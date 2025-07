Das war der Handelstag, 07.07.2025: Zollaussetzung bis zum 1. August verlängert

Die US-Indizes verlieren in der ersten Sitzung der Woche nach dem verlängerten Unabhängigkeitstag-Wochenende an Boden.

Trotz der Verlängerung der gegenseitigen Aussetzung der Zölle bis zum 1. August bleiben die amerikanischen Investoren hinsichtlich der Aussichten auf ein positives Ergebnis der laufenden Handelsverhandlungen unsicher.

Trump erklärte, er werde Zölle in Höhe von 25 % auf Japan und Südkorea erheben, was zu deutlichen Gewinnen bei den Währungspaaren USDJPY und USDKRW führte. Er betonte, dass jegliche Zollerhöhungen seitens dieser Länder mit einer proportionalen Reaktion der USA beantwortet würden.

Mit nur noch etwas mehr als zwei Stunden bis zum Ende des Tradings verliert der S&P 500 0,3 %, während der Nasdaq 100 knapp 0,2 % einbüßt, obwohl die Verluste zu Beginn der Sitzung deutlich höher waren.

Die europäischen Märkte verzeichneten eine starke Sitzung, wobei der deutsche DE40 um über 1 % zulegte.

Laut vertrauenswürdigen Quellen aus dem Umfeld des Weißen Hauses plant die USA nicht, sofort neue Zölle in Höhe von 10 % auf BRICS-Mitgliedstaaten zu erheben, selbst wenn diese antiamerikanische politische Maßnahmen ergreifen sollten.

Die Tesla -Aktie verliert heute über 7 %, da die Spannungen zwischen Trump und Elon Musk eskalieren, der die Gründung einer neuen politischen Partei in den USA angekündigt hat.

Musk stellte die Gründung der America Party vor, einer neuen politischen Initiative, die die Dominanz der sogenannten „Uniparty” (das traditionelle Establishment der Demokraten und Republikaner) in Frage stellen soll. Zu den wichtigsten Programmpunkten der Partei gehören finanzpolitische Verantwortung, Meinungsfreiheit, KI-gesteuerte Reformen der Regierungsführung und eine pronatalistische Politik.

Nach der Verlängerung der Zollaussetzung konnte der US-Dollar einen Teil seiner früheren Verluste wieder wettmachen. Das Währungspaar EURUSD fiel unter die Marke von 1,1700. Die optimistische Stimmung für den Dollar wurde auch durch die Äußerungen von Finanzminister Bessent gestützt, der betonte, dass hohe Zinsen nicht allein in der Verantwortung von Powell liegen, sondern in der Verantwortung des gesamten Abstimmungsgremiums, das unveränderte Zinsen befürwortet.

Die Ölpreise drehten ins Plus und legten trotz eines Kursrückgangs bei Handelsbeginn um über 1 % zu. Es wird erwartet, dass die OPEC+ ihre Fördermenge im August um 550.000 Barrel pro Tag erhöhen wird, darunter eine Steigerung um 300.000 Barrel pro Tag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Vergleich dazu lagen die Produktionssteigerungen im Mai, Juni und Juli bei etwas über 400.000 Barrel pro Tag.

Der Kryptowährungsmarkt ist heute leicht rückläufig, obwohl Bitcoin weiterhin bei rund 108.000 USD hoch steht.

