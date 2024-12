Das war der Handelstag, 09.12.24: Märkte ziehen sich vor US Inflation zurück, Nvidia unter Druck

Die US-Indizes geben nach einer starken Rally zum Jahresende ihre jüngsten Höchststände wieder ab. Der Nasdaq 100 führt die Rückgänge an und fällt um 0,7 % aufgrund der Schwäche des Halbleitersektors. Der S&P 500 fällt um 0,4 %, während der Dow Jones um 0,2 % verliert. Der VIX hält sich stabil bei 16,03.

Die Stimmung an den europäischen Märkten ist gemischt. CAC40 steigt um 0,71 % auf 7491,2, gefolgt vom FTSE 100 , das um 0,54 % auf 8359,5 zulegt. Der DAX fällt um 0,20 % auf 20367,8, während der VSTOXX -Volatilitätsindex um 0,67 % auf 14,78 fällt.

Nvidia -Aktien fallen um 2 %, nachdem die chinesische Marktaufsichtsbehörde eine kartellrechtliche Untersuchung der Marktdominanz des Unternehmens bei KI-Chips eingeleitet hat. Die Untersuchung konzentriert sich auf mögliche monopolistische Praktiken, wobei die chinesischen Einnahmen 15 % der Gewinne von Nvidia im dritten Quartal ausmachen.

Apollo Global Management und Workday werden voraussichtlich in den S&P 500 aufgenommen und ersetzen Qorvo und Amentum Holdings . Mondelez prüft eine mögliche Übernahme von Hershey in einem Deal, der einen Lebensmittelgiganten im Wert von 50 Milliarden Dollar schaffen könnte.

Die europäischen Wirtschaftsdaten enttäuschen, da das Sentix-Investorenvertrauen auf -17,5 fällt, während -12,3 erwartet wurden, was die anhaltende Schwäche unterstreicht. Das Schweizer Verbrauchervertrauen verbessert sich von 47,4 auf 49,4.

Energie-Rohstoffe steigen, angeführt von NATGAS (+3,77 % auf 3,197), gefolgt von BENZIN (+2,75 % auf 195,37) und OIL.WTI (+2,11 % auf 68,59). Auch Edelmetalle legen zu: SILBER (+3,07 % auf 31,922), PALLADIUM (+2,57 % auf 971,4), GOLD (+1,16 % auf 2662,44).

Der Dollar notiert unverändert, während die Renditen für Staatsanleihen um 4 Basispunkte auf 4,19 % steigen. EUR/USD stabil bei 1,0571, GBP/USD legt um 0,3 % auf 1,2776 zu und USD/JPY steigt um 0,8 % auf 151,27.

Kryptowährungen stehen unter Druck: Bitcoin fällt um 2,6 % auf 97.525 $ und Ethereum um 3,8 % auf 3.841 $. MicroStrategy kündigt zusätzlichen Bitcoin-Kauf in Höhe von 2,1 Mrd. $ an.

Der Markt konzentriert sich auf die am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreisindex-Daten, wobei die Kerninflation bei +0,3 % im Monatsvergleich und +3,3 % im Jahresvergleich erwartet wird. Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 85,8 % für eine Zinssenkung der Fed im Dezember ein. 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.