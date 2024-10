Indizes - online Indizes handeln

Handeln Sie die größten globalen Aktienindizes mit besten Konditionen: keine Kommissionen, nur der günstige Spread!

Ein Index misst die kollektive Preisentwicklung einer Gruppe von Aktien, meist aus einem bestimmten Land. So fasst beispielsweise der deutsche Leitindex (DE40 in der xStation) die Aktienwerte der 40 deutschen Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung (dem größten Unternehmenswert) zusammen. Börsenindizes repräsentieren einen gesamten Aktienmarkt und bilden somit die Veränderungen des Markte im Laufe der Zeit ab. Schauen wir uns das an einem Beispiel genauer an: Einer der bekanntesten Indizes der Welt ist der Dow Jones Industrial Average Index (US30 in der xStation), welcher 30 große US-Aktienwerte in einem Indexwert kombiniert. Wenn der Wert des Index fällt bedeutet dies, dass die enthaltenen Aktien im Durchschnitt an Wert verloren haben. Andererseits bedeutet ein Anstieg des Indexwertes, dass die Aktien teurer werden. Händler können die Veränderungen des Indexwertes im Laufe der Zeit nachverfolgen und als Benchmark für den Vergleich ihrer eigenen Portfolioerträge nutzen. Warum kaufen oder verkaufen Händler CFDs und was sind die größten Vorteile beim Handel mit Indizes? Die Antwort ist simpel: Es ist wesentlich einfacher, ein CFD auf einen bestimmten Index zu kaufen oder zu verkaufen, als alle darin enthaltenen Aktienwerte einzeln zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn ein Händler der Meinung ist, dass der Markt insgesamt in der Zukunft steigen könnte, kauft er einen Index-CFD. Wenn er glaubt, dass der Markt fallen könnte, verkauft er den Index-CFD. Dies ist eine einfache und günstige Möglichkeit über den Verlauf eines bestimmten Aktienmarktes zu spekulieren. Was ist ein CFD in Bezug auf den Handel mit Indizes? Der Begriff CFD steht für “Contract for Difference” (Differenzkontrakt). Ein Differenzkontrakt beschreibt die Vereinbarung zwischen zwei Vertragspartnern über die zukünftige Preisentwicklung eines Vermögenswertes. Bei einem Index-CFD spekulieren die Vertragspartner auf die zukünftige Wertentwicklung eines bestimmten Index. Bspw. geht ein Käufer des DE30 davon aus, dass der Kurs des DE30 in Zukunft steigen wird. Einige Schlüsseleigenschaften von CFDs machen sie zu einem einzigartigen und spannenden Produkt: CFDs sind derivative Produkte

Sie können sowohl von steigenden als auch fallenden Preisen profitieren

als auch Preisen profitieren Wir bieten CFDs auf über 3.000 globale Werte an, darunter Indizes, Aktien, Devisen, Rohstoffe und ETFs Die Möglichkeit mit einem gehebelten Produkt auf steigende oder fallende Kurse zu setzen macht CFDs zu einem der flexibelsten und beliebtesten Möglichkeiten kurzfristige Marktbewegungen zu handeln. Lesen Sie mehr zum Thema in unserer Trading Academy. Welche sind die beliebtesten Indizes? Weltweit gibt eine Vielzahl an Indizes und wir bieten eine große Auswahl an Index-CFDs an. Allerdings sind manche beliebter und liquider als andere. Es liegt auf der Hand, dass der Dow Jones von Anlegern auf der ganzen Welt genauer betrachtet wird, während der botswanische Index (Botswana Stock Exchange) von Händlern weniger Aufmerksamkeit erlangen würde. Welche Indizes sind es also wert, sie genauer zu betrachten? Zu diesen gehören: Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Deutschland: Deutscher Leitindex (DE40 in der xStation 5) Vereinigte Staaten, USA: Dow Jones (US30 in der xStation 5)

Nasdaq (US100 in der xStation 5) Großbritannien: FTSE100 (UK100 in der xStation 5) Frankreich: CAC40 (FRA40 in xStation 5) Japan: Nikkei225 (JAP225 in der xStation 5) Eine Übersicht der von uns angebotenen Indizes finden Sie hier. So eröffnen Sie ein Handelskonto für den Indexhandel Die Kontoeröffnung mit XTB ist schnell und einfach. Hervorzuheben ist dabei, dass dies weniger als 15 Minuten dauert. Halten Sie Ihren Personalauseis oder Reisepass griffbereit, klicken Sie in der rechten Ecke unserer Webseite auf die Schaltfläche „Konto eröffnen“ und füllen Sie das Formular aus. Nachdem der Prozess abgeschlossen und ihre Dokumente überprüft wurden können Sie mit dem Handeln beginnen. Wenn Sie eine unserer Plattformen oder Ihre Trading-Strategie testen möchten empfehlen wir ein Demo-Konto zu eröffnen. Ein Demo-Konto ist ein temporäres Konto mit einer risikofreien virtuellen Kapitaleinlage. Ein Demo-Konto auf unserer xStation können Sie desktopbasiert, auf Smartphones, Smartwatches oder einem Tablet ausprobieren. Weitere Informationen zu unseren Handelsplattformen erhalten Sie hier. Falls Sie bereits über ein Handelskonto verfügen und Zugang zu unseren Handelsplattformen haben, besuchen Sie sich unseren Bereich „Ausbildung“ um zu erfahren, wie Sie einen Trade platzieren können. Oder Sie informieren sich über weitere Funktionen unserer Plattformen sowie über andere Märkte oder sowohl Fundamentalanalysen als auch technische Analysen. Wie wird XTB reguliert? Mit mehr als 18 Jahren Erfahrung ist XTB einer der größten Forex und CFD Broker, der an der Börse gelistet ist. XTB wird von den größten Aufsichtsbehörden weltweit reguliert, u.a. der FCA, KNF, BaFin und CMB.

