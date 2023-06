Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages

Der Handel in Europa endete heute uneinheitlich.In Asien richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf den Nikkei-Index, der heute 1,82% verlor.Technologiewerte gerieten heute unter Verkaufsdruck, und der Nasdaq-100-Index verlor mehr als 1%.

Die US FAA, die Federal Aviation Administration (deutsch „US Bundesluftfahrtverwaltung“) stoppt alle Flüge in NYC's LaGuardia und Newark wegen des Rauchs der kanadischen Waldbrände.

Die Bank of Canada beschloss unerwartet, die Zinssätze um 25 Basispunkte von zuvor 4,5% auf 4,75% zu erhöhen. Dies ist bereits die zweite unerwartete Anhebung in dieser Woche. Auch die Bank of Australia beschloss auf ihrer gestrigen RBA-Sitzung eine Zinserhöhung.

***

***

Am Devisenmarkt richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf die türkische Lira, die massiv überverkauft ist. Die USDTRY-Paarung wird derzeit um fast 7% höher gehandelt. Wir haben frühzeitig darüber berichtet.

Am Devisenmarkt ist heute eine Schwäche des neuseeländischen Dollars zu beobachten, die mit einem Abschlag am Edelmetallmarkt zusammenhängt. Das Währungspaar NZDUSD verliert 0,7%.

Der Yuan stürzt nach dem Einbruch der chinesischen Exporte auf einen Tiefststand von 2023 ab, da Spekulationen über ungefälschte Zahlen weitaus schwächer sind.

Die Hauptwährungspaare werden dagegen uneinheitlich gehandelt. Zu Beginn des Tages verzeichneten sie Kursgewinne, doch der Dollar machte seine Verluste am Nachmittag wieder wett, so dass EURUSD knapp unter der Marke von 1,07 $ notiert.

Edelmetalle verzeichneten in der ersten Tageshälfte Kursgewinne, die Stimmung änderte sich jedoch nach 16 Uhr deutscher Zeit. Silber prallte dynamisch von der Widerstandszone bei der runden $24-Marke ab und fiel auf Tagestiefststände.

Gold reagierte auf den Widerstand bei 1968 $, wobei GOLD in den Abendstunden Verluste von über 1% verzeichnete

WTI/Rohöl wird nach gemischten US-Lagerbestandsdaten höher gehandelt

Der Kryptomarkt setzt seinen massiven Ausverkauf fort. Insbesondere Binancoin steht unter Druck und verliert aufgrund einer Welle von Rückzügen vieler Handelspaare und des von Binance US angebotenen OTC-Handels.

Die Korrektur des Nasdaq / US100 schreitet voran. Die Notierung nähert sich der Unterstützung, die sich aus dem 1:1-System ergibt. Im Falle eines Ausbruchs nach unten sollten der durchschnittliche EMA 100 (14150 Punkte) und dann das Niveau von 13960 Punkten als nächste Unterstützungen in Betracht gezogen werden. US100 H4-Intervall. Quelle: xStation5 von XTB

