsektor zurückzuführen ist (WIG20: -1,26 %; WIG-Banken: -1,78 %).

Das BIP-Wachstum der Eurozone erreichte im ersten Quartal 2025 0,6 % gegenüber dem Vorquartal (Prognose: 0,3 %, zuvor: 0,2 %), während sich die Einzelhandelsumsätze gegenüber dem Vormonat verlangsamten (0,1 % gegenüber 0,4 % zuvor).

An den Devisenmärkten erholt sich der Dollar und legt heute gegenüber allen G10-Währungen zu. Der japanische Yen verliert am meisten ( USDJPY : +0,95 %), während der kanadische Dollar sich widerstandsfähig zeigt ( USDCAD : +0,16 %), auch unterstützt durch einen starken Arbeitsmarktbericht. Der EURUSD ist wieder unter 1,14 gefallen und gab um 0,45 % auf 1,139 nach.

Der Kapitalzufluss in Risikoanlagen hat einen Ausverkauf am Goldmarkt ausgelöst, der um 0,90 % auf 3.320 USD pro Unze gefallen ist. Silber hingegen baut seine Gewinne um 1 % auf 36 USD pro Unze aus.

Auch Kryptowährungen profitieren von der optimistischen Stimmung an den Aktienmärkten und verzeichnen Gewinne. Bitcoin erholt sich um 3 % auf 104.500 USD, Ethereum legt um 3,10 % auf 2.490 USD zu und andere Projekte verzeichnen ähnliche Durchschnittsergebnisse.

Nächste Woche wird der Senat voraussichtlich über den Gesetzentwurf zu Stablecoins endgültig abstimmen. Nach den neuesten Berichten haben die Republikaner die von den Demokraten geforderten Änderungen erfolgreich umgesetzt. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass der Gesetzentwurf mit Unterstützung beider Parteien im Senat verabschiedet wird.

