Das war der Handelstag, 12.05.2025: Zollsenkungen beflügeln Aktienmärkte und US-Dollar

Die amerikanischen Indizes tendieren heute aufgrund der sich beruhigenden Beziehungen zwischen den USA und China nach oben. Der Leitindex S&P 500 legt heute um über 3 % zu und durchbricht damit die Marke von 5800 Punkten, der Dow Jones gewinnt 2,6 %, und die deutlichsten Zuwächse sind beim Nasdaq (+4,2 %) und dem Small-Cap-Index Russell 2000 (+3,6 %) zu verzeichnen.

Die Aufwärtsdynamik wird von den Mag7-Unternehmen getragen. Die Aktien von Amazon und Meta Platforms entwickeln sich mit einem Plus von fast 8 % besonders gut.

Als Ergebnis der Verhandlungen am Wochenende kündigten die USA und China eine Senkung der gegenseitigen Zölle um 115 Prozentpunkte für 90 Tage an. Damit betragen die Zölle auf Produkte aus den USA 10 % und die Zölle auf chinesische Produkte 30 % (dieser Wert beinhaltet die sogenannten Fentanyl-Zölle). Die Verbesserung der Handelsbeziehungen zwischen diesen Ländern ist ein Schlüsselelement für die Beseitigung des Risikos, das den Markt im letzten Monat belastet hat.

Der Markt reagierte sofort. Die Rohstoffe erholten sich dynamisch, mit Ausnahme von Gold, das heute über 3 % verliert. Der VIX -Angstindex, der die Marktvolatilität widerspiegelt, fiel heute um über 14 %.

Die anhaltende Verlagerung hin zu einer risikofreudigeren Strategie spiegelt sich neben den Kursanstiegen der wichtigsten Aktienindizes auch in den Notierungen von „sicheren Hafen“-Anlagen wider. Neben dem Rückgang der Goldpreise beobachten wir auch einen Anstieg der Renditen von US-Anleihen, die im Falle von 10-jährigen Schuldtiteln über 4,45 % kletterten.

Die heutige Verordnung von Trump, die einen Schritt zur Senkung der Arzneimittelpreise in den USA darstellt, fiel milder aus als vom Markt zuvor erwartet. Daher legen die Aktien von Arzneimittelherstellern in den USA zu. Eli Lilly wächst um etwa 3,7 %, Pfizer legt um 3,5 % zu und Bristol-Myers Squibb wächst um über 4 %.

Die Infineon Technologies AG senkte ihre Gesamtjahresprognose und rechnet nach Berücksichtigung von Währungseffekten und den geschätzten Auswirkungen der Zölle für das Geschäftsjahr 2025 mit einem leichten Umsatzrückgang.

Der US-Dollar dominiert heute den Devisenmarkt. Die Aufwertung der Weltreservewährung hat zu gegensätzlichen Reaktionen beim japanischen Yen und beim Schweizer Franken geführt, die heute die größten Verlierer waren.

Auf dem Rohstoffmarkt sehen wir einen Anstieg der Ölpreise. Die Öl-Futures sind heute um rund 2 % gestiegen und halten sich leicht über 65 USD, während OIL.WTI um 2,1 % auf über 62 USD gestiegen ist. Die Gewinne vom Freitag wurden fast vollständig durch die Gas-Futures zunichte gemacht, die heute um rund 3,8 % gefallen sind.

Kaffee-Futures brechen aus ihrer kurzfristigen Konsolidierung aus und fallen heute um rund 3,6 %, wodurch der Preis der Futures auf den niedrigsten Stand seit Mitte April fällt. Eine etwas bessere Stimmung ist auf dem Kakaomarkt zu beobachten, obwohl auch dort die Kontrakte um etwa 0,5 % nachgeben. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.