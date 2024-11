Das war der Handelstag, 12.11.24: Leichte Korrektur an der Wall Street setzt ein, Russell 2000 fällt um 1,6 %, Tesla rutscht um 6,5 % ab 📉

Die Stimmung während der europäischen und asiatischen Sitzungen war heute schwächer. Der DAX fiel um 2 % und der britische FTSE 100 um mehr als 1,2 %. Der Hang Seng fiel um mehr als 2,8 %, was auf eine Welle enttäuschender Ergebnisse eines Konjunkturprogramms zurückzuführen ist, das der Markt als eindeutig unzureichend erachtete. Der Index fiel unter 20.000 Punkte.

Der deutsche ZEW-Index deutete auf einen beträchtlichen Rückgang der wirtschaftlichen Stimmung auf 7,4 gegenüber 13 prognostizierten und 13,1 zuvor. Die deutsche Einschätzung der aktuellen Bedingungen fiel von -86,9 in der vorherigen Lesung auf -91,4 und lag damit deutlich unter den Prognosen von -85,9, die eine leichte Verbesserung forderten.

Die US-Indizes verzeichnen in der zweiten Hälfte der US-Sitzung Rückgänge. Der Abwärtsdruck ist im Russell 2000 Index deutlich zu erkennen, da die Kontrakte fast 2 % verloren haben. Der S&P 500 und Nasdaq 100 verlieren zwischen von -0,3 % bis -0,5 %. Der US-Dollar-Index steigt auf ein Mehrmonatshoch von über 106 und die Renditen 10-jähriger Anleihen steigen um 12 Basispunkte auf 4,45 %. Schwächere Daten aus Europa und eine starke US-Wirtschaft lassen den EURUSD heute um fast -0,4 % fallen

Die Tesla-Aktie ist um mehr als 6 % gefallen, wo wir nach einer Welle von „astronomischen“ Gewinnen in letzter Zeit beschleunigte Gewinnmitnahmen beobachten. Auch der Halbleitersektor schneidet schlecht ab, wobei die Aktien von Micron Technology nach einem Bericht von Edgewater Research, der auf niedrigere Preise für NAND-Speicherchips im Jahr 2025 hindeutet, über 5 % verlieren

Der starke Dollar setzt den Edelmetallmarkt unter Druck, wobei Gold fast 1 % und Palladium 4 % verloren haben. Bei den Agrarrohstoffen verlieren die Baumwoll-Futures an der ICE stark an Wert. An der CBOT verlieren Weizen und Sojabohnen fast 2 %, wo der teure Dollar niedrigere Preise begünstigt. Energierohstoffe, d. h. Erdgas und Öl, verzeichnen heute keine große Volatilität

Die Umfrage der New Yorker Fed zur erwarteten Inflation in den USA in den nächsten drei Jahren fiel im Oktober von zuvor 2,7 % auf 2,5 %, und die Inflationsrate in fünf Jahren fiel von zuvor 2,9 % auf 2,8 %. US-Haushalte rechneten 2025 mit einer Inflation von 2,9 %. Dies ist die niedrigste Prognose seit vier Jahren.

Die US-Haushalte sehen die niedrigste Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs der Arbeitslosenquote in den USA im nächsten Jahr seit Februar 2022. Sie wiesen auch auf eine geringere Wahrscheinlichkeit hin, ihren derzeitigen Arbeitsplatz zu verlieren, und bessere Aussichten, einen neuen zu finden, wenn sie entlassen werden; im Oktober sank die Wahrscheinlichkeit eines Schuldenausfalls zum ersten Mal seit 5 Monaten.

Aus den Kommentaren von Barkin und Waller von der Fed geht hervor, dass die Politik bereits angepasst wurde, und zwar auf ein weniger restriktives Niveau, und dass zukünftige Maßnahmen der Bank von den Daten abhängen werden. Die Fed wird ihre Aufmerksamkeit auf die Inflation oder einen Rückgang der Beschäftigung richten. Waller kritisierte die Idee der Schaffung einer sogenannten CBDC-Währung.

Der Markt für Kryptowährungen ist weiterhin optimistisch gestimmt; Bitcoin liegt weiterhin über 87,5.000 $ und Ripple ist um mehr als 10 % auf etwa 0,7 $ gestiegen, was auf eine Welle von Nachrichten über ein mögliches Treffen zwischen CEO Brad Garlinghous und Donald Trump zurückzuführen ist.

Berichten der Washington Post zufolge wird Donald Trump erwägen, die Blockade von TikTok in den USA aufzuheben. Die Snap-Aktie fiel heute um mehr als 5 %; teilweise unter dem Druck dieser Kommentare, was auf eine „Konsolidierung“ seines größten Konkurrenten auf dem heimischen Markt hindeutet.

Die Bank of America schätzt, dass die Gewinne pro Aktie der S&P-500-Unternehmen im Jahr 2025 im Jahresvergleich um 13 % steigen werden.

Laut dem Sawyer-Merritt-Bericht verlor Rivian im dritten Quartal des Jahres etwa 39.100 US-Dollar pro produziertem Auto. Im zweiten Quartal betrug der Verlust 32.700 US-Dollar. Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers verlieren heute mehr als 4 %. Quelle: xStation5 von XTB

