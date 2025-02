Das war der Handelstag, 11.02.25: Powells Aussage hält die Märkte in Schach

Die US-Märkte zeigten eine gemischte Performance, als Powell aussagte: Der Dow Jones Industrial Average stagnierte, der S&P 500 lag mit 0,16 % im Minus und der Nasdaq 100 mit 0,3 % im Minus. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen über die gesamte Kurve hinweg an, wobei die Rendite 10-jähriger Anleihen um vier Basispunkte auf 4,54 % stieg, da der Fed-Vorsitzende Geduld bei Zinssenkungen signalisierte.

Die Intel -Aktie stieg um 8 %, nachdem Vizepräsident JD Vance auf dem AI Action Summit in Paris Bemerkungen zur heimischen Chipherstellung gemacht hatte. Das Handelsvolumen stieg mit über 400.000 Calls sprunghaft an, angeführt von Calls über 21 $ mit Fälligkeit am Freitag, was den größten zweitägigen Gewinn seit März 2020 darstellt.

Die Apple -Aktie stieg um 3 %, nachdem das Unternehmen eine Partnerschaft mit Alibaba eingegangen war, um KI-Funktionen für iPhones in China zu entwickeln. Der Technologieriese meldete sein bestes Quartal aller Zeiten mit einem Umsatz von 124,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und prognostiziert ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich.

Boeing lieferte zum ersten Mal seit fast zwei Jahren mehr Jets aus als Airbus, während Coca-Cola die Gewinnerwartungen aufgrund höherer Preise übertraf. Der Gewinn von DuPont stieg aufgrund des Wachstums auf dem Elektronikmarkt sprunghaft an, und Elliott Investment Management gab eine Beteiligung von 2,5 Milliarden US-Dollar an Phillips 66 bekannt.

Die Aktien von Fluence Energy stürzten um fast 50 % ab, nachdem der Batteriehersteller seine Umsatzprognose unter Berufung auf Vertragsverzögerungen in Australien gesenkt hatte. Fidelity National fiel um 18 % aufgrund enttäuschender Einnahmen aus Banklösungen und einer Prognose, die hinter den Erwartungen zurückblieb.

Die Snap -Aktie verlor 3,4 %, nachdem Guggenheim die Aktie von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabgestuft hatte, während das Handelsvolumen der Magnificent-Seven-Technologieaktien trotz neuer Höchststände bei der Marktkapitalisierung der Gruppe seinen seit zwei Jahren anhaltenden Rückgang fortsetzte.

Präsident Trump ordnete Zölle in Höhe von 25 % auf Stahl- und Aluminiumimporte an, auch aus Kanada und Mexiko. Die Europäische Union drohte mit Gegenmaßnahmen, was die Gefahr transatlantischer Handelsspannungen erhöht.

Das Engagement der Anleger in US-Aktien schwächte sich ab, da sich die bullischen Wetten halbierten und die Bruttopositionierung zurückging, so die Strategen der Citigroup. Die europäischen Märkte scheinen von dieser Verschiebung der Positionierungsströme zu profitieren.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Powell, stellte nach der Musk-Kontroverse die Rolle der Zentralbank bei der Sicherheit des Zahlungssystems für Staatsanleihen klar, bestätigte die Systemsicherheit und erklärte, dass Musk keine direkten Zugriffsversuche auf Fed-Systeme unternommen habe.

Finanzminister Scott Bessent kündigte diese Woche einen Besuch in der Ukraine an, um Präsident Zelenskiy zu treffen. Er ist damit das erste Mitglied des Trump-Kabinetts, das das Land besucht. Im Mittelpunkt der Reise steht die Sicherung des Zugangs zu kritischen Mineralien im Austausch für Verteidigungshilfe, wobei die ukrainischen Reserven an Uran, Titan, Lithium und Graphit auf Billionen Dollar geschätzt werden.

Gold liegt heute bei etwa 2.900 $, während Silber um 0,35 % auf 31,91 $ nachgibt. Brent und WTI setzen ihren Aufwärtstrend fort und legten heute beide um 1 % zu und erreichten 76,94 $ bzw. 73,23 $. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.