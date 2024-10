Der norwegische Verbraucherpreisindex (für September) lag bei 3 % im Jahresvergleich gegenüber 3,2 % erwartet und 2,6 % zuvor (0,3 % im Monatsvergleich gegenüber 0,5 % erwartet und -0,9 % zuvor).

Der japanische Yen legte leicht zu, nachdem das Mitglied der Bank of Japan, Ryozo Himino, signalisierte, dass die Bank bereit sei, die Zinsen weiter zu erhöhen, wenn sich die wirtschaftliche Expansion materialisiert. Himino signalisierte, dass sich Japans Wirtschaft in Bewegung gesetzt habe und sich dementsprechend auch die japanische Geldpolitik bewegen sollte.

Die Aktien des britischen Pharmariesen GlaxoSmithKline (GSK.US) stiegen heute um mehr als 5 %, nachdem in den US-Zantac-Klagen ein Vergleich über 2,2 Milliarden US-Dollar erzielt wurde, der durch Bedenken hinsichtlich der „krebserregenden“ Wirkung des Medikaments zustande kam. Durch den Vergleich werden 93 % (fast 80.000) der US-Klagen beigelegt. Das Unternehmen wird diesen Verlust in den Ergebnissen des dritten Quartals dieses Jahres verbuchen.

Der Ton des EZB-Protokolls wird immer schärfer. Banker sind besorgt über einen Anstieg der Inflation, was mittelfristig eine langsamere Senkung der Zinssätze in der Eurozone bedeuten könnte.

Die National Association of Convenience Stores (NACS) hat den Aktienkurs von Celsius Holdings (CELH.US) um mehr als 12 % auf den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen steigen lassen.

Die Erdgasvorräte stiegen letzte Woche um 82 Milliarden Kubikfuß, was leicht über den erwarteten 76 Milliarden und den vorherigen 55 Milliarden Kubikfuß liegt.

Der Verbraucherpreisindex (CPI) für September 2024 stieg um 0,3 % und übertraf damit den Anstieg im August, wie das US-amerikanische Bureau of Labor Statistics mitteilte. Der jährliche Anstieg des Verbraucherpreisindex lag mit 2,4 % höher als erwartet. Zu den signifikanten monatlichen Veränderungen gehörten ein Anstieg des Shelter-Index um 1,77 % und ein Rückgang des Energieindex um 0,53 %.

Die wöchentlichen Arbeitslosenanträge waren höher als erwartet und stiegen auf den höchsten Stand seit Juni 2023. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: tatsächlich 258.000; Prognose 230.000; zuvor 225.000;

Hang Seng setzte die Welle der Gewinne heute fort und legte um mehr als 1,8 % zu, wobei CHN.cash um 2,3 % höher schloss.

Der spanische SPA35 schneidet derzeit am schlechtesten ab und ist um 0,78 % gesunken, gefolgt von SUI20. Der französische CAC40 und der UK100 sind leicht gesunken. Der italienische ITA40 ist der Index mit der besten Performance und einem Anstieg von 0,5 %

US-Aktien werden voraussichtlich mit einem niedrigeren Schlusskurs schließen, wobei der Russell 2000 mit einem Minus von 0,6 % die Verluste anführt. Der S&P 500 ist um 0,09 % gesunken, während der Nasdaq 100 um 0,07 % gestiegen ist.

Delta Air Lines verliert heute etwas mehr als 1,5 %, nachdem das Unternehmen ein schlechteres Finanzergebnis als erwartet gemeldet hat. Die Ergebnisse des Unternehmens wurden durch einmalige Verluste im Zusammenhang mit einem Systemausfall während eines IT-Ausfalls belastet, allerdings meldete das Unternehmen auch niedrigere als erwartete Prognosen für das 4. Quartal.

Der Aktienkurs von Domino fiel heute um etwa -1,2 %, nachdem das Unternehmen für das 3. Quartal 2024 niedrigere als erwartete Finanzergebnisse gemeldet und eine vorsichtige Prognose für das gesamte Jahr 2024 abgegeben hatte.

Der Ölpreis begann die heutige Sitzung sehr ruhig, aber am frühen Nachmittag kehrte das Öl zu Gewinnen zurück und setzte die starken Bewegungen der letzten Woche fort. Sowohl Brent als auch WTI sind um 3,5 % höher und werden zu 79,42 $ bzw. 75,98 $ gehandelt.

Die stärkste Währung ist heute der Schweizer Franken, der sowohl gegenüber dem Euro als auch dem USD um mehr als 0,6 % zulegte. Auch der NZD ist stark und verliert nur gegenüber dem CHF.

Der Markt für Kryptowährungen tendiert heute schwächer. Ethereum verzeichnet einen Anstieg von 0,6 %, Dogecoin fällt um 2,6 % und Bitcoin verzeichnet einen Rückgang um 1 % auf rund 60.133 USD.

Edelmetalle legen heute zu: Gold steigt um 0,56 %, Silber um 1,52 % und Platin um 1,7 %

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.