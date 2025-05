Das war der Handelstag, 09.05.2025: Die Erholung an der Wall Street kommt zum Ende der Woche zum Stillstand. Gold legt aufgrund des schwächeren US-Dollars um 1 % zu.

Wall-Street-Indizes geben vor dem offiziellen Beginn der Handelsgespräche zwischen China und den USA nach ( S&P 500 : -0,25 %, DJIA : -0,4 %, Nasdaq : -0,2 %, Russell 2000 : -0,5 %). Trotz der Rückgänge in den USA fällt der VIX -Index um fast 2 %.

Die Stimmung verschlechterte sich, nachdem Donald Trump erklärte, dass „Zölle von 80 % auf China vernünftig klingen“. Medien berichteten, dass die US-Regierung unter Führung von Finanzminister Bessent plant, die Zölle auf unter 60 % zu senken.

Die Anleger sind skeptisch, dass eine schnelle Einigung im Handelsstreit erzielt werden kann. Der Sprecher des Weißen Hauses, Leavitt, erklärte zudem, dass die genannten Zölle von 80 % weder eine verbindliche noch eine offizielle Forderung der USA nach einer Senkung der Zölle seien.

Mitglieder der Fed signalisierten wirtschaftliche Unsicherheit, aber keinen Druck für Zinssenkungen, da die harten US-Daten trotz der sinkenden Verbraucherstimmung auf eine solide Wirtschaft hindeuten.

Die verbesserten Handelsaussichten stützen die Tesla -Aktie (TSLA: +4,5 %). China ist der zweitwichtigste Markt des Unternehmens und ein wichtiger Knotenpunkt in seiner Lieferkette.

In Europa beenden die Indizes die Woche mit breitem Optimismus ( DAX : +0,63 %, CAC 40: +0,64 %, FTSE 100: +0,27 %).

Die Aktien von Bavarian Nordic legen nach soliden Ergebnissen für das erste Quartal 2025 um 6,2 % zu (der größte Anstieg im Stoxx 600 Index). Trotz der Unsicherheit hinsichtlich der Zölle für den europäischen Pharmasektor hält das Unternehmen an seiner Prognose für 2025 fest (5,7–6,7 Mrd. DKK Umsatz, 26–30 % EBITDA-Marge). Das Ergebnis wurde hauptsächlich durch den Umsatz im Segment Travel Health getragen.

An den US-Aktienmärkten legte neben Tesla auch Pinterest (PINS.US) zu, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognosen übertroffen und die Anleger mit einer angehobenen Prognose überrascht hatte.

Die Beschäftigungszahlen für April in Kanada lagen leicht über den Erwartungen, aber die Arbeitslosenquote stieg auf 6,9 % gegenüber den erwarteten 6,8 % und 6,7 % im März. Die Löhne stiegen um 5,5 % gegenüber dem Vorjahr, gegenüber den erwarteten 5,3 %, und blieben damit unverändert gegenüber dem Vormonat.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar die meisten seiner gestrigen Gewinne wieder ab (USDIDX: -0,33 %) und schwächt sich gegenüber allen G10-Währungen ab. Gold und Silber steigen um über 1 %, während Platin um mehr als 1,5 % zulegt.

Erdgas-Futures steigen um über 4,5 % auf ein 1-Monats-Hoch, angetrieben durch ein geringeres Angebot in den USA. Öl wird über 1 % höher gehandelt und hat sich bereits um rund 10 % von den lokalen Tiefstständen erholt. Der Beginn der Gespräche zwischen den USA und China an diesem Wochenende könnte die Volatilität erhöhen.

Kryptowährungen setzen ihren Aufwärtstrend fort, wobei Bitcoin über 102.000 USD hält. Ethereum verzeichnet starke Gewinne und steigt um über 6 % auf 2.350 USD; der Trump-Token springt um 13 % nach oben.

