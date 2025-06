Das war der Handelstag, 09.06.2025: Bitcoin legt um 2,40 % zu und wird über 108.000 $ gehandelt 💰

Die US-Aktienindizes verzeichnen heute einen ruhigen Handelstag. Der S&P 500 legt um etwa 0,3 % zu, der Dow Jones bewegt sich nahe dem Schlusskurs vom Freitag und der Nasdaq 100 gewinnt 0,2 %. Small-Cap-Unternehmen schneiden heute am besten ab, wobei der Russell 2000 -Index um mehr als 0,7 % zulegt.

Der US-Aktienmarkt wird durch den Optimismus hinsichtlich der laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China gestützt, deren Vertreter in London eine neue Verhandlungsrunde aufgenommen haben. Das Hauptthema bleibt der internationale Handel und damit die Zukunft der Zölle.

Laut dem Mai-Bericht der NY Fed sind die amerikanischen Verbraucher nun optimistischer – die Inflationserwartungen sind über alle Zeithorizonte hinweg zurückgegangen, und die Stimmung hinsichtlich des Arbeitsmarktes und der persönlichen Finanzen hat sich verbessert. Die 1-Jahres-Inflationserwartung liegt derzeit bei 3,2 % (nach 3,6 % im April), die 5-Jahres-Prognose bei 2,6 %. Die Amerikaner rechnen mit langsameren Preissteigerungen für Kraftstoff, Mieten, medizinische Dienstleistungen und Bildung.

Die europäischen Aktienindizes verzeichnen heute eine gemischte Sitzung. Die schwächste Stimmung ist am deutschen Markt zu beobachten, wo der DAX-Index um über 0,6 % nachgibt. Die britischen und französischen Märkte schneiden etwas besser ab, ihre Leitindizes fallen um rund 0,2 %. Der italienische IT40 verliert etwa 0,4 %, während der breite STOXX Europe 600 Index rund 0,1 % unter dem Schlusskurs vom Freitag liegt. Der Schweizer SMI sticht mit einem Plus von rund 0,4 % positiv hervor.

Tesla (TSLA.US) schließt seine Eröffnungslücke nach einem frühen Rückgang von rund 3 %. Diese Woche könnte für das Unternehmen entscheidend werden, da die Einführung seines Robotaxi-Projekts in Austin geplant ist.

Apple (AAPL.US) verliert nach Beginn seiner WWDC 2025-Konferenz rund 1,5 %. Das Unternehmen kündigte die Integration neuer Betriebssysteme für alle Geräte bis zur Generation 26 an. Zu den Änderungen gehören eine neu gestaltete Benutzeroberfläche namens Liquid Glass (das größte visuelle Update seit iOS 7), KI-gestützte Live-Übersetzung von Gesprächen und Verbesserungen bei einigen App-basierten Diensten.

Die angekündigten Änderungen sind jedoch nicht so bahnbrechend, wie der Markt gehofft hatte. Die Aktie steht auch unter Druck durch aktuelle Schätzungen von UBS, wonach die Zahl der Menschen, die in den nächsten 12 Monaten ein neues iPhone kaufen wollen, auf dem niedrigsten Stand seit 5 Jahren ist.

IonQ (IONQ.US) hat in Zusammenarbeit mit AstraZeneca, AWS und NVIDIA einen bedeutenden Durchbruch in der quantenbeschleunigten computergestützten Chemie bekannt gegeben. Gemeinsam haben die Unternehmen einen hybriden quantenklassischen Workflow entwickelt und demonstriert, der eine über 20-mal schnellere Simulationszeit für die Suzuki-Miyaura-Reaktion erzielt, einen wichtigen Schritt in der Synthese von kleinmolekularen Wirkstoffen.

Heute fließt Kapital vor allem in Edelmetalle und Kryptowährungen . Gold ist um 0,70 % auf 3.335 $ gestiegen, Palladium um 2,80 %, Platin um 3,90 % und Silber um 2,00 %.

Bitcoin legt um 2,40 % auf 108.300 $ zu, Ethereum steigt um 2,30 % auf 2.560 $ und die kombinierte Marktkapitalisierung anderer Projekte steigt um 1,70 % auf 863 Milliarden $.

