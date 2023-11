Das war der Handelstag, 10.11.2023 🔴 Die Bullen übernehmen die Wall Street und Kryptos

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Europäische Indizes beendeten die letzte Handelssitzung dieser Woche im Minus. Der deutsche DAX verlor mehr als 0,77%, der französische CAC40 fiel um 0,96%. Die Stimmung in der Region wurde durch Modeunternehmen getrübt, die aufgrund der schlechter als erwarteten Q3-Finanzergebnisse von Richemont Verluste verbuchten. An der Wall Street sieht die Situation deutlich anders aus, wobei der US100-Index auf neuen wöchentlichen Höchstständen handelt. Microsoft-Aktien schossen heute auf die höchsten Niveaus in der Geschichte des Unternehmens, und Meta Platforms gewinnt aufgrund eines neuen Geschäftsvertrags für VR-Headsets mit dem chinesischen Unternehmen Tencent. Der Nasdaq 100-Index legt um 1,8% zu, der S&P 500 gewinnt 1,33% und der Russell 2000 gewinnt 1,05%. Die Synaptics-Aktien legen heute um 14% zu - das Unternehmen konnte die Erwartungen an den Gewinn pro Aktie und den Umsatz übertreffen, und der CEO betonte, dass das Geschäft des Unternehmens kurz vor einem positiven "Wendepunkt" steht. Die neuesten Daten der University of Michigan haben keine Optimismus an der Wall Street geweckt. Die Verbraucherstimmung fiel unter die in der letzten Lesung gesehenen Niveaus und deutlich unter den Markterwartungen. Bedeutsam ist jedoch, dass eine Überprüfung der Inflationsprognosen für einen Horizont von 1 Jahr zeigte, dass trotz einer erwarteten Abnahme der CPI-Wachstumsprognosen auf 4% die Lesung auf einem Niveau von 4,4% lag. Zuvor hatten die Prognosen ein Niveau von 4,2% angezeigt. Die Daten für 5 Jahre zeigten ähnliche Dynamiken. Die Lesung bei 3,2% im Vergleich zu den erwarteten 3% und einer früheren Lesung von 3%. Rohstoffe und Kryptos Edelmetalle verzeichnen starke Verluste in der heutigen Sitzung. Gold verliert mehr als 1,12% intraday und handelt im Bereich von 1936 US-Dollar pro Unze. Palladium und Platin verlieren jeweils mehr als 2%. Rohöl - sowohl Brent als auch WTI gewinnen heute mehr als 2%. Die Zuwächse bei NATGAS sind minimal, wobei die Verträge um 0,4% zulegen. Futures-Kontrakte für den US-Dollar-Index handeln heute leicht im Minus und verlieren 0,05%. EURUSD handelt 0,18% höher, aber immer noch unter der psychologischen Widerstandszone bei 1,07. Kryptowährungen handeln weiterhin in guter Stimmung. Bitcoin verzeichnete heute fast 2% Gewinne, während Solana um 13% zulegt und auf Niveaus steigt, die seit Mai 2022 nicht mehr gesehen wurden. Ethereum hält sich in der Nähe von 2.100 US-Dollar, die Kryptowährung hat in letzter Zeit gut performt und wird durch Spekulationen um die Schaffung des iShares Ethereum Trust durch BlackRock unterstützt. Dokumente für die Schaffung eines Bitcoin-äquivalenten "ETF" wurden gestern im Bundesstaat Delaware eingereicht. Ethereum führt die Altcoin-Rallye an und erreicht Niveaus von den Rekord-Sommerhöchstständen im Jahr 2022, als der ETH-Preis aufgrund des sogenannten 'Ethereum Merge' in die Höhe schoss. Quelle: xStation5 von XTB

