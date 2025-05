Das war der Handelstag, 07.05.2025: Fed-Chef Powell signalisiert „keine Eile“ für Zinssenkungen

Die US-Aktienindizes beendeten den Tag leicht im Plus. Der S&P 500 (US500) gewann 0,6 % , während der Nasdaq 100 (US100) um 0,2 % stieg. Zu Beginn der Sitzung lagen die Indizes aufgrund des Optimismus hinsichtlich möglicher Handelsgespräche zwischen den USA und China um über 1 % im Plus.

Die Gewinne schmolzen jedoch wieder, nachdem Donald Trump erklärte, er habe nicht die Absicht, die Zölle auf China zu senken, und darauf bestand, dass Peking den ersten Schritt machen müsse. Diese Äußerung belastete die Marktstimmung und trug zum Rückgang am Ende des Handelstages bei.

An diesem Wochenende werden US-amerikanische und chinesische Regierungsvertreter in der Schweiz zu Handelsgesprächen zusammenkommen – eine bedeutende Entwicklung nach wochenlangen widersprüchlichen Signalen. Finanzminister Scott Bessent und US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer werden mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng zusammentreffen, was einen bemerkenswerten diplomatischen Schritt darstellt.

Die Federal Reserve hat die Zinsen wie vom Markt erwartet unverändert gelassen. Die Fed wies auf erhöhte Risiken für die Inflation und den Arbeitsmarkt hin und hob die deutlich negativen Nettoexporte hervor. Auf der anderen Seite würdigte sie die starke Konjunktur und den robusten Arbeitsmarkt.

Die Märkte zeigten sich von der Entscheidung der Fed weitgehend unbeeindruckt. Die Anleger preisen weiterhin Zinssenkungen von rund 75 Basispunkten in diesem Jahr ein, wobei die erste Senkung im Juni erwartet wird. Der EUR/USD notiert über 1,1350 , während Gold nach dem gestrigen Rekordschluss bei fast 3.430 USD/oz weiterhin um rund 1 % nachgibt.

In Polen senkte der Geldpolitische Rat (RPP) die Zinsen um 50 Basispunkte , die erste Senkung seit Oktober 2023 , was den Erwartungen entsprach. Der Markt reagierte kaum. Zinsentscheidungen werden morgen auch von der Riksbank, der Norges Bank und der Bank of England erwartet.

Erdgas-Futures stiegen heute aufgrund von Befürchtungen, dass die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und Kanada zu einer Verringerung des Angebots und einer erhöhten Nutzung der inländischen Vorräte führen könnten. Allerdings begrenzen milde Wetterbedingungen in den USA ohne nennenswerte Frost- oder Hitzewellen die Gewinne.

Die Rohölvorräte gingen etwas stärker als erwartet zurück – um 2 Millionen Barrel – ebenso wie die Vorräte an raffinierten Produkten . Unerwartet stiegen die Benzinvorräte , und die Ölpreise bleiben nach der Entscheidung der OPEC+, die Produktion weiter aggressiv zu steigern , unter Druck.

Die Alphabet-Aktie fiel um mehr als 8 % , nachdem Berichte bekannt wurden, dass Apple erwägt, die Funktionen von Safari um eine KI-basierte Suche auf allen seinen Geräten zu erweitern. Der Bericht stellte einen Rückgang des Suchinteresses für Safari im April fest, der mit einem Anstieg der Suchanfragen im Zusammenhang mit KI zusammenfiel.

Bitcoin stieg auf 97.000 US-Dollar , angetrieben von der Erwartung der Verhandlungen zwischen den USA und China und der Entscheidung von New Hampshire , als erster US-Bundesstaat den Erwerb von strategischen Reserven in Bitcoin – und möglicherweise Ethereum – zuzusagen.

Die militärischen Spannungen zwischen Indien und Pakistan eskalierten, nachdem indische Luftangriffe mutmaßliche Terroristenlager in Pakistan ins Visier genommen hatten. Islamabad behauptete, mit Artilleriefeuer und dem Abschuss von fünf indischen Flugzeugen reagiert zu haben. Trotz der Eskalation blieben die Finanzmärkte unbeeindruckt, der indische Nifty 50 Index legte an diesem Tag um über 0,1 % zu.

