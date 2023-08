Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien,¬†Indizes¬†&¬†Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die wichtigsten europ√§ischen Aktienindizes beendeten die Sitzung im Plus. Der DAX gewann 0,91%, der FTSE100 legte 0,42% zu und der CAC40 schloss mit +1,52%. Dem DAX gelang es nicht, die Marke von 16.000 Punkten nachhaltig zu durchbrechen, und er schloss die Sitzung bei 15.996 Punkten. Sollte die schw√§chere Stimmung in den USA auch morgen fr√ľh anhalten, erscheint ein Anstieg √ľber 16.000 Punkte unwahrscheinlich. Unter den globalen Indizes war der japanische Nikkei am st√§rksten, die JAP225-Futures-Kontrakte legten heute um 2% zu. Die wichtigsten Makrodaten des Tages, d.h. die Inflationsdaten und die Antr√§ge auf Arbeitslosenunterst√ľtzung in den USA, ermutigten die Bullen in einer ersten Reaktion.

Der Verbraucherpreisindex in den USA lag bei 3,2% im Jahresvergleich gegen√ľber den Sch√§tzungen von 3,3% und 3% im Vorfeld, wobei der R√ľckgang im Monatsvergleich bei 0,2% lag, was den Erwartungen entsprach. Die Zahl der Erstantr√§ge auf Arbeitslosenunterst√ľtzung in den USA lag bei 248.000 gegen√ľber 230.000 (Prognose) und 228.000 (vorher), aber die fortgesetzten Antr√§ge gingen unerwartet zur√ľck.

Mary Daly, Vorsitzende der Fed von San Francisco, wies darauf hin, dass die Federal Reserve einen R√ľckgang der Inflation √ľber alle Messgr√∂√üen hinweg anstrebt und dass die Inflation im Dienstleistungssektor ohne den Wohnungsbau immer noch zu hoch ist. Die Aktienindizes an der Wall Street hielten sich leicht im Plus, gaben aber den Gro√üteil ihrer Gewinne wieder ab. Der Nasdaq begrenzte seine Gewinne auf 0,3%, der S&P500-Index stieg um 0,15% und der Dow Jones gewann 0,25%. Die Aktien von Nvidia zeigen erneut eine schlechte Performance und haben trotz einer Erholung zu Beginn der Sitzung ihren Abw√§rtstrend wieder aufgenommen, was die KI-Unternehmen unter Druck setzt.¬†

Disney legt trotz gemischter Q2-Ergebnisse um fast 5% zu. Der Umsatz √ľbertraf die Prognosen nicht, der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg - ging aber im Jahresvergleich zur√ľck. Die Bullen glauben an einen erfolgreichen Abschluss der Umstrukturierung des Unternehmensgiganten. Unterst√ľtzt durch die Kommentare von Mary Daly setzte der US-Dollar seine Rallye fort; der USDIDX stieg heute von 101,5 auf 102,4 Punkte. Die Bullen auf EURUSD k√§mpfen, um √ľber 1,10 zu bleiben... NATGAS / Erdgas gab seine Gewinne um fast 8% ab. Der EIA-Bericht wies auf einen unerwartet starken Anstieg der Lagerbest√§nde in den USA hin (29 Mrd. bcf gegen√ľber 23 Mrd. bcf erwartet und 14 Mrd. bcf zuvor). √Ėlkontrakte verlieren zwischen 1 und 1,5% f√ľr Brent bzw. WTI. Gold legt leicht um 0,15 % zu, w√§hrend die Silberkontrakte um 0,43 % steigen - die Stimmung bei den Edelmetallen bleibt gemischt. Die Stimmung am Kryptow√§hrungsmarkt bleibt √ľberwiegend schwach. Bitcoin konnte seine Gewinne in der N√§he von 30.000 $ nicht halten und wird wieder bei 29.300 $ gehandelt. Die Stimmung f√ľr GOLD ist nach wie vor negativ und im Falle eines weiteren R√ľckgangs k√∂nnte sogar die 1900 USD-Marke von den B√§ren erneut getestet werden.¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† Besonders niedrige Spreads ¬† DURCHGEHEND ¬†in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

¬† ¬†in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr! Keine zus√§tzliche Ordergeb√ľhr/Orderkommission!

Mini CFDs, Trading ab 0,01 Kontrakten

Besonders präzise Kursstellung & Charting , basierend auf den Index-Futures

, basierend auf den Index-Futures Handeln mit dem TESTSIEGER 2023 in Deutschland, Trading mit XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.