KEY TAKEAWAYS:

Das Tageschart bleibt angeschlagen. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte sich weiter Schwäche einstellen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnte das Jahrestief sein. Sollte sich das Wertpapier in den kommenden Handelstagen erholen können, so könnte diese Erholung an die SMA20 bzw. an die SMA50 gehen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, ein Überwinden erfordert entweder ein GAP up oder Dynamik und Momentum.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Am Dienstag, den 22. Juli 2025, notierten per Xetra-Schluss 20 DAX-Aktien im Plus, während 20 Titel Verluste verzeichneten. Am unteren Ende der DAX 40 Liste rangierte die Sartorius VZ Aktie mit einem deutlichen Kursverlust von -5,36 %. Weitere große Verlierer waren Infineon (-3,52 %) und Rheinmetall (-3,36 %).

🧾 Sartorius VZ Aktie

Die Sartorius VZ Aktie war damit der größte DAX Verlierer des Tages. Der deutliche Rücksetzer lässt das technische Chartbild angeschlagen wirken – Zeit für eine detaillierte Analyse im Tages- und Stundenchart.

📈 Chartanalyse Daily – Sartorius VZ unter Druck

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Aktie bewegte sich bis Ende Januar 2025 in einer Seitwärtsphase, bevor ein GAP up bis an 230 EUR folgte. Dieses wurde jedoch schnell geschlossen. Seitdem dominieren Rücksetzer und verfehlte Erholungsversuche das Bild.

Entwicklung wichtiger Durchschnittslinien:

SMA20: 174,44 EUR

SMA50: 174,26 EUR

SMA200: 182,61 EUR

Nach dem Rutsch unter die SMA-Linien scheiterte Sartorius VZ wiederholt an der SMA200 als Widerstand. Aktuell notiert die Aktie unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, was auf anhaltende technische Schwäche hindeutet.

Gestern wurde mit einem GAP down die 160 EUR-Marke unterschritten. Obwohl ein Teil der Verluste intraday aufgeholt wurde, bleibt die Struktur bärisch.

📌 Tageschart-Prognose: bärisch

📉 Potenzielle Unterseite: Rücklauf auf das Jahrestief bei 135,20 EUR möglich, sollte keine nachhaltige Erholung erfolgen.

⏱️ 4-Stunden-Chart: Erholungsversuche scheitern mehrfach

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im kurzfristigen Zeitrahmen zeigt sich ein ähnliches Muster: Nach dem Tief im April gab es zwar mehrere Erholungsversuche bis über die SMA200 (176,91 EUR) – doch kein nachhaltiger Durchbruch konnte etabliert werden.

Die Aktie fiel erneut unter SMA20 (168,76 EUR), SMA50 (174,31 EUR) und SMA200, was das kurzfristige Chartbild klar negativ beeinflusst.

📌 4h-Chart-Prognose: bärisch

📉 Wahrscheinlichkeit einer weiteren Schwächephase steigt, wenn die SMA20 nicht zurückerobert wird.

🛑 Wichtige Widerstands- und Unterstützungszonen

Widerstände:

162,09 EUR

163,80 EUR (GAP)

168,76 EUR (SMA20)

174,26 / 174,31 EUR (SMA50)

176,91 EUR (SMA200)

Unterstützungen:

147,00 EUR

142,20 EUR

135,20 EUR (Jahrestief)

🧾 Fazit: Sartorius VZ Aktie bleibt technisch unter Druck

Die Sartorius VZ Aktie zählt aktuell zu den schwächsten Titeln im DAX und war am 22.07.2025 der klare DAX Verlierer des Tages. Technisch ist das Bild bärisch geprägt, solange keine Rückkehr über die SMA20/SMA50 gelingt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 könnte das Sentiment drehen.

Anleger sollten kurzfristige Erholungen mit Vorsicht betrachten und sich an den klar definierten Chartmarken orientieren.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: