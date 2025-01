Das war der Handelstag, 15.01.25: Niedrigere Kerninflation sorgt für Optimismus an der Wall Street 📈

Die amerikanischen Indizes steigen heute aufgrund der niedrigeren Kerninflation im Dezember stark an. Der S&P 500 ist um über 1,5 % gestiegen, während der Nasdaq 100 um fast 2,0 % zulegt. Die heutigen Gewinne an der Wall Street sind die höchsten seit der Sitzung nach den Wahlen in den USA im November 2024.

Der DAX legte heute um fast 2 % zu, ähnlich wie der polnische WIG20 . Der DAX übertrifft frühere Allzeithochs und notiert bei über 20.700 Punkten.

Die Verbraucherpreisinflation in den USA lag im Jahresvergleich bei 2,9 % und entsprach damit den Erwartungen, nachdem sie im Jahresvergleich von 2,7 % gestiegen war. Auf Monatsbasis war es ein Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vormonat.

Die Kerninflation lag mit 3,2 % im Jahresvergleich unter den Erwartungen und unter dem vorherigen Niveau von 3,3 % im Jahresvergleich. Auf Monatsbasis stieg sie um 0,2 % gegenüber dem Vormonat, was ebenfalls unter den Erwartungen lag.

Die niedrigere Kerninflation ließ die Erwartungen an Zinssenkungen in den USA steigen. Derzeit wird die erste Senkung in diesem Jahr in der ersten Jahreshälfte erwartet, während frühere Prognosen auf den September hindeuteten.

Der EURUSD stieg zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf 1,0350, aber später erstarkte der Dollar, und das Währungspaar liegt nun unter 1,0300.

Die amerikanische Berichtssaison hat heute begonnen und die Banken haben im Allgemeinen bessere Finanzdaten vorgelegt als erwartet.

JP Morgan , Goldman Sachs und BNYM haben Umsätze und Gewinne gemeldet, die über den Erwartungen lagen. GS meldete Rekordumsätze aus dem Aktienhandel. Wells Fargo , die größte Privatkundenbank, meldete gemischte Ergebnisse. Trotz starker Nettozinserträge blieben die Umsätze hinter den Erwartungen zurück.

Goldman Sachs ist heute um über 5 % gestiegen, da die Ergebnisse die Erwartungen deutlich übertrafen.

Morgen geht es mit den Gewinnberichten weiter, darunter auch TSMC , was die Stimmung im Halbleitersektor beeinflussen könnte. Es wird erwartet, dass der führende Halbleiterhersteller ein weiteres Rekordquartal verzeichnen wird.

Ungefähr zwei Stunden nach Beginn der US-Sitzung wurden Informationen über ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen und einen Geiselaustausch bekannt. Das Abkommen soll am Sonntag in Kraft treten. Zunächst fielen die Ölpreise, aber die Unsicherheit über die Einhaltung des Abkommens bleibt bestehen. Gold steigt und nähert sich 2.700 US-Dollar.

Die Ölpreise bleiben hoch, wobei WTI -Rohöl bei etwa 79,5 US-Dollar pro Barrel liegt. Die Daten des Energieministeriums zeigten, dass die Rohöllagerbestände um knapp 2 Millionen Barrel pro Tag gesunken sind – weniger als im API-Bericht angegeben. Darüber hinaus stiegen die Lagerbestände an raffinierten Produkten deutlich an.

Die Inflation im Vereinigten Königreich fiel deutlich unter den Erwartungen. Die Schlagzeile lautete 2,5 % im Jahresvergleich, gegenüber den erwarteten 2,6 % im Jahresvergleich. Die Kerninflation sank auf 3,2 % im Jahresvergleich, verglichen mit einem erwarteten Rückgang auf 3,4 % im Jahresvergleich von 3,5 % im Jahresvergleich.

Die Veröffentlichung der Daten schwächte das Pfund vorübergehend, aber GBPUSD erholt sich heute wieder und erreicht aufgrund der Dollarschwäche sogar 1,23. Anfang dieser Woche lag das Paar bei 1,21.

Die Inflation in Spanien stieg wie erwartet auf 2,8 % im Jahresvergleich, von 2,4 % im Jahresvergleich, während die Inflation in Frankreich bei 1,3 % im Jahresvergleich bleibt.

Die VPI-Inflation in Polen ging im Jahresvergleich leicht auf 4,7 % zurück, während sie im Jahresvergleich bei 4,8 % erwartet wurde. Die monatliche Inflation betrug 0,0 % im Monatsvergleich.

Kryptowährungen gewinnen an Wert, unterstützt durch eine bessere Stimmung an der Börse. Der Optimismus der Anleger wird durch die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump am Montag angeheizt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der Bitcoin um 2,64 % auf 99.100 $ gestiegen, Ethereum um 3,92 % auf 3.390 $ und die Kapitalisierung des verbleibenden Altcoin-Marktes um 4,54 %.

