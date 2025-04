Das war der Handelstag, 09.04.2025: Märkte in Euphorie, nachdem Trump Zölle um 90 Tage verschiebt

Die Märkte waren extrem volatil , wobei der S&P 500 von einem Einbruch von 4,7 % bei Handelsbeginn auf einen Anstieg von 3,4 % schwankte, bevor er sich bei +7 % einpendelte, während der Dow Jones 30 um 6 % stieg und der Nasdaq 100 um 8 % zulegte.

Trumps Zölle werden offiziell eingeführt : 104 % Zoll auf chinesische Waren, 20 % auf EU-Waren, 24 % auf japanische Waren, 46 % auf vietnamesische Waren und weitere Abgaben in über 180 Ländern. China reagierte sofort mit einer Erhöhung seiner Vergeltungszölle von 34 % auf 84 % mit Wirkung zum 10. April.

Die EU genehmigt Gegenmaßnahmen im Wert von rund 20 Milliarden Euro, die ab dem 15. April umgesetzt werden. Die Europäische Kommission erklärte, dass die Zölle „jederzeit ausgesetzt werden können“, sollten die USA einem „fairen und ausgewogenen Verhandlungsergebnis“ zustimmen.

Trump befürwortet den Kauf des Dip und postet „THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!“ auf Truth Social, mit dem Zusatz „BE COOL! Alles wird gut ausgehen. Die USA werden größer und besser sein als je zuvor!“

Nvidia erhält Aufschub bei China-Exporten , da die Trump-Regierung Pläne zur Beschränkung des Verkaufs von H20-KI-Chips an China rückgängig gemacht hat, nachdem CEO Jensen Huang letzte Woche an einem Abendessen in Mar-a-Lago teilgenommen hatte. Nvidia soll im Gegenzug neue US-Investitionen in KI-Rechenzentren versprochen haben.

Delta Air Lines zieht die Prognose für das Gesamtjahr zurück , da CEO Ed Bastian warnt, dass sich die Amerikaner so verhalten, als befänden sie sich in einer Rezession. „Wenn das so weitergeht und wir nicht bald eine Lösung finden, werden wir wahrscheinlich in eine Rezession geraten“, sagte Bastian gegenüber CNBC und verwies auf den Stillstand bei Geschäfts- und Inlandsreisen seit Ende Februar.

Führungskräfte an der Wall Street schlagen Alarm vor einer Rezession: Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, sagte, dass ein Abschwung „wahrscheinlich“ kommen werde, während Bastian von Delta die Situation als „unbekannte, beispiellose Unsicherheit“ bezeichnete, die „selbstverschuldet“ sei.

Öl stürzt auf Vierjahrestief , wobei Brent-Rohöl unter 60 $ pro Barrel und WTI bei fast 57 $ fällt und damit Werte erreicht, die seit 2021 nicht mehr erreicht wurden. Die Energieberaterin Amrita Sen warnte, dass die Preise „mit einem Fünf-Griff, vielleicht sogar mit einem Vier-Griff“ gehandelt werden könnten, da die Bedenken hinsichtlich der globalen Nachfrage zunehmen.

Goldman Sachs warnt davor, dass die Rezessionsrisiken nicht vollständig eingepreist sind , und stellt fest, dass „unter den gängigen Rezessionsindikatoren nur der VIX auf einem Niveau liegt, das mit früheren Rezessionsspitzen in Verbindung gebracht wird“. Analysten sagen eine „hohe Wahrscheinlichkeit voraus, dass wir uns weiter in Richtung einer vollständigen Rezessionsbewertung bewegen“.

Der Tech-Sektor stabilisiert sich nach einem Einbruch , da Alphabet trotz der Zollturbulenzen seine Pläne bekräftigte, 75 Milliarden US-Dollar in KI-Technologien zu investieren. Tesla stieg um über 4 %, nachdem Benchmark das Unternehmen auf seine Kaufliste gesetzt hatte, während Apple versuchte, eine viertägige Verlustserie zu beenden.

Der Senat bestätigt Mike Huckabee mit 52 zu 44 Stimmen, größtenteils entlang der Parteilinien, als Botschafter in Israel und installiert den überzeugten pro-israelischen Konservativen in dem hochkarätigen diplomatischen Posten inmitten des Gaza-Krieges und erschwert durch neue US-Zölle.

