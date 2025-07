Das war der Handelstag, 16.07.2025: Ethereum legt nach Verabschiedung des GENIUS Act um 5 % zu

Die US-Indizes bleiben heute angesichts der unvorhersehbaren Haltung von Donald Trump und dem Weißen Haus vorsichtig optimistisch. Die heutigen makroökonomischen Daten sind in den Hintergrund getreten.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung ist der S&P 500 um 0,37 %, der Nasdaq 100 um 0,18 % und der Russell 2000 um 0,85 % gestiegen. Der US-Dollar ist heute eine der schwächsten G10-Währungen, während der Euro die Gewinne anführt. Das EURUSD -Paar ist um 0,46 % gestiegen und wird bei 1,1655 gehandelt.

Der ehemalige Präsident Donald Trump kritisierte erneut den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und bezeichnete ihn als „zu langsam” und „Knucklehead”, obwohl er erklärte, dass er derzeit nicht vorhabe, ihn zu entlassen.

Seine Äußerungen folgten auf einen Bericht der New York Times, wonach Trump rechtliche Schritte vorbereitet habe, um Powell wegen „grober Inkompetenz” zu entlassen. Obwohl nichts bestätigt wurde, verunsicherten die Spekulationen die Märkte, schwächten den Dollar und ließen die Goldpreise aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed steigen.

Die Hypothekenanträge in den USA fielen auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai, wobei der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Hypotheken um 5 Basispunkte auf 6,82 % stieg.

Die Produzentenpreisinflation (PPI) blieb auf Monatsbasis unverändert, was teilweise auf einen Rückgang der Dienstleistungspreise zurückzuführen ist. Es wird jedoch nicht erwartet, dass der schwache PPI-Wert die Haltung der Fed beeinflussen wird.

Die Industrieproduktion stieg im letzten Monat stärker als erwartet, angetrieben von einem Anstieg der Energieproduktion und einem moderaten Anstieg im verarbeitenden Gewerbe.

Goldman Sachs (GS.US) meldete dank einer Erholung der Finanzmärkte nach dem Ausverkauf im April einen starken Umsatz von 14,58 Mrd. USD, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit lag das Ergebnis zwar unter den Zahlen für das erste Quartal, übertraf jedoch die Schätzungen von 13,53 Mrd. USD.

Die Platinpreise sind aufgrund des schwächeren US-Dollars, der positiven Stimmung am Edelmetallmarkt und einer allgemeinen Risikobereitschaft der Anleger um 4,5 % gestiegen.

Der Dienstag brachte eine dramatische Wende in einer Woche, die eigentlich ein Durchbruch für die US-Kryptowährungsgesetzgebung werden sollte. Der von den Republikanern als „Crypto Week” bezeichnete Gesetzgebungsprozess erlitt einen überraschenden Rückschlag, als 13 Republikaner sich auf die Seite der Demokraten stellten und die Debatte über die Gesetzesvorlagen blockierten.

Die Republikanische Partei im Repräsentantenhaus hat jedoch nun ihre Bemühungen zur Verabschiedung der Kryptoregulierungen wieder aufgenommen, nachdem Donald Trump konservative Gegner davon überzeugt hatte, das Gesetzespaket zu unterstützen. Infolgedessen wurden alle vorgeschlagenen Gesetzentwürfe nun verabschiedet.

Als Reaktion darauf stieg Ethereum um fast 5 % auf 3.300 USD, Bitcoin legte um 1,40 % auf 19.400 USD zu und die Marktkapitalisierung der Altcoins stieg um 2,00 %.

