Donald Trump hat die PrĂ€sidentschaftswahlen gewonnen. Die US-Indizes verzeichneten heute deutliche Gewinne, zeitgleich war die Stimmung an den europĂ€ischen MĂ€rkten nicht optimistisch, der deutsche DAX verlor mehr als 1 % und der französische CAC40 gab um fast 0,5 % nach. Auch bei Kontrakten auf chinesische Indizes wurden RĂŒckgĂ€nge verzeichnet.

Der Nasdaq 100 und der S&P 500 legten um mehr als 2 % zu, und der DJIA stieg um mehr als 3,2 %. Eine Rekord-Sitzung verzeichnet jedoch der Russell 2000 Index fĂŒr kleine und mittlere Unternehmen, der einen Anstieg von 5 % verzeichnete. Unter den BigTech-Aktien ist Nvidia heute mit einem Plus von fast 4,4 % der stĂ€rkste Gewinner

Die Renditen 10-jĂ€hriger US-Anleihen sind heute um 12 Basispunkte auf 4,41 % gestiegen, wĂ€hrend EURUSD 1,6 % verliert und auf 1,075 abrutscht. Das WĂ€hrungspaar USDJPY verzeichnet einen Anstieg von fast 2 %, wobei der Yen durch einen steigenden Dollar an die Wand gedrĂŒckt wurde.

Unter dem Druck des starken Dollars und der Gewinnmitnahmen standen Gold und Silber, die 3 bzw. 5 % verloren. Industriemetalle verlieren ebenfalls stark, wobei Zink und Kupfer mit einem RĂŒckgang von fast 5 % herausstechen. Agrarrohstoffe mit Ausnahme von Kakao und Baumwolle verzeichneten heute bescheidene Gewinne

Die Tesla-Aktie erholte sich heute um 15 %, da die Anleger davon ausgehen, dass der Sieg von Trump dem Unternehmen zugutekommen wird, indem Regierungsprogramme zurĂŒckgefahren werden, die von anderen konkurrierenden Herstellern benötigt werden und mit chinesischen Konkurrenten konkurrieren.

Die Aktien von Super Micro Computer verlieren fast 25 %; das Unternehmen hat in vorlĂ€ufigen, ungeprĂŒften Ergebnissen die Gewinnprognosen ĂŒbertroffen, aber beim Umsatz enttĂ€uscht; außerdem hat es ĂŒberraschend vorsichtige Erwartungen fĂŒr das letzte Quartal des Jahres (GeschĂ€ftsjahr Q2 2025) geĂ€ußert

Zweistellige RĂŒckgĂ€nge verzeichneten Aktien, die mit dem Markt fĂŒr Photovoltaikmodule in Verbindung stehen, wie First Solar, und Windunternehmen wie Orsted und Vestas. Investoren erwarten, dass die neue Regierung die Subventionierung dieser Branchen aus dem Staatshaushalt nicht befĂŒrworten wird

Aktien aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung gewinnen an Wert; HEICO Corp. ist um fast 3 % gestiegen, wĂ€hrend Textron einen Anstieg von 6 % verzeichnet. Der Schiffbauzulieferer der US-Marine, Huntington Ingalls, verzeichnet einen Anstieg von mehr als 6 %. FĂŒhrende RĂŒstungsunternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman und General Dynamics gewinnen im Bereich von 1 bis 3 %.

VerĂ€nderung der US-RohöllagerbestĂ€nde (wöchentliche VerĂ€nderung): 2,149 Millionen Barrel (-300.000 Barrel erwartet; 515.000 Barrel frĂŒher). Ölkontrakte verlieren derzeit leicht, obwohl die erste Reaktion auf den Bericht ĂŒberraschend positiv war. Erdgas hingegen legt um mehr als 3 % zu. Benzin: 412 Tausend (erwartet: -0,977 Mio.; frĂŒher: -2,707 Mio.) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Destillate: 2,947 Mio. (erwartet: -1,500 Mio.; frĂŒher: -0,977 Mio.)

Der KryptowĂ€hrungsmarkt verzeichnet massive Gewinne. Bitcoin pendelt um die 75.000 $, wĂ€hrend Uniswap, AAVE und Phantom im Bereich von 15 bis 30 % zulegen. Dogecoin legt um 14 % zu und tritt damit in die Fußstapfen der Tesla-Aktien.

Laut Villeroy von der EZB bedeutet der Sieg von Trump höhere Inflationsrisiken in den USA und die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung des Defizits von den bereits bestehenden hohen Niveaus aus.

Investoren erwarten, dass protektionistische Maßnahmen und Steuersenkungen Druck auf die Fed ausĂŒben werden, die angesichts solider Makrodaten und des Risikos eines erneuten Preisdrucks gezwungen sein wird, die Zinsen ĂŒber einen lĂ€ngeren Zeitraum auf einem höheren Niveau zu halten. Derzeit preisen die MĂ€rkte in den ersten drei Quartalen bereits eine Zinssenkung in den USA in diesem Jahr und eine Senkung um 100 Basispunkte im nĂ€chsten Jahr vollstĂ€ndig ein.  Der Pharmasektor verliert an Boden, da die Wahrnehmung besteht, dass die Republikaner die GeschĂ€fte der Pharmariesen, deren Vorgehen Donald Trump wiederholt kritisiert hat, nicht wohlwollend betrachten werden. Eli Lilly und Novo Nordisk verlieren mehr als 3 %; auch bei den Aktien von Pfizer, BIONTech und Moderna ist ein AbwĂ€rtsdruck zu beobachten. Die Sitzung wird von Gewinnen im IT-Sektor, bei Banken und Finanzinstituten sowie bei Versicherungs- und GerĂ€teherstellern dominiert, wo Caterpillar um fast 9 % zulegt. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.