Die Indizes in Europa schlossen die Sitzung am Freitag mit gemischten Ergebnissen ab. Der französische CAC40 legte am stärksten zu (+1,31 %), was hauptsächlich auf die Ablehnung von Vorschlägen für neue Steuern für Unternehmen mit dem Sturz der Regierung von Premierminister Barnier (und damit des Haushalts) zurückzuführen ist. Der deutsche DAX legte um 0,13 % zu, während der britische FTSE 100 hinterherhinkte

Die Stimmung an der Wall Street ist sehr solide, unterstützt durch den NFP-Arbeitsmarktbericht und die steigenden Erwartungen einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember. Der Nasdaq 100 (+0,7 %) führt die Gewinne an, gefolgt vom Russell 2000 (+0,4 %), und der S&P500 legt um 0,22 % zu. Der Dow Jones ist die Ausnahme und verliert derzeit 0,2 %.

Der IT- und Softwaresektor entwickelt sich hervorragend ( Palantir, Adobe, AppLovin ); unter den BigTech-Unternehmen verzeichnen Meta Platforms und Alphabet die größten Gewinne. Die Aktien von Lululemon steigen nach erfolgreichen Quartalsergebnissen um mehr als 18 %; der Waffenhersteller Smith & Wesson verliert 17 % nach enttäuschenden Prognosen und Kommentaren zur schwächelnden Nachfrage

Der Devisenmarkt verzeichnet weiterhin eine Stärke des Dollars, der gegenüber einem Währungskorb um 0,3 % zulegt, obwohl er nach der Veröffentlichung der NFP-Daten einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben hat.

Der US-Arbeitsmarktbericht zeigte im November eine starke Erholung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (227.000 neue Arbeitsplätze; Prognose: 202.000; zuvor: 36.000, revidiert auf 12.000) und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 %. Das Lohnwachstum fiel sowohl auf Monats- als auch auf Jahresbasis etwas höher aus

Der vorläufige Bericht der University of Michigan zur Verbraucherstimmung lag bei 74 gegenüber 73,2 und 71,8 zuvor

Erwartungen: Tatsächlich 71,6 (Prognose 77,7, zuvor 76,9)

Bedingung Vorläufig: 77,7 (Prognose 65,2, zuvor 63,9)

University Michigan 1-Jahres-Inflation Vorläufig Tatsächlich 2,9 % (Prognose 2,7 %, Vorher 2,6 %)

University Michigan 5-Jahres-Inflation Vorläufig Tatsächlich 3,1 % (Prognose 3,1 %, Vorher 3,2 %)

Rohölkontrakte verlieren fast 1 %, während Erdgaskontrakte leicht zulegen. Kaffeekontrakte stiegen um mehr als 5 %. Platin und Palladium verzeichneten einen Rückgang von fast 1 %; Gold stieg leicht an.

Kryptowährungen gewinnen an Wert, wobei der Bitcoin-Kurs um fast 5 % auf 101.500 US-Dollar stieg und sich damit von den Kursverlusten der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember erholte, in der der Kurs von 104.000 US-Dollar auf 95.000 US-Dollar fiel. Auch kleinere Kryptowährungen wie Uniswap gewinnen an Wert und stiegen heute um 16 %.

