Das war der Handelstag , 12.03.2025: Niedrigerer Verbraucherpreisindex lässt Investoren hoffen, während Zölle für Unsicherheit sorgen

Die US-Indizes erholten sich, der S&P 500 stieg um 0,71 %, der Nasdaq 100 um 1,33 % zulegte und der Dow Jones Industrial Average unverändert blieb, nachdem die Rezessionsängste durch die unerwartet niedrigen Inflationsdaten nachließen.

Die Inflation lag im Februar bei 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr, was unter den Erwartungen lag und eine Verlangsamung gegenüber den 3,0 % im Januar darstellt, was die Erwartungen einer Zinssenkung der Fed im Juni bekräftigt.

Trumps 25-prozentige Zölle auf Stahl und Aluminium lösten sofortige Vergeltungsmaßnahmen der EU und Kanadas aus und verschärften die Handelsspannungen, da beide Handelspartner Gegenmaßnahmen in Milliardenhöhe ankündigten.

Europäische Futtermittelhersteller warnten davor, dass potenzielle EU-Zölle auf US-Getreide dem Viehsektor des Kontinents schaden würden, der stark von importiertem Tierfutter abhängig ist, und schlugen vor, dass der Handel mit Futtergetreide zur Beilegung des umfassenderen Zollstreits beitragen könnte.

Die Intel -Aktie stieg um 4,7 %, nachdem berichtet wurde, dass TSMC die Bildung eines Konsortiums mit Nvidia , AMD und Broadcom vorgeschlagen hat, um Intels angeschlagenes Foundry-Geschäft mit Zustimmung der Trump-Regierung zu betreiben.

Apple setzte seinen Abwärtstrend fort und fiel um weitere 5 %, nachdem Berichten zufolge die Einführung fortgeschrittener Siri-Funktionen bis 2026 verschoben wurde. Analysten von Morgan Stanley warnten, dass der Rückschlag angesichts wachsender Zollsorgen den Anreiz für ein iPhone-Upgrade verringern könnte.

Goldman Sachs senkte sein Jahresendziel für den S&P 500 von 6.500 auf 6.200 und begründete dies mit reduzierten BIP-Wachstumsprognosen, höheren angenommenen Zollsätzen und erhöhter Marktunsicherheit.

BNP Paribas prognostiziert, dass Gold in den kommenden Monaten angesichts des „Trump-Zoll-Chaos“ die Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze durchbrechen wird, wobei der sichere Hafen bereits seit Jahresbeginn die wichtigsten Aktienindizes übertrifft.

Die Auflösung von Hedgefonds am Freitag und Montag markierte laut Goldman Sachs den größten Ausverkauf seit vier Jahren, wobei mit fortschreitender Abwicklung mit einer weiteren potenziellen Marktvolatilität zu rechnen ist.

Die Rohöllagerbestände stiegen laut EIA-Daten um 1,448 Millionen Barrel, weniger als die prognostizierten 2,1 Millionen Barrel, was auf eine stärkere Nachfrage hindeutet und dazu beiträgt, dass die WTI -Preise um 2,3 % auf 67,75 $ steigen, während sie immer noch in der Nähe von Dreijahrestiefs liegen.

Auf dem Devisenmarkt ist eine leichte Stärkung des US-Dollars zu beobachten, der gegenüber einem Währungskorb um 0,1 % zulegte. Der kanadische Dollar ist der stärkste Performer unter den G10 und legte inmitten anhaltender Spannungen um Handelszölle um 0,5 % zu.

Auf dem Markt für Kryptowährungen sind die wichtigsten Vermögenswerte mit Rückgängen konfrontiert. Ethereum ist um etwa 2,6 % gefallen, Solana ist um 1 % gefallen, während Bitcoin stabil bei etwa 82.770 $ bleibt.

