Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die wichtigsten europäischen Aktienindizes beendeten die Sitzung im Plus. Der DAX /DE30 stieg um 0,49%, der FTSE100 um 0,8% und der CAC40 schloss mit +0,72%.

stieg um 0,49%, der um 0,8% und der schloss mit +0,72%. Die DAX /DE30-Notierungen reagierten erneut auf die Höhe der Unterstützung bei 15900 Punkten, die mittelfristig entscheidend bleibt.

reagierten erneut auf die Höhe der Unterstützung bei 15900 Punkten, die mittelfristig entscheidend bleibt. Moody's beschloss, die Ratings von 10 regionalen Kreditgebern in den USA herabzustufen, und setzte sechs Großbanken auf die Liste mit dem Risiko einer künftigen Herabstufung

Die Aktienmärkte an der Wall Street verbuchen heute Verluste. Die wichtigsten Indizes aus Übersee sind gleich zu Beginn der Sitzung gesunken und haben sich gegenüber den gestrigen Tiefstständen verbessert. In den letzten Stunden war jedoch ein Versuch zu beobachten, die Verluste wieder aufzuholen. Der Nasdaq begrenzte seine Verluste auf 0,7 %, während der S&P500 um 0,3 % und der Dow Jones um 0,15 % nachgab.

begrenzte seine Verluste auf 0,7 %, während der um 0,3 % und der um 0,15 % nachgab. Die Bullen konnten einen Teil der Verluste aus der ersten Handelsstunde wieder wettmachen, und unter den US-Unternehmen schnitten die Big-Tech-Unternehmen schlecht ab, wobei Nvidia am stärksten verlor;

Halbleiterunternehmen schneiden heute deutlich schlechter ab als der Indexdurchschnitt - nach der Nachricht, dass Nvidia eine neue Art von kostengünstigem KI-Halbleiter entwickelt hat;

Die Banken blieben trotz der Entscheidung von Moody's relativ ruhig, während die "Big Oil"-Unternehmen versuchen, von der Aufwärtsdynamik des Ölpreises zu profitieren

Die Anleger erwarten morgen um 14:30 Uhr den wichtigen US-Verbraucherpreisindex für Juli. Es wird erwartet, dass der Wert auf Jahresbasis ansteigt, was dafür sprechen könnte, dass die Fed die Zinssätze auf Dauer hoch hält.

Die EURUSD -Notierungen legten am Mittwoch deutlich zu, der Kurs bewegte sich im Tagesverlauf um weniger als 30 Punkte nach oben, allerdings ist auch hier die Vorfreude auf die morgigen Inflationsdaten aus den USA zu erkennen. Der Wechselkurs des Hauptwährungspaares bleibt 20 Pips unter der Marke von 1,10 $.

-Notierungen legten am Mittwoch deutlich zu, der Kurs bewegte sich im Tagesverlauf um weniger als 30 Punkte nach oben, allerdings ist auch hier die Vorfreude auf die morgigen Inflationsdaten aus den USA zu erkennen. Der Wechselkurs des Hauptwährungspaares bleibt 20 Pips unter der Marke von 1,10 $. Beim Rohöl gab es solide Zuwächse und die Etablierung von Mehrmonatshochs, was mit den gestrigen Daten aus China zusammenhängen dürfte, die eine Schwäche im Handel zeigten. Darüber hinaus schränkt die OPEC+ das Angebot stark ein, so dass in der zweiten Jahreshälfte ein Defizit von 1,5-2,0 Mio. BRK pro Tag erwartet wird.

Bei Gold und Silber herrschte eine bärische Stimmung vor, und beide Edelmetalle verzeichneten heute Verluste von bis zu 0,35-0,45 %. Die USDCHF-Notierungen befinden sich weiterhin in einem Abwärtstrend. Der nächstgelegene Hauptwiderstand auf der D1-Perspektive ist die Zone bei 0,8820. Quelle: xStation5 von XTB Besonders niedrige Spreads DURCHGEHEND in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr! Keine zusätzliche Ordergebühr/Orderkommission!

Mini CFDs, Trading ab 0,01 Kontrakten

Besonders präzise Kursstellung & Charting , basierend auf den Index-Futures

, basierend auf den Index-Futures Handeln mit dem TESTSIEGER 2023 in Deutschland, Trading mit XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.